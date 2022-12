Warum hören die Regierungen nicht auf uns, das Volk, dass keinen Krieg und keine Waffenlieferung und Aufrüstung will? Weil die Nato und die USA den totalen Krieg gegen Russland will, bis zum bitteren Ende! Raus aus der Nato, Frieden schaffen, ohne Waffen! Evelyn Hecht-Galinski

Mehrheit der Deutschen wünscht Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine 55 Prozent der Deutschen votieren in einer Umfrage für einen sofortigen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine. Besonders ausgeprägt ist der Friedenswunsch bei AfD-Wählern (80 Prozent), am geringsten ist er bei Grünen-Wählern (46 Prozent).

Eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen ist dafür, dass die Ukraine sofort mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa hervor. Nur 27 Prozent der Befragten sagen, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für Friedensgespräche. Interessant ist dabei die Verknüpfung mit der Parteienpräferenz. Am deutlichsten ausgeprägt ist der Wunsch nach Frieden bei den Wählern der AfD. Dort stimmen 80 Prozent dafür, dass sich Vertreter der Ukraine und Russlands an einen Tisch setzen. Am geringsten ausgeprägt ist der Wunsch nach einer Beendigung des Krieges bei den Anhängern der Grünen (46 Prozent), der SPD (52 Prozent) und der FDP (53 Prozent). Analyse Wer blinzelt zuerst – Ist ein Atomkrieg zwischen Russland und den USA möglich? 50 Prozent der Deutschen sind der Umfrage zufolge der Meinung, dass die Ukraine nach dem Ende des Konfliktes ihr gesamtes ursprüngliches Staatsgebiet vor dem Jahr 2014 umfassen sollte. 29 Prozent meinen dagegen, dass die Krim in der Hand Russlands bleiben sollte. 9 Prozent vertreten sogar die Auffassung, dass neben der Krim auch die Gebiete von Donezk, Lugansk, Cherson und Saporoschje unter russischer Kontrolle bleiben sollten. An einen tatsächlichen baldigen Friedensschluss glauben die meisten Befragten jedoch nicht. 57 Prozent sind überzeugt, dass der Ukraine-Krieg mindestens bis Ende 2023 dauern wird. Nur 27 Prozent erwarten, dass er im Laufe des Jahres endet. 19 Prozent machen keine Angaben. Information: YouGov befragte vom 16. bis 21. Dezember dieses Jahres 2075 Menschen online. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Fehlertoleranz für die Gesamtstichprobe (n=2075) beträgt für einen Anteilswert von 50 Prozent plus/minus 2.15 Prozentpunkte und für einen Anteilswert von 5 Prozent plus/minus 0.94 Prozentpunkte. Mehr zum Thema – Umfrage: Mehrheit gegen Kampfpanzer für die Ukraine (rt/dpa)

