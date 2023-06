https://strategic-culture.org/news/2023/06/23/ukraine-human-organ-and-child-prostitution-trafficking-industries-does-only-russia-maria-zakharova-still-care/



© Foto: Public Domain

Menschenhandel mit Organen und Kinderprostitution in der Ukraine: Kümmert sich nur noch Russlands Maria Sacharowa darum?

Von Declan Hayes

23. Juni 2023

Die Fakten zeigen, dass Selenskyjs Ukraine sich Eichmann-ähnlicher Verbrechen schuldig gemacht hat, schreibt Declan Hayes.

Dieser Artikel befasst sich mit den Behauptungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, und anderer, Selenskyjs Ukraine sei ein wichtiges kriminelles Zentrum für den weltweiten Handel mit menschlichen Körperteilen und mit Kindern für den weißen Sklavenhandel, sowie mit den jüngsten Behauptungen der Europäischen Union, dass alle derartigen “russischen” Behauptungen Fehlinformationen seien.

Wegen der Ernsthaftigkeit solcher Behauptungen und Dementis ist diese vorläufige Untersuchung in einem quasi-akademischen Stil verfasst und in eine Reihe von Abschnitten unterteilt, um interessierten Behörden zu helfen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, auf welcher Seite sie auch stehen mögen.

So wird in Abschnitt 1 ein Überblick über den weltweiten Handel mit menschlichen Organen und Kinderprostituierten gegeben, um festzustellen, dass es solche lukrativen Industrien gibt und dass, wie bei Jeffrey Epsteins Orgieninsel, einige Einzelpersonen, organisierte Verbrecherbanden und Institutionen schuldig sein müssen, in diesen Handel verwickelt zu sein. Abschnitt 2 befasst sich mit der zentralen Rolle, die die Ukraine in der Vergangenheit bei diesem Handel gespielt hat, und stellt die Hypothese auf, dass es sehr wohl eine große Zahl von Ukrainern gibt, die derzeit in dieser Art von Kriminalität aktiv sind. In Abschnitt 3 wird dargelegt, dass der Westen seit langem von solchen Verbrechen weiß und dass diese Verbrechen nicht das Ergebnis russischer Desinformation oder ähnlicher Fehleinschätzungen sind. Abschnitt 4 schließt mit dem Argument, dass die Selenskyj-Diktatur und ihre westlichen Unterstützer verpflichtet sind, die ukrainischen Leichenhallen und Krankenhäuser für seriöse Ermittler zu öffnen, und dass die russischen Behörden ebenfalls verpflichtet sind, Kopien aller sachdienlichen Dokumente über diese ukrainischen Verbrechen, über die sie verfügen, an dieselben seriösen Behörden herauszugeben.

1. Weltweite Industrie für Sex- und Organhandel mit Kindern

Die amerikanische National Kidney Association schätzt den Wert des illegalen Organhandels auf über 1 Milliarde Dollar jährlich. Der Nierenskandal von Gurgaon, bei dem armen Indern ihre Nieren für indische und ausländische Kunden entnommen wurden, ist nur einer von vielen Skandalen, die zeigen, dass es sich um eine organisierte, globale und sehr lukrative Industrie handelt, die das Interesse aller skrupellosen Kriminellen weckt, die in der Lage sind, entsprechende Möglichkeiten auszunutzen.

Das Internationale Arbeitsamt in Genf schätzt, dass mehr als 10 Millionen Kinder in den vernetzten Industrien der Kinderprostitution und Kinderpornographie gefangen sind. Der Fall Peter Scully zeigt, dass es weltweit eine große Nachfrage nach der Vergewaltigung und anschließenden Zerstückelung von schutzbedürftigen Kindern gibt. Scullys berüchtigstes Werk war Daisy’s Destruction, bei dem Voyeure 10.000 Dollar pro Person zahlten, um zu sehen, wie Scully und zwei andere Erwachsene die 18 Monate alte Daisy folterten und vergewaltigten, bevor sie sie in einem der “erfolgreichsten” Snuff-Filme im Internet töteten. Ein Blick auf YouTube zeigt, dass Kambodscha nach wie vor ein Hotspot für diejenigen ist, die Sex mit vorpubertären Kindern suchen, und weitere Recherchen und Berichte über die Verhaftung organisierter Banden würden zeigen, dass Kinderpornografie und Kinderprostitution beides riesige und sehr lukrative Wirtschaftszweige sind.

