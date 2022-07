Und Biden hat die Chuzpe 2024 auch wieder antreten zu wollen…..

Messer raus: Washington Post NYT wetzt das Messer gegen Biden in einem blutigen Moment der Moment der Ehrlichkeit

von Tyler Durden

11. Juli 2022



In den letzten Monaten haben sich die Mainstream-Medien offen von Präsident Biden abgewandt – dem Mann, für den sie während der Wahl 2020 unermüdlich geworben haben, als das Establishment zu extremen Maßnahmen griff, um Donald Trump zu stürzen.

Nach Monaten der nichtjüdischen Distanzierung kam es schließlich zu einem “Come-to-Jesus” der Medien, nachdem das Weiße Haus die Reaktion auf die Aufhebung von Roe v. Wade durch den Obersten Gerichtshof “verpfuscht” hatte. CNN veröffentlichte am vergangenen Mittwoch einen Artikel mit der Überschrift: “Nach einer Reihe von Rückschlägen am Obersten Gerichtshof fragen sich die Demokraten, ob das Weiße Haus unter Biden in der Lage ist, Dringlichkeitsforderungen zu erfüllen.”

“Führende Demokraten beschweren sich, dass der Präsident nicht mit der Dringlichkeit handelt, die der Moment erfordert – oder vielleicht sogar dazu fähig ist”, heißt es in dem Artikel.

Autsch!

“Ruderlos, ziellos und hoffnungslos”, so beschrieb ein Mitglied des Kongresses das Weiße Haus.

Zwei Dutzend führende Politiker und Funktionäre der Demokraten sowie mehrere Mitglieder des Westflügels erklärten gegenüber CNN, sie seien der Meinung, dass es hier um mehr gehe als um Fragen der Ideologie und Haltung. Stattdessen, so sagen sie, geht es um Fragen des grundlegenden Managements. -CNN

Am Samstag haben sowohl die New York Times als auch die Washington Post Biden scharf angegriffen.

Die Post knüpfte an den CNN-Artikel an und kritisierte die “zögerliche Reaktion” des Weißen Hauses auf das Abtreibungsurteil und schrieb, dass “viele Demokraten über seine zögerliche Reaktion bestürzt waren”.

Für viele Demokraten war es jedoch zu wenig und zu spät – nur ein weiteres Beispiel für die zwei Wochen, in denen Biden und sein Team darum kämpften, einen kraftvollen Aktionsplan für Abtreibungsrechte zu entwickeln, obwohl das Urteil des Obersten Gerichtshofs zwei Monate zuvor durch die Veröffentlichung eines Entwurfs für eine Stellungnahme vorweggenommen worden war. -WaPo

Die New York Times behauptete, Biden sei zu alt, um zu regieren, und schrieb, sein Team habe seine Reise in den Nahen Osten verschoben, damit der 79-jährige Präsident nach den Europa/NATO-Treffen im letzten Monat mehr Zeit zum Ausruhen habe.

Einige Auszüge:

“Der Zeitplan des ältesten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte stellt eine besondere Herausforderung dar.”

“Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner Biden für zu alt halten, und einige demokratische Strategen sind der Meinung, dass er nicht noch einmal kandidieren sollte.

“Sie räumten ein, dass Mr. Biden älter aussieht als noch vor ein paar Jahren…”

“Sein Energielevel, obwohl beeindruckend für einen Mann seines Alters, ist nicht mehr das, was es einmal war, und einige Mitarbeiter achten im Stillen auf ihn. Er schlurft oft, wenn er geht, und seine Mitarbeiter befürchten, dass er über ein Kabel stolpern könnte. Bei öffentlichen Veranstaltungen stolpert er über seine Worte, und sie halten den Atem an, um zu sehen, ob er es ohne einen Fauxpas bis zum Ende schafft.”

“Seine Reden können flach und lustlos sein. Manchmal verliert er den Faden, hat Schwierigkeiten, Namen zu nennen oder wirkt kurzzeitig verwirrt. Mehr als einmal hat er für die Vizepräsidentin Kamala Harris geworben und sie “Präsidentin Harris” genannt.”

Kurzum, die Messer sind gezückt…

Sicher, die Post und The Atlantic haben kürzlich auch Artikel veröffentlicht, in denen sie vorschlagen, Biden eine Pause zu gönnen” und Joe Biden in Ruhe zu lassen”, aber sie laufen darauf hinaus, dass die Dinge zwar schlecht sind, aber nicht Bidens Schuld sind”.

Und wie einige bemerkt haben, ist dieselbe Gruppe, die sich außerordentlich viel Mühe gegeben hat, um Präsident Trump für geistig untauglich zu halten, bei Biden totenstill.

Man muss sich fragen, ob die Medien einfach nur versuchen, einer katastrophalen Wiederwahl im Jahr 2024 zuvorzukommen, oder ob sie sich auf die von der GOP geführten Untersuchungen gegen Hunter und seine Mitarbeiter vorbereiten, falls die Republikaner bei den diesjährigen Zwischenwahlen den Kongress wieder übernehmen. Übersetzt mit Deepl.com

