“Alle Menschen, von den Ungeborenen über die Säuglinge bis hin zu den älteren Menschen, waren das Ziel der Vernichtung.”

An diesem Tag vor 75 Jahren überlebten meine Großmutter und ihre Familie das Massaker von Deir Yassin im Jahr 1948. Ich habe die Erinnerungen meiner Familie geerbt, die Narben, die damit verbunden sind, und die Pflicht, niemals zu vergessen.

Meine Familie hat das Massaker von Deir Yassin überlebt. 75 Jahre später fordern wir immer noch Gerechtigkeit.

Von Dina Elmuti



9. April 2023

Fotoausschnitt aus einer Lokalzeitung aus dem Jahr 1948, kurz nach dem Massaker, in dem einige der Waisen des Massakers von Deir Yassin zu sehen sind. Die verstorbene Großmutter der Autorin, Fatima Asad, ist in der oberen Reihe, mittleres Foto, zu sehen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Die steinernen Reihenhäuser von Deir Yassin stehen scheinbar ungestört hinter den verschlossenen Toren des psychiatrischen Krankenhauses von Kfar Shaul. Sie sind praktisch in der Zeit stehen geblieben und für die Öffentlichkeit unzugänglich – eine passende Metapher für die anhaltende Verschleierung der dort begangenen Gräueltaten.

Heute vor fünfundsiebzig Jahren, am 9. April, wurde das ruhige Steinmetzdorf Deir Yassin zum Schauplatz eines Massakers, das für das palästinensische Volk bis heute von erschreckender Bedeutung ist.

Bei meinem ersten Besuch in Deir Yassin im Jahr 1998 – am 50. Jahrestag des Massakers – ging ich die mit Steinbrüchen übersäten Wege entlang und bewunderte die blühenden Kaktuspflanzen, die zum Haus der Familie meiner Großmutter führten. Ihre Worte hallen immer noch in meinem Kopf nach, jede Silbe trifft mich wie die Messer, die das Blut der Dorfbewohner vergossen haben.

“Vergiss niemals, was hier geschehen ist. Schreibe es in Stein. Graviere es für immer in dein Herz”, hatte sie mich angefleht, während sie mit den Fingern auf ihre Brust tippte.

Vielen Überlebenden der Nakba sind die kleinsten Details der Gräueltaten, die sie miterlebt haben, noch so frisch in Erinnerung, als wären sie gestern geschehen. Meine Großmutter erinnerte sich an den Gestank blutverschmierter Leichen und an den grausigen Anblick des entstellten, von Kugeln zerfetzten Körpers ihres Großvaters, der auf den Stufen vor ihrem Haus lag.

Dieses Foto zeigt das Haus der Großmutter der Autorin in Deir Yassin, von einem Zaun aus gesehen. Dies ist der einzige Blick, den sie jetzt darauf werfen konnten, da wir keinen Zugang zum Dorf hatten. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Foto der Großmutter der Autorin, Fatima Asad, die ihr Familienhaus in Deir Yassin hinter dem Zaun sieht. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass sie ihr Haus nach dem Massaker sah, zeigt dieses Foto den Schock und den Schmerz, der ihr ins Gesicht geschrieben stand, als sie die Bewohner auf dem Balkon ihres Hauses sah. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Foto des letzten Besuchs der Autorin in Deir Yassin mit ihrer verstorbenen Großmutter, Fatima Asad, die hinter einem Zaun auf das Haus ihrer Familie zeigt. Sie durften das Dorf nicht betreten, um es aus der Nähe zu sehen. Foto aus dem Jahr 2015. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Dieses Foto zeigt das Haus der Großmutter der Autorin in Deir Yassin von hinter einem Zaun aus gesehen. Dies ist der einzige Blick, den sie jetzt darauf werfen konnten, da wir keinen Zugang zum Dorf hatten. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Foto der Großmutter der Autorin, Fatima Asad, die ihr Familienhaus in Deir Yassin hinter dem Zaun sieht. Auch wenn es nicht das erste Mal war, dass sie ihr Haus nach dem Massaker sah, zeigt dieses Foto den Schock und den Schmerz, der ihr ins Gesicht geschrieben stand, als sie die Bewohner auf dem Balkon ihres Hauses sah. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Foto der Großmutter der Autorin, Fatima Asad, die ihr Familienhaus in Deir Yassin hinter dem Zaun sieht. Obwohl es nicht das erste Mal war, dass sie ihr Haus nach dem Massaker sah, hat dieses Foto den Schock und den Kummer eingefangen, der ihr ins Gesicht geschrieben stand, als sie die Bewohner auf dem Balkon ihres Hauses sah. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Das Trauma, das unsere Vorfahren während der Nakba erlebten, lebt in uns weiter und wird ein Teil von uns. Generationen später durchbohrt es unsere Körper und hinterlässt eine seelische Wunde. Die generationenübergreifende Weitergabe des Traumas an die Enkel von Nakba-Überlebenden ist eine wortlose Geschichte.

