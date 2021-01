Menschenrechtsgruppen sagen, dass Pfizer die Pflicht hat, sicherzustellen, dass sein Impfstoff nicht auf diskriminierende Weise verwendet wird Von Yumna Patel

Bild: File photo: Vials of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (Photo: U.S. Secretary of Defense/ Wikimedia)



Menschenrechtsgruppen sagen, dass Pfizer die Pflicht hat, sicherzustellen, dass sein Impfstoff nicht auf diskriminierende Weise verwendet wird

Rights groups say Pfizer has duty to ensure its vaccine is not used in discriminatory manner – Mondoweiss In a letter to Pfizer, Al-Haq expressed concern over Israel’s “racially discriminatory exclusion of Palestinians in the West Bank and Gaza Strip from its vaccination efforts,” and noted the company’s “international obligations under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.”



In einem Brief an Pfizer drückte Al-Haq seine Besorgnis über Israels “Rassendiskriminierenden Ausschluss von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen von seinen Impfbemühungen” aus und verwies auf die “internationalen Verpflichtungen des Unternehmens gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.”

Von Yumna Patel

18. Januar 2021

Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq fordert den Pharmakonzern Pfizer auf, dafür zu sorgen, dass sein Impfstoff COVID-19 ohne Diskriminierung verwendet und verteilt wird. Sie äußert die Befürchtung, dass Israel den Impfstoff des Unternehmens benutzt, um Ungerechtigkeiten gegen die unter der Besatzung lebenden Palästinenser weiter zu verfestigen”.

In den letzten Wochen hat sich Israel als weltweit führend bei der Verteilung des COVID-19-Impfstoffs erwiesen und verabreicht seinen Bürgern täglich Zehntausende von Dosen des Medikaments, wobei die meisten Dosen von Pfizer stammen.

Das Land ist das erste in der Welt, das den größten Teil seiner Bevölkerung mit der ersten Impfung des Zweidosen-Impfstoffs geimpft hat, und wurde von globalen Gesundheitsbehörden für seinen bisherigen massiven Erfolg gefeiert.

Israel hat vor kurzem einen Vertrag mit Pfizer geschlossen, in dem es sich bereit erklärt, dem Unternehmen einen Schatz an medizinischen Daten über die Impfkampagne zur Verfügung zu stellen und im Gegenzug jede Woche Hunderttausende neuer Dosen des Impfstoffs nach Israel zu schicken.

Kritiker des Deals haben wegen möglicher Verletzungen der Privatsphäre Alarm geschlagen und Pfizers Rolle bei der Vertiefung der Kluft zwischen israelischen Bürgern und Palästinensern, die unter der Besatzung im Westjordanland und im Gazastreifen leben, in Frage gestellt und die Frage aufgeworfen, wer inmitten der Pandemie Zugang zu lebenswichtiger Gesundheitsversorgung hat.

In dem Brief an Pfizer erkundigte sich der Direktor von Al-Haq, Shawan Jabarin, ob die Firma

“vom Staat Israel die Zusicherung erhalten hat, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNtech in Übereinstimmung mit internationalen Menschenrechtsstandards gerecht verteilt wird”, die von Israel als Besatzungsmacht verlangen, den COVID-19-Impfstoff an die besetzte palästinensische Bevölkerung zu liefern.

“Trotz seiner Verpflichtung, den höchsten Gesundheitsstandard sowohl nach den internationalen Menschenrechten, dem humanitären Völkerrecht als auch nach seinem eigenen nationalen Rechtssystem aufrechtzuerhalten, hat Israel die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen absichtlich von seinen Impfbemühungen ausgeschlossen”, heißt es in dem Brief.

“Auf diese Weise impft Israel massenhaft Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem, während es die besetzte palästinensische Bevölkerung, die seiner effektiven Kontrolle unterliegt, vernachlässigt”, heißt es in dem Brief weiter.

Al-Haq merkte an, dass nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte Unternehmen wie Pfizer die Verantwortung haben, ein höheres Maß an Kontrolle und Aufsicht in Situationen bewaffneter Konflikte und Besatzung zu gewährleisten, auch durch eine verstärkte menschenrechtliche Sorgfaltspflicht.”

“Al-Haq fordert Pfizer auf, eine öffentliche Erklärung zur Unterstützung des Prinzips der Nicht-Diskriminierung im Gesundheitswesen abzugeben und zu betonen, dass das unveräußerliche Recht auf Gesundheit aller Völker, die sich unter der effektiven Kontrolle Israels befinden, respektiert und verteidigt werden muss”, sagte die Gruppe.

In den letzten Tagen haben sich Dutzende von Organisationen einer Erklärung angeschlossen, die letzte Woche von Al-Haq veröffentlicht wurde und Israels Impfstoffausrollung als “diskriminierend, ungesetzlich und rassistisch” charakterisiert.

Die Erklärung betonte die Tatsache, dass Israel nach der Vierten Genfer Konvention die Pflicht hat, die Impfung der palästinensischen Bevölkerung, die unter seiner Kontrolle lebt, sicherzustellen – obwohl der Staat bis jetzt versagt hat, diese Pflichten einzuhalten.

“Mit der laufenden Einführung von COVID-19-Impfungen verletzt Israel direkt seine humanitären und menschenrechtlichen Verpflichtungen, indem es den Palästinensern lebensrettende Impfstoffe als Teil seiner Politik der Aufrechterhaltung seines Apartheid-Regimes der institutionalisierten Herrschaft verweigert”, heißt es in der Erklärung.

Die Unterzeichner der Erklärung fordern unter anderem, dass Israel die diskriminierungsfreie Versorgung aller Personen in dem von ihm kontrollierten Gebiet mit Impfstoffen sicherstellt”, einschließlich palästinensischer politischer Gefangener und Häftlinge, und die PA mit Impfstoffen versorgt.

Die Gruppen fordern auch, dass die internationale Gemeinschaft Israel zur Rechenschaft zieht “für die Verweigerung der Gesundheitsversorgung, die auf die vorsätzliche Verursachung von großem Leid und Gesundheitsschäden für die palästinensische Bevölkerung hinausläuft.”Übersetzt mit Deepl.com

