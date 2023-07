More Warmongers Elevated In The Biden Administration The Biden administration looks set to become even more warlike than it already was if you can imagine, with virulent Russia hawk Victoria Nuland and virulent China hawk Charles Q Brown now being elevated to lofty positions by the White House.

Die Biden-Administration scheint noch kriegerischer zu werden, als sie es ohnehin schon war, wenn man sich vorstellt, dass die virulente Russland-Falke Victoria Nuland und der virulente China-Falke Charles Q. Brown jetzt vom Weißen Haus in hohe Positionen gehievt werden.

Mehr Kriegstreiber in der Biden-Regierung

Von Caitlin Johnstone

26. Juli 2023

Die Biden-Administration scheint noch kriegerischer zu werden, als sie es ohnehin schon war, wenn man sich vorstellt, dass die virulente Russland-Falke Victoria Nuland und der virulente China-Falke Charles Q. Brown jetzt vom Weißen Haus in hohe Positionen gehoben werden.

Nuland, die Frau des Alpha-Neokonservativen Robert Kagan, wurde von Präsident Biden zur stellvertretenden Außenministerin ernannt, zumindest bis ein neuer stellvertretender Außenminister ernannt wird. Damit ist sie die zweitwichtigste Person im Außenministerium, gleich nach Tony Blinken.

In einem Artikel über Nulands einzigartige Rolle bei der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland während ihrer vorherigen Amtszeit im Außenministerium unter Obama schreibt Connor Echols von Responsible Statecraft Folgendes über die neuesten Nachrichten:

Nulands Ernennung wird ein Segen für die Russland-Falken sein, die den Druck auf den Kreml erhöhen wollen. Aber für diejenigen, die ein ausgehandeltes Ende des Konflikts in der Ukraine befürworten, wird die Beförderung der berüchtigten „undiplomatischen Diplomatin“ eine bittere Pille sein.

Ein paar kurze Erinnerungen sind angebracht. Als Nuland der Obama-Regierung angehörte, führte sie ein berühmt gewordenes Telefongespräch mit dem US-Botschafter in der Ukraine, das an die Öffentlichkeit gelangte. Als der Maidan-Aufstand das Land erschütterte, besprachen die beiden amerikanischen Diplomaten Gespräche mit Oppositionsführern, und Nuland sprach sich dafür aus, Arsenij Jazenjuk an die Macht zu bringen. (Jazenjuk wurde später im selben Monat Premierminister, nachdem der russlandfreundliche ehemalige Präsident Viktor Janukowitsch aus dem Land geflohen war). An einer denkwürdigen Stelle des Anrufs sagte Nuland „Fu-k die EU“ als Antwort auf die nachgiebige Haltung Europas gegenüber den Protesten.

Die Kontroverse um den Anruf – und die weitreichenden Folgen der US-Beteiligung am Sturz Janukowitschs – führten zu Spannungen mit Russland und trugen zur Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei, die Krim zu besetzen und einen Aufstand in der Ostukraine zu unterstützen. Dass sie vor Ort in Kiew Lebensmittel an Demonstranten verteilte, hat wahrscheinlich auch nicht gerade dazu beigetragen. Zusammen mit dem Sanktionsbeauftragten des Außenministeriums, Daniel Fried, leitete Nuland dann die Bemühungen, Putin durch Sanktionen zu bestrafen. Ein anderer Beamter des Außenministeriums soll Fried gefragt haben, ob „den Russen klar ist, dass die beiden härtesten Leute in der gesamten US-Regierung jetzt in der Lage sind, gegen sie vorzugehen?“

In einem Artikel von Consortium News aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „The Mess That Nuland Made“ (Das Schlamassel, das Nuland angerichtet hat) bezeichnete der verstorbene Robert Parry Nuland als die Hauptverantwortliche für den Regimewechsel in der Ukraine im Jahr 2014, der, wie Aaron Maté letztes Jahr erklärte, den Weg zu dem Krieg ebnete, den wir dort heute erleben. Hoffentlich ist ihre Position nur vorübergehend.

Weitere Nachrichten: Der Ausschuss für Rüstungsdienste des Senats hat Bidens Wahl von General Charles Q. Brown Jr. zum nächsten Vorsitzenden der Gemeinsamen Stabschefs als Nachfolger von Mark Milley bestätigt. Der gesamte Senat wird nun darüber abstimmen, ob Brown – derzeit Stabschef der Air Force – für das höchste militärische Amt der Nation bestätigt wird.

Brown vertritt unmissverständlich die Ansicht, dass die USA sich beeilen müssen, im so genannten indopazifischen Raum gegen China zu militarisieren, um sich auf eine Konfrontation zwischen den beiden Mächten vorzubereiten, und forderte bei seiner Anhörung vor dem Ausschuss für Waffendienste des Senats Anfang dieses Monats mehr US-Stützpunkte in der Region und verstärkte Anstrengungen zur Bewaffnung Taiwans.

Bereits im Mai wies Moon of Alabama in einem Artikel auf Browns Nominierung hin, in dem auch darauf hingewiesen wurde, dass mehrere Befürworter militärischer Zurückhaltung von ihren Posten innerhalb der Regierung zurückgetreten sind, darunter Wendy Sherman, die stellvertretende Außenministerin, deren Posten Nuland übernommen hat.

Es ist noch zu früh, um endgültige Schlüsse zu ziehen, aber dass die Befürworter der Zurückhaltung zurücktreten und die Befürworter der Eskalation aufsteigen, könnte ein schlechtes Vorzeichen für die kommenden Dinge sein. Übersetzt mit Deepl.com

________________