Keine Worte der menschlichen Sprache können jemals die Gräueltaten von Deir Yassin oder eines der nachfolgenden Massaker Israels vollständig beschreiben. Es ist eine einzigartige Qual, die uns mit aller Härte durch die Adern fließt, ein wacher Alptraum, der sich in unserer Brust festsetzt, unsere Kehle zuschnürt und unsere Münder zu lautlosen Schreien öffnet.

Als meine Großmutter starb, empfand ich den unermesslichen Schmerz über den Verlust meiner ersten Geschichtenerzählerin. Es wurde zu einer dringenden Pflicht, die Nakba-Erzählungen am Leben zu erhalten, nachdem die verbliebenen Überlebenden gestorben waren und die detaillierten Schrecken aus der lebendigen Erinnerung verschwunden waren.

Mein erster Besuch in Deir Yassin brachte mich dazu, die historische Erinnerung an die Nakba zu erforschen, und hat mein ganzes Leben als Trauma-Sozialarbeiter und Geschichtenerzähler geprägt.

Foto der verstorbenen Urgroßmutter der Autorin, Aziza Asad (links), und ihrer Mutter (rechts), vor dem Haus ihrer Familie in Deir Yassin. Das Foto wurde 1982 aufgenommen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Ziele der Eliminierung

Am Morgen des 9. April 1948 spürte das Dorf Deir Yassin den Atem des Todes. Am Nachmittag waren die Straßen ein blutiges Schlachthaus und ein Friedhof unaussprechlicher Schrecken. Die zionistischen Streitkräfte schlugen, stachen, reihten die Dorfbewohner auf und richteten sie hin – wie ein Erschießungskommando. Ihre Gewalt und Wut ging über die Hinrichtung gefangener Dorfbewohner hinaus. Überlebende Dorfbewohner, wie mein Großonkel Dawud, der zum Zeitpunkt des Massakers 17 Jahre alt war, bestätigten, dass die zionistischen Truppen die Dorfbewohner terrorisierten, ausraubten, vergewaltigten, brutal behandelten und mit Handgranaten beschossen. Sie zerquetschten, bajonettierten und weideten die Unterleibsorgane schwangerer Frauen aus, während sie noch lebten, und verstümmelten und enthaupteten Kinder vor den Augen ihrer eigenen Eltern.

Alle Menschen, von den Ungeborenen über die Säuglinge bis hin zu den älteren Menschen, waren das Ziel der Vernichtung.

Nahezu zwei Drittel der Ermordeten waren Kinder, Frauen und ältere Männer über 60 Jahre. Zionistische Schläger schleppten mehrere Leichen in den Steinbruch des Dorfes, wo sie sie vergruben und verbrannten. Unbeeindruckt von den Grausamkeiten aßen sie genüsslich neben den verkohlten Leichen.

Foto des verstorbenen Großonkels des Autors, Muhammad, vor dem Haus seiner Familie in Deir Yassin, das mit einem Davidstern gekennzeichnet ist. Das Foto wurde 1998 aufgenommen. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Von Kugeln durchbohrte Kaktuspflanzen vor Deir Yassin (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Foto des verstorbenen Großonkels der Autorin, Muhammad Radwan, bei einem Spaziergang zwischen den Ruinen von Deir Yassin (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Deir Yassin im Jahr 1939 (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Die Zahl der Todesopfer des Massakers lag zwischen 110 und 140 Dorfbewohnern, obwohl die Irgun-Kommandeure die Zahl auf 254 übertrieben, um den Terror zu verschärfen und die Massenvertreibung von Palästinensern aus den benachbarten Städten und Dörfern auszulösen.

Heute dient Deir Yassin als DNA unserer aktuellen Nakba und bleibt ein eindringliches Symbol für die Auslöschung und die anhaltende systematische Enteignung und Zwangsvertreibung der Palästinenser. Seitdem haben der Leugnungswahn und die propagierten Mythen, die den Kern der zionistischen Ideologie bilden, die staatlich sanktionierte Gewalt gegen Palästinenser ermöglicht.



Die Unfähigkeit zu vergessen

Die vorsätzliche Zerstörung der Erinnerung ist ein wesentlicher Bestandteil des Völkermordes, aber es ist unmöglich, das Unvergessliche zu vergessen. Oder etwas, das nie wirklich zu Ende gegangen ist. Die Nakba hat 1948 weder begonnen noch geendet. Sie bleibt eine andauernde Katastrophe, in der sich Trauma auf Trauma reiht.

