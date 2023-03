Medienleute, die den Irakkrieg willfährig herbeischrieben Adam Johnson

Auch in der Schweiz und in Deutschland gab es Redaktorinnen und Redaktoren, welche die US-Verschwörungsphantasien unkritisch verbreiteten und den Angriffskrieg der USA in Kommentaren rechtfertigten und befürworteten. Öffentlich entschuldigt für diese Fehlleistung und Irreführung haben sich die wenigsten. Infosperber

upg. Der US-Angriffskrieg im Irak forderte rund eine halbe Million Todesopfer und viele nicht gezählte Schwerverletzte. Städte und Infrastrukturen wurden zerbombt. Damals mitverantwortliche Journalisten und Journalistinnen besetzen noch heute einflussreiche Posten. Eine Recherche von Adam Johnson, Kolumnist bei Substack. Kürzlich blockierte das Pentagon laut Berichten die Bemühungen des Weissen Hauses, Informationen über russische Kriegsverbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) weiterzugeben.

Publizistin und Vorstandsmitglied des National Endowment for Democracy Anne Applebaum: «Die Beweise für die Massenvernichtungswaffen des Iraks sind unwiderlegbar.» © AtlanticCouncil

Medienleute, die den Irakkrieg willfährig herbeischrieben

27. März 2023

upg. Der US-Angriffskrieg im Irak forderte rund eine halbe Million Todesopfer und viele nicht gezählte Schwerverletzte. Städte und Infrastrukturen wurden zerbombt. Damals mitverantwortliche Journalisten und Journalistinnen besetzen noch heute einflussreiche Posten. Eine Recherche von Adam Johnson, Kolumnist bei Substack.

Kürzlich blockierte das Pentagon laut Berichten die Bemühungen des Weissen Hauses, Informationen über russische Kriegsverbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) weiterzugeben. Das Pentagon meinte, dies könne ein Präzedenzfall werden für die Verfolgung von Amerikanern wegen Kriegsverbrechen im Irak, in Afghanistan und anderswo. Die Blockadeversuche des Pentagons werden wahrscheinlich rückgängig gemacht, weil «Präzedenzfälle» im Grunde nichts bedeuten, wenn es um den Internationalen Strafgerichtshof geht. Dieser hat in den mehr als 20 Jahren seines Bestehens in seinen 41 öffentlichen Anklagen nur Afrikaner wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Wahrscheinlich wird der Gerichtshof von dieser rein afrikanischen Vorgehensweise kaum abrücken.

Es kann zwar sein, dass mit Putin davon abgewichen wird wegen des relativen Pariastatus Russlands auf der Weltbühne, dessen winzigem BIP und seiner eklatanten Missachtung ziviler Opfer. Doch dass die USA, Israel, das Vereinigte Königreich und andere westliche Mächte jemals wegen Kriegsverbrechen in Den Haag vor Gericht gestellt werden, ist extrem unwahrscheinlich. In den USA hat niemand etwas zu befürchten.

Keiner der Falken, welche die kriminelle Invasion des Irak gefördert, bejubelt oder genehmigt haben, wurde jemals zur Rechenschaft gezogen. Das gilt auch für Medienleute, welche die Lügen des Pentagons als wahr verbreiteten und zum Krieg aufriefen. Im Gegenteil: Sie sind heute sehr erfolgreich in Medien , als Redner oder in bequemen Denkfabriken. Sie sitzen derzeit sogar im Oval Office.

Anders ging es solchen, die sich damals im Mainstream offen gegen den Krieg aussprachen – wie beispielsweis Phil Donahue und Chris Hedges: entweder wurden sie gefeuert oder in alternative Medien verbannt. Weiterlesen bei Infosperber, ch