Selbst wenn man die Kindersexfarmen von Jeffrey Epstein und das Kincora Boys’ Home des MI5 beiseite lässt, zeigen Berichte wie dieser Artikel der Daily Mail oder dieser Artikel des Guardian, dass Kinderprostitution in den Vereinigten Staaten weit verbreitet ist, und da alle bisher genannten Hinweise aus der Zeit vor dem ukrainischen Staatsstreich 2014 stammen, sind sie nicht das Produkt russischer Propaganda. Es handelt sich um große, globale Industrien, an denen die amoralischsten Menschen und die unglücklichsten ihrer Opfer beteiligt sind, und wenn es amoralische Menschen auf Selenskyjs Seite der ukrainischen Linien, Naziregimenter und dergleichen gibt, gibt es a priori keinen Grund zu der Annahme, dass solche Menschen nicht in diese seit langem bestehenden ukrainischen Operationen verwickelt sein könnten.

2. Die Rolle der Ukraine im weltweiten Sex- und Organhandel mit Kindern

In diesen Berichten aus den Jahren 2006, 2007 und 2009 wird auf die Besorgnis hingewiesen, die die Vereinten Nationen seit langem über den Kindersexhandel und die damit verbundene “Industrie” in der Ukraine hegen. Hier die UN-Resolution 60/251 vom 15. März 2006 über den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornografie in der Ukraine.

Das Europäische Zentrum für Recht und Gerechtigkeit ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte in Europa und weltweit einsetzt. Das ECLJ hat seit 2007 einen besonderen Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen/ECOSOC. Hier ist ihr Bericht aus dem Jahr 2006 über vermisste Kinder, verlorene Babys und Leichen ohne Organe in der Ukraine.

Der Child Protection Hub ist ein Kinderschutzverband für den Balkan. Hier ist ihr Bericht aus dem Jahr 2015 und ihr späterer Bericht aus dem Jahr 2016, in dem es heißt, dass ukrainische Waisenhäuser Drehscheiben für Kinderhandel, Kinderpornografie und Kinderprostitution sind.

Hier ist eine Frage und Antwort aus der Sitzung des Europäischen Parlaments von 2007, die einen BBC-Bericht zitiert, der sich mit dem Markt für Stammzellen und Organe von Neugeborenen in der Ukraine befasst. Hier ist eine Frage und Antwort aus der Sitzung des Europäischen Parlaments von 2015, die sich mit der Organentnahme in der Ostukraine befasst.

Hier ist ein BBC-Bericht aus dem Jahr 2022, in dem beschrieben wird, wie die Sexindustrie ukrainische Flüchtlinge ausnutzt. Hier ist ein amerikanischer Bericht darüber, wie Flüchtlinge in die Prostitution verwickelt werden. Hier ist ein viel längerer Bericht über die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Hier ist ein Bericht darüber, wie Kinderflüchtlinge in Athen in die Kinderprostitution und Kinderpornographie verstrickt wurden. Diese Behauptungen würden niemanden überraschen, der mit der Notlage westasiatischer oder anderer Kinderflüchtlinge vertraut ist, die vor einem der Kriege fliehen mussten, die die NATO in den letzten Jahrzehnten angezettelt hat, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass unbegleiteten oder gehandelten ukrainischen Minderjährigen nicht das gleiche Schicksal widerfahren würde.

Hier geben die ukrainischen Behörden im Jahr 2011 zu, dass der illegale Organhandel außer Kontrolle geraten ist. Aus diesem belgischen Bericht geht hervor, dass die Ukraine nach wie vor Europas wichtigste Drehscheibe für die illegale Entnahme von menschlichen Organen ist. Aus diesem Bericht von 2010 geht hervor, dass israelische kriminelle Banden im Zentrum der ukrainischen Organentnahmeindustrie stehen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da die Nachfrage in Israel das Angebot bei weitem übersteigt, ebenso wie auf dem ebenso lukrativen Markt der Schweiz.

Diese Google-Suche zeigt, dass die illegale Organentnahme in der Ukraine immer noch floriert. Hier ist ein sehr wichtiger kaschmirischer Bericht, der die einschlägigen Mängel der russischen Medien detailliert aufzeigt, bevor er überzeugend argumentiert und das ukrainische Recht als Beleg dafür anführt, dass die ukrainischen Behörden an der massenhaften Entnahme menschlicher Organe beteiligt sind.

Hier ist ein japanischer Bericht über Ukrainer, denen Geld für ihre Organe angeboten wird. Hier ist ein Bericht des Guardian aus dem Jahr 2010 über ukrainische Chirurgen, die wegen Organentnahme verhaftet wurden.

Da dieser USAID-Bericht und der größere Bericht, mit dem er verlinkt ist, deutlich machen, dass selbst die CIA sich des schieren Ausmaßes des Menschen- und Organhandels in der Ukraine bewusst ist, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass solche Praktiken sowohl in den Regionen der Ukraine, die die mit Selenskyj verbündeten Nazi-Kräfte noch immer beherrschen, als auch in weiter entfernten Gebieten, in denen dieselben Kräfte an Einfluss gewonnen haben, weit verbreitet sind.

Wir können dies mit Sicherheit sagen, da es sich hierbei um widerliche Industrien handelt, an denen die widerlichsten und amoralischsten Menschen beteiligt sind, nicht nur weltweit, sondern auch in der Ukraine. Und da die Ukraine in den letzten Jahren für solche kriminellen Praktiken nicht weniger, sondern mehr anfällig geworden ist, können wir nur wiederholen, dass diese Behauptungen über Kinder- und Organhandel transparent untersucht und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden müssen.

3. Westliche Komplizenschaft in der globalen Kindersex- und Organhandel-Industrie

Wie in Afghanistan und Syrien ist der Westen sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene in diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt. Auf der Makroebene pumpen die Europäische Union und die NATO immer mehr Milliarden in Selenskyjs Ukraine, die schon lange als eines der korruptesten Länder der Welt gilt. Die westlichen Medien und andere gesellschaftliche Einflussnehmer leugnen all dies und lügen dreist, dass Selenskyjs Ukraine und die Pro-Junta-Ukrainer eine Art Leuchtturm für alles Gute und Gesunde sind.

Die Propagandaabteilungen der Europäischen Union veröffentlichen immer wieder “Widerlegungen” all dieser Behauptungen; sie leugnen alles und werden im Rahmen der Kriegsanstrengungen der EU gegen Russland dafür bezahlt, alles zu leugnen und keine tatsächlichen Beweise oder “Widerlegungen” vorzulegen. Die Europäische Kommission behauptet, ihr seien “keine zuverlässigen Berichte über angebliche Fälle von Organentnahme und Organhandel in der Ukraine bekannt”. Mit anderen Worten: Es liegt an anderen, diese “zuverlässigen Berichte” zu veröffentlichen, die die Europäische Union zweifellos herunterspielen oder abtun wird, so wie sie es bei ähnlichen Fällen getan hat, in die ihre dschihadistischen Stellvertreter in Syrien verwickelt waren, mit deren dunkelsten Verbrechen ich sehr vertraut bin und die, obwohl sie mich für den Rest meines Lebens verfolgen werden, eine unschätzbare Vorlage für die Beurteilung der Verbrechen der ukrainischen Waffenbrüder und -schwestern von ISIS bilden.

