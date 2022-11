Ist zu hoffen, aber liefern die USA und EU nicht schon viel zu viel, um damit die Konfrontation am laufen zu halten? Evelyn Hecht-Galinski

Medienbericht: USA liefern keine Gray Eagle-Drohnen an Ukraine, um Eskalation zu verhindern

Das Weißes Haus will keine Drohnen vom Typ MQ-1C Gray Eagle an Kiew liefern, um den Konflikt in der Ukraine nicht zu verschärfen. Dies berichtete die Tageszeitung The Wall Street Journal am Mittwoch.

Die US-Regierung werde die modernen Drohnen trotz der Bitten Kiews sowie der Vertreter beider Parteien im US-Kongress der Ukraine nicht zur Verfügung stellen. Das Pentagon habe die Lieferung an Kiew mit der Begründung abgelehnt, dass ihre Weitergabe “zu einer Eskalation des Konflikts führen und Moskau signalisieren könnte, dass die USA Waffen liefern, die für Angriffe auf Stellungen auf russischem Territorium verwendet werden können”.

Außerdem hätten US-Beamte die Befürchtung geäußert, dass die in diesem Drohnenmodell verwendete Technologie im Laufe der Kampfhandlungen “gestohlen” werden könnte. Es handelt sich um die in der MQ-1C Gray Eagle installierten Kameras.

Im September berichtete die Wall Street Journal, dass einige Kongressabgeordnete den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gebeten hatten, der Ukraine moderne Drohnen zu liefern. Washington habe aber diesem Vorschlag skeptisch gegenübergestanden, weil es eine Eskalation der Spannungen mit Russland befürchtet habe. Nach Angaben von Reuters geht es um die Lieferung von vier Grey Eagle-Drohnen an Kiew. Die USA hatten die Ukraine nur mit Switchblade- und Phoenix Ghost-Kamikaze-Drohnen beliefert. Allerdings verweigerte die US-Regierung, Gray Eagle-Drohnen zu liefern, erst nachdem das russische Verteidigungsministerium den Rückzug der Truppen aus Cherson am Mittwoch angekündigt hatte.

Die Gray Eagle-Drohne ist eine Weiterentwicklung der bekannteren Predator-Drohne. Ihre Flugkapazität beträgt bis zu 30 Stunden und sie kann sowohl zur Aufklärung als auch für Angriffe eingesetzt werden, weil sie bis zu vier Hellfire-Raketen tragen kann.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar haben die USA der Ukraine große Mengen an Waffen, darunter Aufklärungs- und Kamikaze-Drohnen, geliefert. Washington hat sich aber bisher Forderungen widersetzt, Kiew mit modernen Waffen wie Luftabwehrsystemen vom Typ Patriot und Kampfflugzeugen vom Typ F-16 zu versorgen. Moskau hat den Westen wiederholt aufs Schärfste kritisiert, weil dieser die Ukraine mit Waffen “vollpumpe” und damit den Konflikt verlängere.

