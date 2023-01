Und versuchen Sie einmal, Ihre Ansichten darüber beiseite zu lassen, ob Sie glauben, dass Russland ohne Provokation oder Rechtfertigung in die Ukraine einmarschiert ist, oder ob Sie glauben, dass die USA und die EU – absichtlich oder unabsichtlich – die Russen provoziert haben.

Media Rewrites Ukraine’s Dark History Note From Glenn Greenwald: The following is the full show transcript, for subscribers only, of a recent episode of our System Update program, broadcast live on Rumble on Monday, December 26, 2022.



Video-Mitschnitt: Außerdem ein Interview mit dem Journalisten David Zweig über seine Berichterstattung über die neuen Dateien, die zeigen, wie Twitter die Online-Debatte über COVID manipuliert hat

Medien schreiben die dunkle Geschichte der Ukraine um

von Glenn Greenwald

3. Januar 2023

Anmerkung von Glenn Greenwald: Im Folgenden finden Sie das vollständige Transkript (nur für Abonnenten) der letzten Folge unserer Sendung System Update, die am Montag, den 26. Dezember 2022, live auf Rumble ausgestrahlt wurde. Wir sind jetzt zu unserem normalen Programm zurückgekehrt, das von Montag bis Freitag live um 19:00 Uhr ET auf Rumble ausgestrahlt wird, und werden innerhalb von 24 Stunden vollständige Transkripte aller Live-Sendungen für unsere Abonnenten hier und auf unserer Lokalseite veröffentlichen, auf der nun auch unser gesamter schriftlicher Journalismus zu finden sein wird.

Wenn Sie ein kostenpflichtiges Abonnement hier auf Substack haben, haben Sie bereits vollen Zugang zu unserer Lokalseite, wo Sie exklusive Fragen und Antworten nach der Show erhalten und unseren geschriebenen Journalismus lesen können. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihr Konto zu aktivieren. Dazu gehen Sie einfach auf meine Locals-Seite – indem Sie auf diesen Link klicken – klicken Sie auf “Passwort vergessen” – geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie für den Erhalt meines Substack-Newsletters verwenden, und ein Link wird an Ihre E-Mail geschickt, mit dem Sie Ihr Passwort ändern und als voll bezahltes Mitglied ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Ihrem Locals-Konto erhalten können.

In dieser Folge untersuchen wir, wie die westlichen Medien den Großteil ihrer eigenen Berichterstattung über die Ukraine komplett umgeschrieben haben und alles, was sie in den letzten acht Jahren gesagt haben, in der Minute, in der Russland im Februar einmarschiert ist, ins Gegenteil verkehrt haben. Dabei haben sie sich an einem der dreistesten Beispiele für genau die Art von Regierungs- und Medienpropaganda beteiligt, vor der George Orwells 1984 gewarnt hat: Wir waren schon immer im Krieg mit Ostasien.

In unserem Interview-Segment spreche ich dann mit David Zweig, dem jüngsten Reporter, der die Twitter Files enthüllt hat. Seine heutige Berichterstattung konzentrierte sich darauf, wie die Biden-Administration und Big Tech sich zusammentaten, um die Debatte über COVID zu manipulieren und jede abweichende Meinung – selbst von den angesehensten Wissenschaftlern – zu den neuesten Dekreten des öffentlichen Gesundheitsestablishments bei der CDC, Dr. Fauci und der Weltgesundheitsorganisation zu verbieten. Unabhängig davon, wie wahr wir bereits wissen, dass viele dieser Dinge sind, haben die Twitter Files entscheidend dazu beigetragen, endgültige Beweise zu liefern und genau zu zeigen, wie all dies gemacht wurde.

Monolog:

Heute Abend möchte ich mit Ihnen über den Krieg in der Ukraine sprechen, aber vorher habe ich eine Bitte an Sie. Versuchen Sie so gut es geht, Ihre Ansichten darüber beiseite zu lassen, ob die USA in diesen Krieg eingreifen sollten oder nicht, indem sie die Ukraine mit 100 Milliarden Dollar und mehr und allen möglichen hochentwickelten Waffen überhäufen, während sie den Grenzkonflikt zwischen zwei anderen Ländern auf der anderen Seite der Welt als ihren eigenen Stellvertreterkrieg behandeln.

Und versuchen Sie einmal, Ihre Ansichten darüber beiseite zu lassen, ob Sie glauben, dass Russland ohne Provokation oder Rechtfertigung in die Ukraine einmarschiert ist, oder ob Sie glauben, dass die USA und die EU – absichtlich oder unabsichtlich – die Russen provoziert haben. Weiterlesen bei Glenn Greenwald nur als Abonnent Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...