Hier in Irland, wie auch in weiten Teilen Westeuropas, wird uns jetzt gesagt, dass die meisten unserer unerwünschten ukrainischen Flüchtlinge, denen man kostenlose Häuser und Taschengeld geschenkt hat, bleiben werden, da das Leben einfach zu gut und einfach ist, als dass sie ihre Gucci-Taschen packen und nach Hause gehen könnten. Gleichzeitig sagen uns die mit der NATO verbündeten Denkfabriken, dass wir mehr für diese Verwandten der ukrainischen Nazis und Organhändler tun müssen, während Syrer und andere Menschen, die es verdient haben, weiterhin in Scharen sterben und geerntet werden.

Während ukrainische Kinder und andere, die sich als ukrainische Kinder ausgeben, weiterhin in die Ukraine strömen, gibt es mindestens zwei Hauptgruppen, die von diesem modernen Exodus profitieren. Erstens sind es die westlichen Unternehmen, über die ich bereits geschrieben habe, die in der Ukraine keinen Bedarf an diesem überflüssigen Gepäck haben und froh sind, wenn sie es los sind. An zweiter Stelle stehen die westlichen NRO, Lieferanten und Nazi-Apologeten, die davon profitieren, dass diese toten Gewichte hier sind.

Ja, es gibt externe Effekte, wie z.B. die irischen Gemeinden, die von Ukrainern überschwemmt wurden, die ihre Häuser als Bordelle nutzten, und irische Rundfunksprecher, die hier von ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter bei Fahrerflucht getötet wurden, aber die NATO würde argumentieren, dass jedes ähnlich große Unternehmen ähnliche Leckagen aufweisen würde.

Und dann gibt es noch das niedrig hängende Obst, die jungen ukrainischen Mädchen und Jungen, um die sich TUSLA, die staatliche irische Kinderbetreuungsagentur, “kümmern” wird. Diarmaid Ó Cadhla, der hier vor dem Mountjoy-Gefängnis gegen die Känguru-Gerichte der TUSLA und deren Missbrauch von schutzbedürftigen irischen Kindern protestiert, behauptet zu Recht, dass “Generationen von irischen Familien unter der ‘Betreuung’ der TUSLA gelitten haben und dass alle Flüchtlingskinder doppelt schutzbedürftig sind, da sie niemanden haben, der sich um sie kümmert”.

Wenn ich privat mit Ó Cadhla und anderen spreche, die sich gegen solche nicht rechenschaftspflichtigen, allwissenden Einrichtungen wehren, muss ich zustimmen, dass der Himmel jedem schutzbedürftigen ukrainischen oder anderen Einwandererkind helfen möge, das in den Zuständigkeitsbereich von TUSLA oder einer ihrer EU- oder britischen Kohorten fällt. Wenn das verschwiegene und eigennützige britische System Baby P und die Teenager aus Rotherham mutwillig geopfert hat und nie aufgedeckt hat, was der BBC-Zigarrendreher Jimmy Savile mit den Hunderten von kleinen Kindern, die er vergewaltigt hat, angestellt hat, dann würde wohl nur ein Narr oder ein bezahlter Nazi-Apologet behaupten, dass es gefährdeten ukrainischen Kindern besser gehen würde.

