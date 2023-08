Anlässlich seiner Bar Mitzwa in Toronto, Kanada, erhielt Jason Sherman eine Urkunde für einen Baum, der in seinem Namen im Canada Park im besetzten Westjordanland gepflanzt werden sollte. Seine Eltern hatten an den Jüdischen Nationalfonds (JNF) gespendet, damit ein solcher Baum gepflanzt werden konnte.

Vierzig Jahre später reist Jason nach Palästina, um seinen Baum zu suchen, und muss feststellen, dass ein Verbrechen begangen wurde, indem ein großer Park auf den Ruinen der palästinensischen Dörfer Imwas, Beyt Nuba und Yalu angelegt wurde.

Die Begegnung mit einem Bewohner von Imwas, den Jason bis nach Texas, USA, zurückverfolgt hat, ist bewegend. Übersetzt mit Deepl.com

Antoine E Raffoul, RIBA, ICOMOS(UK)

Founder and Coordinator

1948 Lest We Forget

www.1948.org.uk

info@1948.org.uk

