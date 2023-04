Human Destiny in Ukraine – scheerpost.com By Eve Ottenberg / CounterPunch To scale the pinnacles of corporate, political or military power in the United States requires certain rigid deficiencies of character, specifically the absence of compassion, decency and humanity. In their personal lives, powerful individuals may possess these qualities, but as an elite class, they lack them utterly.

Menschliche Schicksale in der Ukraine

Von Eve Ottenberg / CounterPunch

9. April 2023

Um in den Vereinigten Staaten die Spitzen der unternehmerischen, politischen oder militärischen Macht zu erklimmen, bedarf es gewisser rigider charakterlicher Defizite, insbesondere des Fehlens von Mitgefühl, Anstand und Menschlichkeit. In ihrem Privatleben mögen die Mächtigen diese Eigenschaften besitzen, aber als Elite fehlen sie ihnen völlig. Wie sonst ließe sich die Grausamkeit der US-Außenpolitik seit 1945 erklären, die Kriege mit Napalm und Agent Orange in Vietnam, mit abgereichertem Uran und weißem Phosphor im Irak, die massiven Bombenangriffe, die 85 Prozent aller Gebäude in Korea zerstörten, ganz zu schweigen von der vorsätzlichen Zerstörung des Irak und Vietnams, die Millionen und Abermillionen von Toten auf dem ganzen Planeten, die Regimewechsel, die zahllose Länder in ihrer Entwicklung um Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte zurückwarfen, und die Einsetzung faschistischer Herrscher in dem, was man früher die Dritte Welt nannte?

Es stimmt, ein Präsident, ein Vier-Sterne-General oder ein Konzernchef kann ein netter Kerl sein, jemand, mit dem man gerne ein Bier trinken würde, jemand, der höflich, kultiviert und umgänglich ist. Aber um es in diesem System so weit zu bringen, haben sie Dinge getan, die unverzeihlich sind. Man denke nur an die Rolle Washingtons bei der Provokation und Verlängerung des Krieges in der Ukraine. Welches geopolitische amerikanische Interesse kann dieses Blutvergießen, das Opfer von Hunderttausenden von ukrainischen und Zehntausenden von russischen Soldaten wert sein? Für die Russen ist dieser Krieg existenziell. Die russische Führung glaubt, wahrscheinlich zu Recht, dass es sich um einen Kampf um ihr Überleben handelt. Für die ukrainische Führung gilt das Gleiche – nur dass es hier kein “wahrscheinlich” gibt, sondern ein “definitiv”. Und es ist sinnlos, zu versuchen, diese Führer unter diesen Umständen zu beurteilen. Aber für die amerikanische Führung ist dies ein Stellvertreterkrieg. Er ist nicht existenziell. Es ist ein Stellvertreterkrieg der Wahl. Das macht die Rolle der USA, die ihn angezettelt und in die Länge gezogen haben, so schrecklich.

Präsident Biden und seine Neocons – Außenminister Antony Blinken, Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan – wussten verdammt gut, dass die Ausweitung der NATO auf die Ukraine Russland zu einem Krieg provozieren würde. Sie wussten es, weil Top-Berater dies seit Generationen gesagt hatten und weil die Russen es ihnen seit Jahrzehnten sagten. Die einzige Schlussfolgerung ist, dass sie diesen Konflikt gewollt haben – etwas, das kein Mensch mit etwas Mitgefühl, Anstand oder Menschlichkeit wollen kann. Angesichts von Berichten, wonach die Pläne des Biden-Teams, die Nordstream-Pipelines zu sprengen, der russischen Invasion um mehrere Monate vorausgingen, sieht es ganz danach aus, als hätten diese Neocons diesen Krieg ohne das geringste Bedauern über die Menschenleben, die er fordern würde, geplant. Aber vielleicht liegt die Schuld nicht bei ihnen. Die Stellenbeschreibung verlangte den Verzicht auf die vermeintlich irrelevanten Tugenden Mitgefühl, Anstand und Menschlichkeit, und so sind sie, ebenso wie die Präsidenten Clinton, Obama, Trump und Bush, einfach nur unzulänglich. Wenn sie aus dem Amt scheiden, werden einige das Blut, das sie vergossen haben, bereuen. Andere werden es nicht tun. Vielleicht bedeutet das etwas für sie persönlich. Aber das spielt keine Rolle. Ihre Taten sprechen für sich selbst. Die Toten bleiben tot.

Diese charakterlichen Defizite stellen jedoch ein geopolitisches Problem dar. Wie geht der Rest der Welt mit solchen Menschen um, wie verhandelt er mit solchen Menschen, die in ihrer ungeheuren Arroganz letztlich nur eines verstehen – Gewalt? Und es geht nicht nur darum, die Personen zu ändern. Diese charakterlichen Defizite setzen sich selbst fort: Es gibt immer neue Defekte, tiefe Reihen von ihnen, die diejenigen ersetzen, die aus dem Amt scheiden, und, schlimmer noch, sie hören nie auf. Aufgrund ihrer Defizite können sie sich nicht vorstellen, das Weltgeschehen anders zu führen. Das amerikanische System erfordert solche charakterlichen Defizite an der Spitze. Der enorme Druck, weniger zu sein, wird als selbstverständlich hingenommen, und die meisten derjenigen, die die politischen, unternehmerischen und militärischen Berge erklimmen, sind von vornherein nicht aus hartem Holz geschnitzt. Ich wette, der Kandidat Obama hätte sich 2008 nie vorstellen können, dass er in ein paar Jahren sagen würde: “Es hat sich herausgestellt, dass ich wirklich gut darin bin, Menschen zu töten.” Das ist es, wozu unser amerikanisches Regieren verkommen ist, ein Grab nicht nur für seine Opfer auf der ganzen Welt, sondern auch für diejenigen, die das Gemetzel verursachen. Denn jemand, der gut darin ist, Menschen zu töten – nun, über eine solche Person gibt es nichts weiter zu sagen. Das ist alles, was zählt.

Für die Amerikaner an der Spitze ist der Sieg alles. Niemand kümmert sich darum, ob sie dabei ihre Integrität beschmutzen oder sie ganz aufgeben. Und da Gewinnen alles ist, ist ihnen jede Lüge, jeder Betrug und jede Täuschung recht, eine Haltung, für die sich unsere europäischen Verbündeten leider als leicht anfällig erwiesen haben: Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige französische Präsident Francois Hollande haben beispielsweise zugegeben, dass die Minsker Vereinbarungen nur ein Trick waren, um Zeit zu gewinnen und die Ukraine aufzurüsten, damit sie den Donbass angreifen und zurückerobern kann – wen interessieren da schon die 14 000 ermordeten Bewohner dieser Region? Für diese Machthaber war es nur wichtig zu gewinnen. Aber jetzt, da die Europäer ihre Hand aufgehalten haben, haben sie die Chancen für eine Verhandlungslösung zunichte gemacht. Denn die Russen werden sicher nicht wollen, dass diese Lügner für sie garantieren.

Die Unzulänglichkeiten des amerikanischen Charakters haben die Welt verfaulen lassen. Ganz zu schweigen von den Abgründen menschlicher Niedertracht von Senatoren, die wie Lindsay Graham oder Tom Cotton einen Krieg fordern, der mit einem nuklearen Winter und fünf Milliarden verhungerten und dann toten Menschen enden würde, oder Joe Manchin, der eine Flugverbotszone wollte – natürlich mit den gleichen radioaktiven Folgen. Aber diese charakterlichen Mängel an der Spitze haben auch unbeabsichtigte Folgen, die eine Abkehr von der von den USA verursachten fatalen Flugbahn des menschlichen Schicksals bedeuten könnten. Die amerikanische Tyrannei und unerbittliche Aggression hat sich selbst Probleme geschaffen, nämlich das gewaltige Bündnis zwischen Russland und China und den Eifer und die Unterstützung, die diese Union vom globalen Süden erhält. Die Eliten in Washington würden nichts lieber tun, als dieses Bündnis zu zersplittern und so vielleicht erst Russland und dann China separat zu zerstören. Aber Peking und Moskau haben das verstanden. Das gilt auch für den globalen Süden, dessen Mitglieder sich so schnell wie möglich in russisch und chinesisch geführten Gruppen wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den BRICS zusammenschließen, die inzwischen die G-7 in Bezug auf den Wohlstand – und sicherlich auch die Bevölkerung – überholt haben.

Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Die Hybris des amerikanischen Imperiums hat unser Schicksal an einen Punkt gebracht, an dem die beiden am stärksten atomar bewaffneten Nationen in einen Schusskrieg geraten könnten. Wenn ein Atomkrieg ausbricht, geht es nicht nur um die Einäscherung amerikanischer und russischer Städte, sondern um mehr – ich wiederhole: um jene fünf Milliarden Menschen, die durch den nuklearen Winter verhungern. Aber das war das grausame Risiko, das die amerikanischen Eliten einzugehen bereit waren, als sie Russland provozierten. Wie John Ross in seinem neuen Buch Waging the New Cold War schreibt, das er zusammen mit Deborah Veneziale und John Bellamy Foster verfasst hat, hat Washington seit dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 einen Krieg gegen Russland in der Ukraine vorbereitet und damit die Zukunft der Menschheit in einen Schmelztiegel für einen auf Kiew konzentrierten Supermachtkonflikt gestürzt. “Die Stärkung [der ukrainischen] Militärmacht und die mächtigen Befestigungsanlagen, die in der Nähe des Donbass errichtet wurden, deuten auf die Absicht der USA hin, einen Konflikt in der Region zu initiieren.”

Ein solcher Krieg unterscheidet sich dramatisch von Washingtons Angriffen auf kleine, relativ unterentwickelte Länder wie Irak, Syrien oder Vietnam. “Die Ukraine ist eine qualitative Eskalation der militärischen Aggression durch die Vereinigten Staaten”, lautet eine der Zwischenüberschriften von Ross, bevor er argumentiert, dass Washington die Ein-China-Politik ebenso untergräbt, wie es in der Ukraine die roten Linien Russlands überschritten hat. Ross sieht in diesen Provokationen einen Trend zur militärischen Eskalation durch die USA, der sich fortsetzen wird. Ich hoffe, dass er falsch liegt.

Nur eines kann diesen Trend stoppen, argumentiert Ross, und damit einen nuklearen Ausbruch endgültig verhindern: die Schwächung der USA. Ross stellt fest, dass die lange, langsame Niederlage in Vietnam 1972 zur Öffnung der USA gegenüber China führte, gefolgt von der Entspannung mit Russland. Mit anderen Worten: Der Misserfolg in Vietnam hat die Eliten in Washington versöhnlich gestimmt. Doch heute gibt es bedrohliche Differenzen. Wir befinden uns in einer “sehr gefährlichen Zeit für die Menschheit”. Es ist “eine, in der die USA versuchen könnten, ihren relativen wirtschaftlichen Niedergang durch den Einsatz militärischer Gewalt zu kompensieren … Genauer gesagt, die Gefahr für alle Länder besteht darin, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Vormachtstellung nicht verloren haben.”

In diesem Buch werden zwei Lehren aus den Ereignissen gezogen, die zum Krieg in der Ukraine führten: “Erstens: Es ist sinnlos, die Vereinigten Staaten um Mitgefühl zu bitten. Zweitens … ist der Ausgang des Krieges in der Ukraine nicht nur für Russland, sondern auch für China und die ganze Welt von entscheidender Bedeutung”, denn “es gibt kein Niveau von Verbrechen oder Gräueltaten, zu dem die Vereinigten Staaten nicht bereit sind, hinabzusteigen”. Oder wie Veneziale es ausdrückt, “die Verkommenheit einiger Aspekte der gegenwärtigen US-Politik”. Was Foster als “Exterminismus” bezeichnet. Sie verstehen, was ich meine. Es ist Teil der Jobbeschreibung unserer Herrscher. Sie müssen eine Politik des rücksichtslosen, amoralischen Tötens betreiben – auch wenn sie es nicht wollen! In der Zwischenzeit könnte ein Scheitern der USA, ein Scheitern der NATO, den unbeabsichtigten Vorteil haben, die Führung in Kiew zu Verhandlungen mit der Führung in Moskau zu bewegen.

Je erfolgreicher die USA militärisch sind, so heißt es in diesem Buch, “desto aggressiver werden sie; je mehr sie geschwächt werden, desto versöhnlicher werden sie.” Das ist der Weg, den das menschliche Schicksal in der Ukraine einschlägt. Entweder geben die USA ihr wahnsinniges Streben nach globaler Hegemonie auf und lassen sich auf Diplomatie und Kompromisse ein, oder sie werden ihren tödlichen Kurs fortsetzen, bereit und vielleicht willens, die nukleare Vernichtung der Erdbevölkerung zu riskieren. In diesem Fall hätte Washington die Auslöschung der Menschheit ermöglicht, etwas, das diejenigen schon lange befürchtet haben, die diese Stadt als monströse Zitadelle des Faschismus betrachten, dessen ultimatives Ziel absolut und zutiefst antihuman ist. Übersetzt mit Deepl.com

