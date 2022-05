“Wladimir Putin ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die ein großes Land führt, das einen historischen Wandel erlebt. Wir werden uns mit ihm und mit dem Wandel auseinandersetzen müssen, so oder so. Einfach in den Himmel zu schreien: “Völkermörder” ist gefährlich, kontraproduktiv – und, offen gesagt, kindisch.”

Michael Brenner



Michael Brenner on the High Risks of Cultivated Ignorance Micheal Brenner challenges the mainstream narrative of Putin and appends four of his public speeches. By Michael Brenner Our political elites evidently have absorbed fully and deeply the proposition that “ignorance is bliss.” The exhibits are too numerous to inventory.

Michael Brenner stellt das Mainstream-Narrativ über Putin in Frage und fügt vier seiner öffentlichen Reden hinzu.

Michael Brenner über die hohen Risiken kultivierter Unwissenheit

Von Michael Brenner



8. Mai 2022

Unsere politischen Eliten haben offensichtlich die These “Unwissenheit ist Glück” vollständig und tief verinnerlicht. Die Beweise sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Ein einziges aktuelles Beispiel mit tiefgreifenden Auswirkungen ist die Vorstellung, dass Wladimir Putin der Inbegriff eines brutalen Diktators ist – machtbesessen, rücksichtslos und mit nur geringem Bezug zur Realität. In der Tat ist es üblich geworden, ihn mit Hitler gleichzusetzen – so wie es führende Köpfe der amerikanischen Elite wie Hillary Clinton und Nancy Pelosi tun – sowie “Meinungsmacher” in Hülle und Fülle. Sogar 203 Nobelpreisträger unterstützen mit ihrem kollektiven Verstand und ihrer Prominenz einen “offenen Brief”, dessen erster Satz Russlands Angriff auf die Ukraine mit Hitlers Angriff auf Polen im September 1939 vergleicht. Dies sind nur die markantesten Beispiele für die Defizite dessen, was nach 16 Jahren obligatorischem Aufenthalt in amerikanischen Klassenzimmern als Allgemeinbildung gilt.

Diese Worte sind nicht als Verteidigungsschrift für Putin oder Russlands Vorgehen in der Ukraine gedacht. Das ist ein anderes Thema. Es geht lediglich darum, auf die hohen Risiken hinzuweisen, die entstehen, wenn man in gepflegter Unwissenheit Sicherheitspolitik zu bedeutsamen Themen macht. Leider wird das Argument, dass diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, buchstäblich wissen sollten, wovon sie reden, weithin als radikal angesehen – was selbst eine ebenso große Gefahr darstellt wie die Drachen, die uns umschwirren. In Putins Fall gibt es absolut keine Entschuldigung. Er hat seine Ansichten darüber, wie Russland seinen Platz in der Welt, seine Beziehungen zum Westen und die Konturen/Regeln eines gewünschten internationalen Systems sieht, umfassender, historisch fundierter und kohärenter dargelegt als jeder andere nationale Führer, der mir bekannt ist. Gebrüllte Erklärungen “wir sind die Nummer EINS und werden es immer sein” sind nicht sein Stil. Man kann sich an seinen Schlussfolgerungen stören, seine Aufrichtigkeit in Frage stellen, versteckte Gedankengänge und Charakterzüge vermuten oder bestimmte Handlungen anprangern. Dies ist jedoch nur dann glaubwürdig, wenn man sich mit dem Mann auf der Grundlage der verfügbaren Informationen auseinandergesetzt hat – und nicht auf der Grundlage von Karikaturzeichnungen. Ebenso sollten wir erkennen, dass es sich nicht um eine Ein-Mann-Show handelt, sondern dass wir die komplexere Realität der russischen Staatsführung und Politik berücksichtigen müssen.

Aus diesem Grund habe ich 4 lange öffentliche Reden Putins zu Ihrer Kenntnisnahme beigefügt. Außerdem ein langes Interview und Erinnerungen von Jack Matlock, dem Botschafter der Vereinigten Staaten in Moskau während der entscheidenden Jahre, in denen der Erste Kalte Krieg zu Ende ging. Wenn Sie geneigt sind, sie zu überfliegen, wird Ihr Wissen über das Thema bereits das von Pelosi, HRC, Biden, Blinken und sogar Michael McFaul übersteigen, dessen grässlich akzentuiertes, gebrochen gesprochenes Russisch vermuten lässt, dass er, wenn er auch nur ein Auge auf die Putin-Manuskripte werfen würde, sich durch ein paar Absätze kämpfen würde, bevor er sagt, dass es ein unverkennbares Echo von Mein Kempf gibt. Und wenn Sie einen der 203 Nobelpreisträger kennen, sollten Sie ihnen die Reden zukommen lassen, um sie daran zu erinnern, dass das Bekenntnis zur intellektuellen Integrität universell gelten soll.

Wladimir Putin ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die ein großes Land führt, das einen historischen Wandel erlebt. Wir werden uns mit ihm und mit dem Wandel auseinandersetzen müssen, so oder so. Einfach in den Himmel zu schreien: “Völkermörder” ist gefährlich, kontraproduktiv – und, offen gesagt, kindisch. Übersetzt mit Deepl.com

Putins Reden in englischer Übersetzung:

Putin’s Opening Speech At Davos World Economic Forum 2009

Address by President of the Russian Federation 2014

Russian President Putin’s Speech At The World Economic Forum 2021

The Ambassadorial Series: Deans of U.S.-Russia Diplomacy Transcript of the Ambassador Jack F. Matlock Interview

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der University of Pittsburgh; Senior Fellow am Center for Transatlantic Relations, SAIS-Johns Hopkins (Washington, D.C.), Mitarbeiter bei Forschungs- und Beratungsprojekten zu euro-amerikanischen Sicherheits- und Wirtschaftsfragen. Brenner veröffentlicht und lehrt auf den Gebieten der amerikanischen Außenpolitik, der euro-amerikanischen Beziehungen und der Europäischen Union. Er erhielt Stipendien von der Ford Foundation, der Carnegie Endowment For International Peace, dem United States Information Service, der Kommission der Europäischen Union, der NATO und der Exxon Education Foundation.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...