Wenn es darum geht, solche Katastrophen zu vergessen, grenzt das an Unmoral, Grausamkeit oder an Verwerflichkeit. Das Leiden der Opfer zu leugnen, bedeutet, die Fakten, die Geschichte und die Erinnerung selbst zu leugnen. Für jeden auf der Welt würde diese Reaktion an das Unverständliche und Undenkbare heranreichen.

Für jeden, außer für das palästinensische Volk.

Das Vergessen oder besser gesagt das Leugnen, dass es jemals Massaker gegeben hat, ist im Diskurs über die Nakba verwerflich weit verbreitet. Verweise auf die Erinnerung der Überlebenden stoßen oft auf Trotz und Leugnung, ihre Zeugnisse sind umstritten und kontrovers. Diese Zeugnisse stören jedoch weiterhin den Diskurs der verschleierten Grausamkeit und ermöglichen den anhaltenden Kampf gegen das aufgezwungene Schweigen und Vergessen.

Foto der verstorbenen Großmutter des Autors, Fatima Asad, aufgenommen beim 50. Gedenken an das Massaker in Deir Yassin. Es stammt von dem ersten Besuch der Autorin in Deir Yassin im Jahr 1998. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Erinnerungen, die die Integrität eines Staates bedrohen und erschüttern, lassen sich nur schwer mit seiner gegenwärtigen Entwicklung und seinem Image vereinbaren, weshalb Zionisten weiterhin alles als antisemitisch diffamieren und abstempeln. Zionisten stellen sich selbst als Opfer dar, indem sie ihr Leiden und ihre existenzielle Bedrohung durch bewusste Erinnerungsmanipulationen und vorsätzliche Verzerrungen darstellen und so ihre eigene Schuld verringern.

Dies ist eine psychische Verteidigung oder psychologische Pathologie. Die psychiatrische Klinik, die sich über das Blut und die Knochen der Familienhäuser in Deir Yassin ausbreitet, symbolisiert an sich schon die unterdrückte, unbewusste Vergangenheit einer Nation, die sie verleugnet. Eine Nation, die aus der Asche des palästinensischen Volkes wiedergeboren wurde.

Foto eines Familienmitglieds, das den eisernen Schlüssel zu seinem Haus in Deir Yassin hält, während des letzten Besuchs des Autors in Jerusalem im Jahr 2011. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)



Eine Pflicht zur Erinnerung

Vor 75 Jahren wurde das Feuer in Deir Yassin gelöscht und hinterließ eine verkohlte Spur, deren Flecken keine noch so große Säuberung oder Leugnung jemals beseitigen kann. Das Ausmaß der systematischen Übergriffe der Zionisten bleibt weitgehend unerkannt, und Generationen von Architekten, die die Nakba geplant und die Schlächter, die sie durchgeführt haben, gehen weiterhin ohne Reue in ihre Gräber.

Aber das palästinensische Volk sucht nicht verzweifelt nach einem Anschein von Anerkennung oder vorgetäuschter Reue. Unsere Erinnerungen, Erzählungen und Leben existieren. Sie haben immer existiert. Die Aufgabe, unsere Erinnerungen und unser kollektives Narrativ zu schützen und zu bewahren, wird trotz aller Versuche, sie auszulöschen, auch weiterhin unsere Aufgabe sein.

Wir werden weiterhin die Fassade der absichtlichen Verzerrungen durchbrechen und das arrogante Schweigen über die Nakba durchkreuzen. Wir werden weiterhin Widerstand leisten, erzählen und verhindern, dass die Erinnerung an die Nakba zum Ausgelöschten und Vergessenen verkalkt.

Wie die von Kugeln durchlöcherten Kaktuspflanzen, die die Narben von Deir Yassin tragen – die aus dem Gemetzel und der Zerstörung heraus erblühen – werden wir der Besatzung ein Dorn im Auge bleiben. Wir werden weiterhin die Namen der Opfer nennen und die Geschichten derer erzählen, die entschlossen um ihr Leben und ihre Würde kämpfen und dabei Traumata in Standhaftigkeit umwandeln. Übersetzt mit Deepl.com

Wir haben die Pflicht geerbt, niemals zu vergessen, was geschehen ist, und es für immer in unser Gedächtnis einzuschreiben.

Foto des verstorbenen Großonkels des Autors, Muhammad Radwan Asad, der die Namen der massakrierten Dorfbewohner hochhält. Foto aus dem Jahr 2016. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Dina Elmuti)

Dina Elmuti ist Trauma-Sozialarbeiterin und Klinikerin mit einem Hintergrund in Entwicklungstraumata, frühkindlichen Widrigkeiten und Generationentraumata. Sie hat mit NGOs gearbeitet, die Kindern in Palästina und Flüchtlings- und Einwanderergemeinschaften in Chicago helfen.

