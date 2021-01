Bild: A healthcare worker administers a COVID-19 vaccine to an elderly Palestinian man at the Clalit Health Services in east Jerusalem, on January 7, 2021 [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Medical Apartheid: Global campaign against Israel’s vaccine distribution policy An online petition has been launched in an effort to force Israel to address its discriminatory vaccine distribution policy and provide Palestinians living under its brutal occupation access to the covid inoculation.

Medizinische Apartheid: Globale Kampagne gegen Israels Impfstoff-Verteilungspolitik

13. Januar 2021

Eine Online-Petition wurde gestartet, um Israel zu zwingen, seine diskriminierende Impfstoffverteilungspolitik zu ändern und den Palästinensern, die unter der brutalen Besatzung leben, den Zugang zur Impfung gegen Kuhpocken zu ermöglichen.

Mustafa Barghouti, Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative (PNI), erklärte in einer schriftlichen Erklärung, dass “eine internationale Unterschriftenkampagne unter dem Titel Medizinische Apartheid gestartet wurde, um die sofortige Bereitstellung von sicheren Impfstoffen für die Söhne und Töchter Palästinas zu fordern.”

Barghouti sagte, Zehntausende hätten die Petition bereits unterzeichnet, “darunter Ärzte, Wissenschaftler, Denker und internationale Künstler wie Judith Butler (eine amerikanische Philosophin), Daniel Barenboim (ein internationaler Musiker) und Noam Chomsky (ein amerikanischer Denker und politischer Theoretiker).”

Er betonte, dass palästinensische Solidaritätskomitees “in verschiedenen Teilen der Welt mobilisiert wurden, um sich an dieser Petition zu beteiligen, die an verschiedene internationale Organisationen, UN-Gremien und Regierungen, besonders in Europa, übergeben wird.”

“Die Schwere des israelischen Verbrechens der Rassendiskriminierung bei der Bereitstellung von Impfstoffen und dem Schutz vor der gefährlichen Coronavirus-Pandemie offenbart die Realität und die Wahrheit des israelischen Apartheidsystems”, fuhr er fort.

MEINUNG: Israel setzt den Covid-19-Impfstoff gegen die Palästinenser ein

Die Kampagne kommt auch zu dem Zeitpunkt, als Israels Minister für Innere Sicherheit, Amir Ohana, seine Weigerung wiederholte, palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen der Besatzung Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus zu gewähren.

Die Vierte Genfer Konvention besagt, dass die Besatzungsmacht dafür sorgen muss, dass alle ihr zur Verfügung stehenden notwendigen vorbeugenden Mittel eingesetzt werden, um “die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und Epidemien zu bekämpfen”.

Es kommt auch, nachdem Israel die informelle Bitte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelehnt hat, dem palästinensischen medizinischen Personal sofort COVID-19-Impfungen zur Verfügung zu stellen.

Das Land wurde weithin dafür kritisiert, dass es die Palästinenser mitten in einer Pandemie absichtlich davon abhält, sich impfen zu lassen, wozu es nach internationalem Recht als Besatzungsmacht verpflichtet ist. Übersetzt mit Deepl.com

--

