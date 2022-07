https://mondoweiss.net/2022/07/rights-group-us-must-cancel-plans-to-build-embassy-on-palestinian-land-in-jerusalem/?ml_recipient=60517244781725570&ml_link=60517110003009242&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2022-07-13&utm_campaign=Daily+Headlines



Joe Biden bei seiner Rede auf dem Iowa Federation of Labor Convention 2019. (Foto: Flickr/Gage Skidmore)

Eigentümer des Landes, darunter US-Bürger und palästinensische Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem, fordern die Biden-Administration und die israelische Regierung auf, die Pläne für den Bau einer US-Botschaft auf privatem Grund und Boden aufzugeben.

Menschenrechtsgruppe: USA müssen Pläne zum Bau einer Botschaft auf palästinensischem Land in Jerusalem aufgeben

Von Yumna Patel



12. Juli 2022

Neue Beweise zeigen, dass die US-Pläne für den Bau einer Botschaft in Jerusalem den diplomatischen Komplex auf palästinensischem Privatland ansiedeln würden, das Israel nach der Nakba und der Staatsgründung 1948 von seinen Eigentümern konfisziert hat.

Die Eigentümer des Landes, zu denen auch US-Bürger und palästinensische Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem gehören, fordern nun von der Regierung Biden und der israelischen Regierung, den Plan zu stornieren.

Im Februar letzten Jahres hat die US-Regierung in Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung Pläne für einen großen diplomatischen Komplex in Jerusalem entworfen, in dem die US-Botschaft untergebracht werden soll. Die Pläne für den Bau der Botschaft an diesem Standort gehen auf die 1990er Jahre zurück, als dieselben palästinensischen Einwohner die US-Regierung aufforderten, die Pläne zu streichen.

In einer Erklärung vom Sonntag, zwei Tage vor der Ankunft von US-Präsident Joe Biden in Israel, erklärte die Rechtsschutzgruppe Adalah, Dokumente aus israelischen Staatsarchiven belegten, dass das Land palästinensischen Familien gehöre und vor 1948 vorübergehend an die britischen Mandatsbehörden verpachtet worden sei.

Wie ein Großteil des Landes, das nach der Staatsgründung in Staatsbesitz überging, wurde das fragliche Land von seinen palästinensischen Eigentümern konfisziert, nachdem diese 1948 während der Nakba zu Flüchtlingen gemacht worden waren.

Nach dem Gesetz über abwesendes Eigentum von 1950 beschlagnahmte Israel große Teile palästinensischer Privatgrundstücke mit der Begründung, dass ihre Eigentümer, die von Israel zu Flüchtlingen gemacht und an der Rückkehr in ihre Häuser gehindert wurden, “Abwesende” seien.

Das Absentee Property Law wurde von Amnesty International und Human Rights Watch als “ein wichtiges Instrument der israelischen Unterdrückung und Beherrschung der Palästinenser innerhalb eines umfassenderen Apartheidsystems” kritisiert.

Nach Angaben von Adalah belegen archivierte Pachtverträge, dass zu den palästinensischen Landbesitzern unter anderem Personen aus den Familien Habib, Qleibo, El Khalidi, Razzaq und El-Khalili gehören.

“Die Tatsache, dass die US-Regierung sich jetzt aktiv mit der israelischen Regierung an diesem Projekt beteiligt, bedeutet, dass sie aktiv die Eigentumsrechte der rechtmäßigen Eigentümer dieser Grundstücke verletzt, darunter viele US-Bürger.”



Rashid Khalidi

Der palästinensisch-amerikanische Historiker Rashid Khalidi, einer der Nachfahren der Landbesitzer, sagte in einer Erklärung: “Die Tatsache, dass sich die US-Regierung jetzt aktiv mit der israelischen Regierung an diesem Projekt beteiligt, bedeutet, dass sie aktiv die Eigentumsrechte der rechtmäßigen Eigentümer dieser Grundstücke, darunter viele US-Bürger, verletzt.”

“Wenn die US-Botschaft gebaut wird, wird sie auf Land stehen, das Palästinensern unter Verletzung des Völkerrechts entzogen wurde”, sagte Adalah in ihrer Erklärung und fügte hinzu, dass die Anwendung des Gesetzes über das Eigentum von Abwesenden zur Beschlagnahmung von Land in Jerusalem auch den Sonderstatus der Stadt nach internationalem Recht verletze.

“Angesichts dieser eklatanten Verstöße müssen die USA und Israel nach Ansicht von Adalah diesen Plan sofort absagen, um den Bau eines diplomatischen Komplexes auf diesem Land zu verhindern, das den Nachkommen der ursprünglichen palästinensischen Eigentümer gehört, die sowohl in Ost-Jerusalem leben als auch US-Bürger sind”, so Adalah. Übersetzt mit Deepl.com

