Mehr als 1.000 Kinder in Gaza in 5 Kriegen von Israel getötet, sagen Menschenrechtsgruppen

Doppelstandards zwischen Ukraine und Palästina!

Während über jedes getötete Kind in der Ukraine hier medial groß berichtet wird, vergisst man über die Tausende von palästinensischen Kinder, die schon von jüdischen Besatzungsoldaten im illegal besetzten Palästina brutal ermordet wurden. Wer gehört hier vor den Internationalen Gerichtshof? Evelyn Hecht-Galinski



Israel has killed more than 1,000 children over five separate wars on the besieged Gaza Strip, a study by human rights groups said yesterday. The study said that most of the children were murdered by “Israeli warplanes and US products.”