Die Quintessenz aus all dem ist, dass diejenigen ukrainischen Kinder, die nicht mit den Asow-Nazis oder einer ähnlichen Gruppe in Verbindung stehen, sich besser in Acht nehmen sollten. Die Angebote zur Einstellung ukrainischer Flüchtlinge durch Amazon und andere räuberische Unternehmen mit grausamen Beschäftigungspraktiken sind kein Allheilmittel. Solche Angebote sind zwar eine gute Werbung für den Mega-Milliardär Jeff Bezos, aber es sind schlecht bezahlte Jobs, die dem Einzelnen keine Zukunft bieten, ganz zu schweigen von den Millionen von Ukrainern und anderen Opfern der NATO-Kriege, die uns aufgebürdet wurden. Die Situation ist so schlimm, dass vermeintlich liberale Institutionen wie Oxford die Nase voll haben von dem Schaden, den diese unerwünschten Schmarotzer anrichten. Die Lösung liegt nicht in Wohlfühlprojekten in Birmingham, sondern in der Beendigung des Gemetzels, das die Menschen dazu bringt, um ihr Leben in irische Auffanglager zu fliehen, wo sie, wie der Bürgerbeauftragte sagt, wahrscheinlich von Gruppen vergewaltigt werden oder Schlimmeres erleben.

Die traurige Realität hinter der halbgaren Propaganda von MI5’s Kyiv (sic) Independent ist, dass die Menschen vor dem Krieg fliehen, weil es die traditionellen Push- und Pull-Merkmale gibt, die in solch turbulenten Zeiten demografische Verschiebungen verursachen. Und auch wenn die Menschen dorthin zurückkehren, wo gekämpft wird, weil dort auch ihr Herz ist, beweist das, wie alle solche Propaganda, nichts. Die Realität ist, dass in der Ukraine ein Krieg im Gange ist und dass es skrupellose Menschen gibt, viele von ihnen auf der ukrainischen Seite der Fronten und noch mehr, die sicher in ihren NATO-NGOs und Denkfabriken, weit weg von den Fronten, untergebracht sind, die die skrupellosesten Dinge tun und von diesem Krieg reichlich profitieren.

4. Lösungen und Vorbehalte

Maria Sacharowa hat glaubwürdige Behauptungen gegen die Kiewer Junta aufgestellt, so wie Damaskus ähnliche Behauptungen gegen die syrischen (sic) Rebellen der NATO aufgestellt hat, wie Gary Webb Behauptungen über Drogenhandel gegen die CIA aufgestellt hat, wie die Pall Mall Gazette Behauptungen über den Handel mit weißen Sklaven gegen die höfliche viktorianische Gesellschaft aufgestellt hat, und wie ähnliche Behauptungen gegen das Kincora Boys’ Home des MI5 und Jeffrey Epstein von der CIA aufgestellt wurden.

So wie sich all diese Anschuldigungen als wahr erwiesen haben, glaube ich nicht nur, dass an den Anschuldigungen von Sacharowa viel dran ist, sondern auch, dass alle derartigen Anschuldigungen gegen die Kiewer Junta mit den geeignetsten Mitteln vollständig untersucht werden müssen, damit die Täter bestraft und die durch ihre Habgier zerstörten Leben wiedergutgemacht werden können.

Sacharowa hat den Opfern der skrupellosen ukrainischen Menschenhandelsindustrie viel Gutes getan, indem sie sich an sie gewandt hat. Es liegt nun an den russischen Behörden, den Einsatz zu erhöhen, wichtige Teile ihrer Beweise zu veröffentlichen und nicht nur den Verbrechern in Selenskyjs Ukraine, sondern auch ihren Verbündeten aus Nichtregierungsorganisationen und Staaten im Westen klarzumachen, dass die Schuldigen unter ihnen für diese verabscheuungswürdigen Verbrechen, die sie in den letzten Jahren begangen haben, in der Tat sehr schwer bezahlen werden.

Und auch wenn die NATO Sacharowa als Russin und mich als einfachen Iren abtun kann, zeigen die Fakten, dass Selenskyjs Ukraine sich Eichmann-ähnlicher Verbrechen schuldig gemacht hat, und genau wie Eichmann müssen sich auch seine modernen ukrainischen und NATO-Klone für ihre Verbrechen gegen die Völker der Ukraine, Syriens und Russlands verantworten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …