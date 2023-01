Mercouris: “Something Big Is On The Way” “The Russians have decided there is no way to negotiate an end to this. No one will negotiate in good faith; therefore we must crush the enemy. And that’s what’s coming.” Colonel Douglas MacGregor (9:35 minute) “Strictly speaking, we haven’t started anything yet.” Vladimir Putin The war in Ukraine is not going to end in […]

Mercouris: “Etwas Großes ist auf dem Weg”



von Mike Whitney –

30. Dezember 2022

“Die Russen haben beschlossen, dass es keine Möglichkeit gibt, über ein Ende der Situation zu verhandeln. Niemand wird in gutem Glauben verhandeln; deshalb müssen wir den Feind vernichten. Und das ist es, was kommen wird.” Oberst Douglas MacGregor (9:35 Minute)

“Streng genommen haben wir noch gar nichts begonnen.” Wladimir Putin

Der Krieg in der Ukraine wird nicht durch eine Verhandlungslösung beendet werden. Die Russen haben bereits deutlich gemacht, dass sie den Vereinigten Staaten nicht trauen, also werden sie ihre Zeit nicht mit einem sinnlosen Geschwätz verschwenden. Was die Russen tun werden, ist die einzige Option, die ihnen zur Verfügung steht: Sie werden die ukrainische Armee auslöschen, einen großen Teil des Landes in Schutt und Asche legen und die politische Führung zwingen, ihren Sicherheitsforderungen nachzukommen. Das ist eine blutige und verschwenderische Vorgehensweise, aber es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Putin wird nicht zulassen, dass die NATO ihre feindlichen Armeen und Raketenstellungen an Russlands Grenze platziert. Er wird sein Land so gut wie möglich verteidigen, indem er aufkommende Bedrohungen in der Ukraine proaktiv beseitigt. Aus diesem Grund hat Putin zusätzlich 300.000 Reservisten zum Dienst in der Ukraine einberufen, denn die Russen sind entschlossen, die ukrainische Armee zu besiegen und den Krieg rasch zu beenden. Hier ist eine kurze Zusammenfassung von Colonel Douglas MacGregor:

Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland ist das Ergebnis eines sorgfältig ausgearbeiteten Plans, Russland in einen Konflikt mit seinem ukrainischen Nachbarn zu verwickeln. Von dem Moment an, als Präsident Putin andeutete, dass seine Regierung eine militärische Präsenz der NATO vor den Toren Russlands in der Ukraine nicht dulden würde, versuchte Washington, die Entwicklung der Ukraine zu einer regionalen Militärmacht, die Russland feindlich gesinnt ist, zu beschleunigen. Der Putsch auf dem Maidan ermöglichte es Washingtons Agenten in Kiew, eine Regierung zu installieren, die mit diesem Projekt kooperieren würde. Das jüngste Eingeständnis von Premierministerin Merkel, dass sie und ihre europäischen Kollegen versucht haben, die Minsker Vereinbarungen auszunutzen, um Zeit für den militärischen Aufbau in der Ukraine zu gewinnen, bestätigt die tragische Wahrheit dieser Angelegenheit.” (“US-Oberst erklärt Amerikas Rolle bei der Provokation des russisch-ukrainischen Konflikts”, Lifesite)

Dies ist eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Ereignisse, die zum heutigen Tag geführt haben, obwohl wir etwas mehr Zeit auf die Kommentare von Angela Merkel verwenden sollten. Was Merkel in ihrem Interview mit der “Zeit” tatsächlich sagte, war Folgendes:

“Das Minsker Abkommen von 2014 war ein Versuch, Zeit für die Ukraine zu gewinnen. Die Ukraine hat diese Zeit genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann.” Der Ex-Kanzlerin zufolge war es “für alle klar”, dass der Konflikt ausgesetzt und das Problem nicht gelöst wurde, “aber genau das hat der Ukraine die unbezahlbare Zeit verschafft.” (Tass News Agency)

Merkel wurde scharf kritisiert, weil sie zugegeben hat, dass sie und die anderen westlichen Staats- und Regierungschefs Russland absichtlich über ihre wahren Absichten in Bezug auf Minsk getäuscht haben. Tatsache ist, dass sie nicht die Absicht hatten, die Ukraine zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zu zwingen, und dass sie dies von Anfang an wussten. Wir wissen mit Sicherheit, dass weder Merkel noch ihre Verbündeten jemals an Frieden interessiert waren. Zweitens wissen wir jetzt, dass sie den Betrug 7 Jahre lang aufrechterhielten, bevor sie aufflog und zugab, was sie wirklich vorhatten. Und schließlich wissen wir jetzt aus Merkels Äußerungen, dass Washingtons strategisches Ziel das Gegenteil des Minsker Abkommens war. Das eigentliche Ziel war die Schaffung einer hochmilitarisierten Ukraine, die Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland weiterführen sollte. Das war das Hauptziel: Krieg gegen Russland.

Warum also sollte Putin überhaupt in Erwägung ziehen, mit solchen Leuten zu verhandeln, die ihm sieben Jahre lang ins Gesicht gelogen haben, während sie das Land mit Waffen überschwemmten, die zur Tötung russischer Soldaten verwendet werden sollten?

Und was war das Ziel, das Merkel und ihre Kollegen in Washington zu dieser Lüge veranlasste?

Sie wollten einen Krieg, und das ist derselbe Grund, warum Boris Johnson ein Abkommen, das Selenskyj im März mit Moskau ausgehandelt hatte, zunichte gemacht hat. Johnson sabotierte das Abkommen, weil Washington einen Krieg wollte. So einfach ist das.

Aber Lügen haben ihren Preis, und dieser Preis besteht in Form von Misstrauen, das heißt in einer verhängnisvollen Erosion des Vertrauens, die es unmöglich macht, Fragen von gegenseitigem Interesse zu lösen. Russlands stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, hat sich erst diese Woche in bitterster Weise zu diesem Thema geäußert. Er sagte:

Das Verhalten Washingtons und anderer in diesem Jahr “ist die letzte Warnung an alle Nationen: Mit der angelsächsischen Welt kann man keine Geschäfte machen, [denn] sie ist ein Dieb, ein Schwindler, ein Falschspieler, der alles tun kann…. Von nun an werden wir ohne sie auskommen, bis eine neue Generation vernünftiger Politiker an die Macht kommt… Es gibt niemanden im Westen, mit dem wir aus irgendeinem Grund Geschäfte machen könnten.” (Ex-Russischer Präsident skizziert Zeitplan für Versöhnung mit dem Westen, RT)

Natürlich wird die Aussicht auf einen Abbruch der Beziehungen zu Russland die Kriegshetzer in Washington nicht stören, wahrscheinlich begrüßen sie sie sogar. Aber das kann man von Europa nicht behaupten. Europa wird bedauern, dass es sich an Washingtons Amboss gebunden und ins Meer gestürzt hat. Irgendwann in naher Zukunft – wenn sie endlich begreifen, dass ihr wirtschaftliches Überleben untrennbar mit dem Zugang zu billigen fossilen Brennstoffen verbunden ist – werden die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Kurs ändern und eine Politik betreiben, die ihren eigenen Wohlstand sichert. Sie werden sich aus dem “ewigen Krieg” der NATO zurückziehen und sich in die Reihen der zivilisierten Nationen einreihen, die eine sichere und wirtschaftlich integrierte Zukunft anstreben. Wir gehen davon aus, dass sogar die NordStream, die im größten Akt der Industriesabotage der Neuzeit zerstört wurde, wieder in Betrieb genommen wird, um die Hauptenergieader zu schaffen, die Russland mit der EU in der größten Freihandelszone der Welt verbindet. Letztendlich wird sich die Vernunft durchsetzen und Europa wird sich aus der durch die Allianz mit Washington verursachten Krise befreien. Doch zunächst muss sich der Flächenbrand zwischen Russland und dem Westen in der Ukraine ausbreiten, und der “Garant für globale Sicherheit” muss durch die eine Nation ersetzt werden, die bereit ist, Goliath zu seinen eigenen Bedingungen zu bekämpfen, und zwar in einem Wettbewerb, bei dem der Gewinner alles bekommt. Die Ukraine entwickelt sich zur entscheidenden Schlacht im Krieg gegen das “regelbasierte System”, einem Krieg, in dem die Vereinigten Staaten “jeden Trick” anwenden werden, um ihre Macht zu erhalten. Sehen Sie sich diesen kurzen Text des politischen Analysten John Mearsheimer an, der die Mittel erläutert, mit denen die USA ihre dominante Rolle in der Weltordnung bewahrt haben:

“Man darf nicht unterschätzen, wie rücksichtslos die Vereinigten Staaten sind. Das alles wird in den Lehrbüchern und im Unterricht, in dem wir aufwachsen, behandelt, denn es ist alles Teil des Nationalismus. Beim Nationalismus geht es darum, Mythen darüber zu schaffen, wie wunderbar das eigene Land ist. Amerika ist richtig oder falsch, wir machen nie etwas falsch. (Aber) wenn man sich wirklich anschaut, wie die Vereinigten Staaten im Laufe der Zeit agiert haben, ist es wirklich erstaunlich, wie rücksichtslos wir waren. Und das Gleiche gilt für die Briten, aber wir vertuschen es. Ich will damit nur sagen, wenn Sie die Ukraine sind und neben einem mächtigen Staat wie Russland leben, oder wenn Sie Kuba sind und neben einem mächtigen Staat wie den Vereinigten Staaten leben, sollten Sie sehr, sehr vorsichtig sein, denn das ist so, als würden Sie mit einem Elefanten im Bett schlafen. Wenn der Elefant auf dich drauf kippt, bist du tot. Man muss also sehr vorsichtig sein. Bin ich glücklich über die Tatsache, dass die Welt so funktioniert? Nein, das bin ich nicht. Aber so funktioniert die Welt nun einmal, in guten wie in schlechten Zeiten.” (John Mearsheimer, “Wie die Welt funktioniert”, You Tube; 1 Minute)

Unterm Strich: Die Aussichten auf Frieden in der Ukraine sind gleich null. Das außenpolitische Establishment der USA hat beschlossen, dass die einzige Möglichkeit, den sich beschleunigenden Niedergang Amerikas aufzuhalten, in einer direkten militärischen Konfrontation besteht. Der Krieg in der Ukraine ist die erste Manifestation dieser Entscheidung. Auf der anderen Seite legt Russland keinen Wert mehr auf Verhandlungen mit den USA.

“Die Russen werden sich nicht umdrehen und tot stellen. Vielmehr werden die Russen die Ukrainer zerschlagen. Sie werden die großen Geschütze auffahren. Sie werden Orte wie Kiew und andere Städte in der Ukraine in Schutt und Asche legen. Sie werden Fallujas, sie werden Mosuls, sie werden Groznys …. Wenn sich eine Großmacht bedroht fühlt … werden die Russen in der Ukraine alle Register ziehen, um sicherzustellen, dass sie gewinnen. …Sie müssen verstehen, dass wir hier eine nuklear bewaffnete Großmacht – die das, was hier passiert, als existenzielle Bedrohung ansieht – in die Enge treiben wollen. Das ist wirklich gefährlich.” (John Mearsheimer, Twitter)

Wenn wir also wissen, dass Russland versuchen wird, den Krieg zu beenden, indem es die ukrainische Armee besiegt, was sollten wir dann in naher Zukunft erwarten?

Diese Frage wurde von einer Reihe von Analysten beantwortet, die den Krieg von Anfang an genau verfolgt haben. Wir werden gleich ein paar Absätze von jedem von ihnen wiedergeben, doch zunächst eine Zusammenfassung der Treffen, die letzte Woche stattfanden und die darauf hindeuten, dass eine russische Großoffensive nur noch wenige Wochen entfernt sein könnte. Der Auszug stammt aus einem Artikel bei Consortium News von Patrick Lawrence:

Alexander Mercouris… listete kürzlich die außergewöhnliche Reihe von Treffen auf, die Putin in den letzten Wochen mit dem gesamten …. militärischen und nationalen Sicherheitsapparat abgehalten hat. In Moskau traf sich der russische Staatschef mit allen seinen Top-Militärkommandeuren und nationalen Sicherheitsbeamten (einschließlich) Sergej Surowikan, dem General, den er mit der Leitung der ukrainischen Operation beauftragt hat….

Anschließend flog Putin mit Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Minsk, um sich mit der politischen und militärischen Führung von Belarus auszutauschen. Anschließend traf er sich mit den Führern der beiden Republiken Donezk und Lugansk, die im vergangenen Herbst per Referendum in die Russische Föderation eingegliedert wurden.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass diese aufeinander folgenden Treffen, über die in der westlichen Presse kaum berichtet wurde, auf eine neue kurz- oder mittelfristige militärische Initiative in der Ukraine hindeuten. Wie Mercouris es ausdrückte: “Etwas sehr Großes ist im Anmarsch”.

Eine der interessantesten Begegnungen in diesem Zusammenhang fand letzte Woche in Peking statt, als Dmitri Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und seit langem Putin nahestehend, Gespräche mit Xi Jinping führte….

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird der Krieg der hohlen Rhetorik im Namen der imperialen Hybris schwächer werden und in Richtung Zusammenbruch abdriften. Dieser Grad an surrealer Realitätsferne kann einfach nicht ewig aufrechterhalten werden – nicht angesichts einer neuen russischen Initiative, wie auch immer sie aussehen wird.” (PATRICK LAWRENCE: “A War of Rhetoric & Reality”, Consortium News)

Hat Lawrence Recht? Steht etwas Großes bevor?

Es sieht ganz danach aus. Im Folgenden habe ich Zitate aus aktuellen Videos mit Colonel MacGregor und Alexander Mercouris wiedergegeben, zwei der besten und zuverlässigsten Analysten des Krieges in der Ukraine. Beide sind sich einig, dass in naher Zukunft eine russische “Winteroffensive” stattfinden wird, und beide sind sich über die strategischen Ziele der Operation einig. Hier ein Auszug aus MacGregor:

“Die Amerikaner verstehen nicht wirklich, dass die ukrainische Armee im Donbass am Rande des Zusammenbruchs steht. Sie hat Hunderttausende von Opfern…. (und) sie nähert sich hundertfünfzigtausend Toten. Die 93. Brigade der ukrainischen Armee wurde gerade aus Bahkmut abgezogen – das von den Russen in ein ukrainisches Blutbad verwandelt wurde – und hat die Stadt mit 70 Prozent Verlusten verlassen. Für sie bedeutet das, dass sie von 4.000 Mann? nur 1.200 Mann mitnehmen konnten. Das ist eine Katastrophe, aber das ist es, was wirklich passiert. Und wenn die Russen schließlich ihre Offensive starten, werden die Amerikaner zusehen, wie dieses ganze Kartenhaus zusammenbricht. Die Frage ist nur, ob endlich jemand aufsteht und diesem völlig falschen Narrativ ein Ende setzt.” (“Colonel Douglas MacGregor”, Real America, Rumble; 8:45 min)

Und hier ist noch mehr MacGregor:

Es sieht immer mehr so aus, als wollten die Russen zuerst ihren Job im Donbas erledigen. Sie wollen alle ukrainischen Kräfte im Donbass ausschalten…. Denken Sie daran, dass dies immer eine kraftsparende Maßnahme war. Sie war darauf ausgerichtet, so viele Ukrainer wie möglich zu vernichten, und zwar zu den geringstmöglichen Kosten für die Russen. Das ist es, was in der Südukraine vor sich geht (und) es geht weiter. Es hat glänzend funktioniert. Und Surowikin, der Befehlshaber des Einsatzgebiets, hat gesagt, dass es weitergehen wird, bis er bereit ist, seine Offensive zu starten. Wenn die Offensive gestartet wird, wird es eine ganz andere Schlacht sein. Das Interessante ist jedoch, dass die Ukrainer im Süden so viele Verluste erlitten haben, dass wir allmählich Berichte hören, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Und deshalb hören wir von Jugendlichen im Alter von 14 oder 15 Jahren, die zum Dienst gezwungen werden. … Und wir bekommen Videos von ukrainischen Soldaten, die sagen: “Die Leute in Kiew sollten hoffen, dass die Russen sie vor uns erreichen … denn wir werden sie töten.” Sie sprechen über Leute in der Regierung, weil sie keine Anzeichen dafür sehen, dass Zelenskys Regierung sich einen Dreck um sie schert. Ihnen gehen Nahrung und Kleidung aus, sie frieren, sie erleiden schwere Verluste und werden zurückgedrängt.” (“Wird die Ukraine genug Feuerkraft haben?”, Col MacGregor, Judging Freedom, You Tube; 17:35 min)

Sowohl MacGregor als auch Mercouris scheinen darin übereinzustimmen, dass die russische Strategie darin besteht, den Feind zu “zermalmen” (so viele ukrainische Truppen wie möglich zu töten), die russischen Gewinne zu konsolidieren und gleichzeitig die Kontrolle über die Gebiete im Osten und entlang des Schwarzen Meeres auszuweiten, und schließlich die Ukraine in zwei getrennte Einheiten aufzuteilen: einen “dysfunktionalen Rumpfstaat” im Westen und einen industrialisierten, wohlhabenden Staat im Osten. Hier ist Alexander Mercouris in einem aktuellen Beitrag auf You Tube:

Mein starker Eindruck ist, dass … der Schwerpunkt der russischen Winteroffensive – die in der Tat kommen wird – auf der Beendigung der Schlacht im Donbass, der Brechung des ukrainischen Widerstands im Donbass und der Räumung der ukrainischen Streitkräfte aus der Donezker Volksrepublik liegen wird. Es sieht für mich nicht so aus, als ob die Russen einen großen Vorstoß auf Kiew oder die Westukraine planen würden. Das geht aus den Äußerungen von General Gerassimow nicht hervor. …die Russen konzentrieren sich auf Donezk… Es ist ‘risikoarm’, aber hocheffektiv. Sie zermürben die ukrainische Armee, genau wie General Surowikin sagte. Sie schwächt die Fähigkeit der Ukraine, den Krieg fortzusetzen, und erfüllt gleichzeitig Russlands Hauptaufgabe, die von Anfang an in der Befreiung des Donbass bestand.

Doch dabei wird es nicht bleiben. Andere russische Offizielle haben gesagt, dass wir im Jahr 2023 die Rückeroberung der Region Cherson sehen sollten … und es wird mit Sicherheit weitere russische Vorstöße an anderen Orten geben. Aber die Hauptschlacht war und bleibt der Donbas. Sobald diese Schlacht gewonnen ist, sobald der ukrainische Widerstand gebrochen ist, wird die ukrainische Armee fatal geschwächt sein … was bedeutet, dass die Ukraine nicht nur ihre am stärksten industrialisierte Region und ihre am stärksten befestigte Zone verloren haben wird. Es bedeutet auch, dass die Russen ungehinderten Zugang bis zum Ostufer des Dnjepr haben werden. An diesem Punkt werden sie in der Lage sein, die Ukraine in zwei Hälften zu teilen. Das erscheint mir logisch, und es scheint mir klar, dass dies der russische Plan ist. Sie machen keinen Hehl daraus, aber sie halten die Menschen auf Trab und rätseln über die Truppen, die sich in Belarus befinden. Ich vermute jedoch, dass der Hauptzweck dieser Truppen darin besteht, die ukrainischen Soldaten rund um Kiew vor einer möglichen russischen Offensive zu schützen und der starken Aufstockung der polnischen Truppen entgegenzuwirken. Das ist es also, was Gerasimov gesagt hat.” (“Alexander Mercouris über die Ukraine”, You Tube; 31:35 min)

Zwar kann niemand die Zukunft mit absoluter Sicherheit vorhersagen, doch scheinen sowohl MacGregor als auch Mercouris die Fakten gut genug im Griff zu haben, um ihr Szenario nicht von der Hand zu weisen. Die derzeitige Entwicklung des Konflikts legt sogar nahe, dass ihre Vorhersagen wahrscheinlich “goldrichtig” sind. Auf jeden Fall werden wir nicht lange warten müssen, um das herauszufinden. Die Temperaturen in der Ukraine sinken schnell, so dass sich Panzer und gepanzerte Fahrzeuge ungehindert bewegen können. Russlands Winteroffensive ist wahrscheinlich nur noch wenige Wochen entfernt. Übersetzt mit Deepl.com

