Bild: A Palestinian medical worker wearing protective gear conducting COVID-19 testing inside a mosque in Deir al-Balah, Gaza Strip, on January 11, 2021. (Photo: Ashraf Amra/APA Images)

Menschen-Rechts Gruppen: Israel diskriminiert Palästinenser, weil es keine genauen Informationen zu COVID-19 auf Arabisch zur Verfügung stellt

Von Yumna Patel

12. Januar 2021

Trotz eines der erfolgreichsten Impfstoff-Einführungen der Welt haben Rechtsgruppen Israel vorgeworfen, seine palästinensischen Gemeinden zu diskriminieren, indem es keine genauen Informationen über COVID-19 und den Impfstoff in arabischer Sprache zur Verfügung stellt.

Während Länder auf der ganzen Welt damit fortfahren, ihre Bevölkerung gegen COVID-19 zu impfen, wütet das Coronavirus weiterhin in Palästina, wo die Aussicht, geimpft zu werden, für viele immer noch eine reine Fantasie bleibt.

Die palästinensischen Behörden verhängen weiterhin teilweise Abriegelungen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, wo jeden Tag Hunderte von neuen Fällen des Virus gemeldet werden.

Seit Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsbehörden in den besetzten palästinensischen Gebieten (oPt) über 167.000 Fälle des Virus und 1.784 Todesfälle registriert.

Von den insgesamt registrierten Fällen liegt die Zahl der aktiven Fälle in den oPt bei knapp 17.000. In den vergangenen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsbehörden fast 800 neue Fälle des Virus und 16 Todesfälle.

Während das palästinensische Gesundheitsministerium (MOH) am Montag bekannt gab, dass es den russischen Impfstoff COVID-19 für den Notgebrauch in der oPt zugelassen hat, könnte es noch Wochen dauern, bis die Menschen geimpft werden, und die Regierung hat ihren detaillierten Plan für die Einführung des Impfstoffs noch nicht veröffentlicht.

In der Zwischenzeit hat Israel als eines der ersten Länder der Welt 20% seiner Bevölkerung geimpft und verabreicht täglich Tausende von Dosen des Impfstoffs.

Obwohl Israel in den Augen des Rests der Welt eine der erfolgreichsten Impfungen durchführt, wird es von Menschenrechtsgruppen beschuldigt, einen großen Teil seiner Bevölkerung zurückzulassen, oder besser gesagt: auszuschließen: Palästinenser.

Rechtsgruppen haben israelische Gesundheitsbeamte und Notfalldienste kritisiert, die palästinensischen Gemeinden in Israel zu diskriminieren, weil sie keine genauen Informationen über COVID-19 und den Impfstoff in arabischer Sprache zur Verfügung stellen.

Diese Woche reichte Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel eine Petition beim israelischen Obersten Gerichtshof ein, in der gefordert wird, dass der primäre medizinische Notfall- und Ambulanzdienst des Landes, Magen David Adom (MDA), dringende, essentielle Gesundheitsinformationen zu COVID-19 in arabischer Sprache bereitstellt.

Derzeit bietet die MDA-Website Informationen über Coronavirus-bezogene Dienste nur auf Hebräisch und Englisch an, was laut Adalah die palästinensische Bevölkerung des Landes, die 20% der israelischen Bevölkerung ausmacht, an den Rand drängt.

Adalah argumentiert, dass die MDA als Regierungsbehörde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Gesundheitsinformationen “allen Einwohnern des Landes in gleicher Weise zugänglich zu machen.”

“Da Arabisch die Muttersprache der palästinensischen Bürger Israels ist – die über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen – stellt die Nicht-Zugänglichkeit der MDA-Website auf Arabisch eine grobe Verletzung der Rechtsstaatlichkeit und des Rechts auf Gleichheit dar, das alle Bürger genießen sollten”, sagte Adalah in einer Erklärung.

Die MDA spielt bei der Bekämpfung des Coronavirus in Israel eine wichtige Rolle, sagte Adalah und hob die Tatsache hervor, dass der Notdienst wichtige Informationen über “die Verbreitung des Virus; wen man für einen COVID-19-Test kontaktieren kann; die Angabe von Umständen, unter denen Ärzte Heimtests für das Virus durchführen können; Anweisungen, wie man von “Drive-in”-Teststellen Gebrauch machen kann; wann es zulässig ist, die Isolation zu verlassen; und Richtlinien für Eltern von infizierten Kindern”.

Aber da es keine arabischsprachige Plattform gibt, sind all diese wichtigen Informationen für die palästinensischen Gemeinden unzugänglich.

“Man sollte meinen, dass Magen David Adom nach fast einem Jahr der Konfrontation mit einer Pandemie, die keinen Unterschied zwischen Rasse, Religion oder ethnischer Gruppe macht, medizinische Notfalldienste bereitstellen würde, die für alle Bürger gleichermaßen zugänglich sind”, sagten die Adalah-Anwälte Sawsan Zaher und Aiah Haj Odeh.

“Die Tatsache, dass wesentliche öffentliche Gesundheitsinformationen nicht auf Arabisch verfügbar sind – sondern auf Englisch, einer Sprache, die in Israel keinen offiziellen Status hat – sendet eine klare Botschaft an 20 Prozent der israelischen Bevölkerung, dass sie minderwertig sind. Es ist undenkbar, dass wir gezwungen sind, uns an den Obersten Gerichtshof zu wenden, nur um sicherzustellen, dass Informationen über grundlegende lebensrettende medizinische Leistungen im Zusammenhang mit COVID-19 für alle verfügbar sind.” Übersetzt mit Deepl.com

