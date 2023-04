https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/reject-bogus-definition-anti-semitism-human-rights-groups-urge-un

“Die IHRA-Definition wurde oft verwendet, um Kritik an Israel fälschlicherweise als antisemitisch zu bezeichnen”, so Menschenrechtsgruppen gegenüber UN-Generalsekretär António Guterres. Lev Radin ZUMAPRESS

Menschenrechtsgruppen fordern die UN auf, eine falsche Definition von Antisemitismus abzulehnen

Von Maureen Clare Murphy

26. April 2023

Dutzende von Gruppen aus der ganzen Welt fordern den UN-Generalsekretär António Guterres auf, eine fehlerhafte Definition von Antisemitismus zurückzuweisen, die Kritik an Israel und seiner Staatsideologie Zionismus mit antijüdischer Bigotterie gleichsetzt.

Unter dem Deckmantel der Antisemitismusbekämpfung haben Vertreter der israelischen Regierung eine Hetzkampagne gegen Francesca Albanese, eine UN-Menschenrechtsexpertin, gestartet und ihre Entlassung aus dem unbezahlten Amt gefordert.

Zu den mehr als 100 Gruppen, die Guterres und seinen Staatssekretär auffordern, die umstrittene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus abzulehnen, gehören palästinensische und israelische Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch, Amnesty International und die American Civil Liberties Union.

Die Gruppen begrüßen das Engagement der UNO, Antisemitismus im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards zu bekämpfen”.

Sie warnen jedoch davor, dass “eine Reihe von Regierungen der Mitgliedsstaaten und Organisationen, die mit einigen dieser Regierungen verbunden sind” – offensichtlich in Bezug auf Israel und seine Verbündeten – die Weltorganisation dazu gedrängt haben, die IHRA-Definition zu übernehmen.

Diesen Regierungen hat sich Ahmed Shaheed angeschlossen, ein enger Verbündeter israelischer Lobbygruppen, der während seiner Amtszeit als UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit einen Bericht veröffentlichte, in dem Befürworter palästinensischer Rechte als antisemitisch verleumdet wurden.

“Die Annahme der Definition durch Regierungen und Institutionen wird oft als ein wesentlicher Schritt im Kampf gegen Antisemitismus dargestellt”, schreiben die Gruppen in ihrem Brief an Guterres.

“In der Praxis wurde die IHRA-Definition jedoch oft dazu benutzt, Kritik an Israel fälschlicherweise als antisemitisch zu bezeichnen und damit gewaltfreien Protest, Aktivismus und israel- und/oder zionismuskritische Äußerungen zu unterdrücken, auch in den USA und Europa.”

Die Gruppen weisen darauf hin, dass der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Rassismus, E. Tendayi Achiume, vor der “Anfälligkeit der IHRA-Definition, politisch instrumentalisiert zu werden, und dem Schaden, der den Menschenrechten durch eine solche Instrumentalisierung entsteht”, gewarnt hat.

Achiume warnte davor, die “höchst umstrittene und spaltende” Definition als “Leitinstrument für und bei den Vereinten Nationen und ihren konstituierenden Einheiten” zu verwenden.

Die Bedrohung der freien Meinungsäußerung durch die Definition, die 2016 von der International Holocaust Remembrance Alliance verabschiedet wurde, liegt in den elf Beispielen, wie sie angewendet werden sollte.

Wie Rowan Gaudet von Independent Jewish Voices Canada im Jahr 2020 feststellte, “dehnen viele dieser Beispiele den Antisemitismus auf Diskussionen über Israel aus, wie etwa die Leugnung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung”.

“Jede Äußerung, die als Delegitimierung Israels angesehen wird, wie z. B. die Bezeichnung als rassistisches Unterfangen, wird daher standardmäßig als antisemitisch angesehen”, fügte Gaudet hinzu.

Altbewährte Taktik

Israel und seine Vertreter und Befürworter verlassen sich seit langem darauf, Befürworter palästinensischer Rechte als antijüdisch zu diffamieren, um eine Debatte über die Handlungen des Staates zu unterdrücken und eine Diskussion darüber zu verhindern.

Laut Palestine Legal, einer US-amerikanischen Bürgerrechtsgruppe, haben israelische Lobbyorganisationen die Annahme der IHRA-Definition angestrebt, um “dieser Taktik Legitimität zu verleihen”.

Wie in dem Schreiben an Guterres festgestellt wird, öffnet das Beispiel “rassistische Bestrebungen” der IHRA-Definition “die Tür, um Kritik, dass die Politik und die Praktiken der israelischen Regierung gegen das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung der Rassendiskriminierung verstoßen, als antisemitisch zu bezeichnen”.

Es könnte auch dazu benutzt werden, “die Feststellungen wichtiger israelischer, palästinensischer und weltweiter Menschenrechtsorganisationen zu untergraben, dass die israelischen Behörden das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit an den Palästinensern begehen”, fügen die Gruppen hinzu.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, ist wegen ihrer Arbeit, in der sie israelische Übergriffe auf Palästinenser aufgedeckt hat, unter Beschuss von Israel-Lobbygruppen geraten.

Das International Legal Forum, eine in Israel ansässige Gruppe, führt eine Verleumdungskampagne an, in der die Entlassung von Albanese gefordert wird.

Albanese erregte den Zorn Israels und seiner Unterstützer mit ihrer Aussage, dass “Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, dies aber nicht einfordern kann, wenn es um die Menschen geht, die es unterdrückt bzw. deren Land es kolonisiert”.

Verleumdungskampagne bei der UN

In einem Leitartikel, in dem die Entlassung von Albanese gefordert wurde, beschuldigte die rechtsgerichtete Jerusalem Post die UN-Expertin, “Menschen zu entmenschlichen, indem sie sie als ‘Siedler’ bezeichnet”, um Angriffe zu rechtfertigen.

Die Forderung nach ihrer Entlassung ist die jüngste Episode einer laufenden Verleumdungskampagne gegen Albanese, die bereits vor ihrem Amtsantritt begann.

Sie ist auch Teil einer umfassenderen Bemühung, die Forderungen zu unterminieren, Israel bei der UNO zur Rechenschaft zu ziehen, deren oberstes Menschenrechtsgremium eine Untersuchung der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel in seiner Gesamtheit einführte.

Im Januar stimmte die UN-Generalversammlung dafür, den Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten über die Rechtmäßigkeit der israelischen Besetzung des Westjordanlands – einschließlich Ost-Jerusalems – und des Gazastreifens zu ersuchen.

Israel und seine Befürworter versuchen, von den eklatanten und massiven Verstößen gegen die Rechte der Palästinenser abzulenken, indem sie den Sprachgebrauch kontrollieren und diejenigen angreifen, die sich dagegen aussprechen.

Diese altbewährte Taktik ist auch Albanese nicht entgangen, die sagte, dass sie sich weiterhin “auf meine Menschenrechtsarbeit und die Menschen unter der Besatzung, die belagert und unterdrückt werden” konzentriert. Übersetzt mit Deeepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …