Michael Hudson gibt ein Interview für ein deutsches Magazin



16. Dezember 2022

Veröffentlicht mit Erlaubnis des Autors The Saker

Boos deutsches Interview 15. Dezember 2022

Sehr geehrter Herr Prof. Hudson,

noch einmal: Herzliche Grüße aus Berlin!

Das letzte Mal haben wir im Juni für das deutsche Printmagazin “Four” gesprochen. Zurzeit arbeite ich auch für MEGA Radio, einen Nachrichtensender für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir senden aus Wien und sind in Berlin, Bayern und Österreich zu hören.

Hiermit möchte ich Sie zu einem weiteren Interview via ZOOM einladen, um es für unser Radioprogramm aufzuzeichnen. Es wäre ein Update zu unserem letzten Interview. Vielleicht etwa 20-30 Minuten lang.

Siehe auch unser letztes Gespräch: https://www.vierte.online/2022/06/03/ukraine-a-trojan-for-germanys-us-dependence/



Ich weiß nicht, ob das zu kurzfristig ist, aber hättest du nächste oder übernächste Woche Zeit für ein solches Gespräch?

Ansonsten auch Anfang Januar.

Hier sind meine Fragen:

(1.) Sie haben in unserem letzten Interview für die Zeitschrift “Four” einige Vorhersagen gemacht, die wahr geworden sind.

Sie sprachen von einer Krise für deutsche Unternehmen in der Düngemittelproduktion. Das kam erst Wochen nach unserem Interview in die Schlagzeilen.

Sie sagten auch: “Was Sie als “Blockierung von Nord Stream 2” bezeichnen, ist in Wirklichkeit eine “Buy-American”-Politik.” Das ist jetzt auch nach den zerstörten Nord Stream-Pipelines mehr als deutlich geworden.

Könnten Sie das kommentieren?

MH: Die US-Außenpolitik hat sich lange auf die Kontrolle des internationalen Ölhandels konzentriert. Dieser Handel trägt maßgeblich zur US-Zahlungsbilanz bei, und seine Kontrolle gibt den US-Diplomaten die Möglichkeit, andere Länder in den Würgegriff zu nehmen.

Öl ist der wichtigste Energielieferant, und der Anstieg der Arbeitsproduktivität und des BIP in den führenden Volkswirtschaften spiegelt tendenziell den Anstieg des Energieverbrauchs pro Arbeitnehmer wider. Öl und Gas werden nicht nur zur Energiegewinnung verbrannt, sondern sind auch ein grundlegender chemischer Rohstoff für Düngemittel und damit für die landwirtschaftliche Produktivität sowie für einen Großteil der Kunststoff- und sonstigen chemischen Produktion.

Die US-Strategen haben also erkannt, dass die Abschneidung von Ländern vom Öl und seinen Derivaten deren Industrie und Landwirtschaft ersticken wird. Die Möglichkeit, solche Sanktionen zu verhängen, versetzt die USA in die Lage, Länder von der Einhaltung der US-Politik abhängig zu machen, um nicht aus dem Ölhandel “verbannt” zu werden.

US-Diplomaten raten Europa schon seit vielen Jahren, sich nicht auf russisches Öl und Gas zu verlassen. Damit wird ein doppeltes Ziel verfolgt: Russland soll seines großen Handelsüberschusses beraubt und der riesige europäische Markt für die US-amerikanischen Ölproduzenten erobert werden. US-Diplomaten überzeugten die deutsche Führung, die Nord Stream 2-Pipeline nicht zu genehmigen, und nutzten schließlich den Vorwand des NATO-Krieges mit Russland in der Ukraine, um einseitig die Zerstörung der beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 zu veranlassen.

Sie stellen fest, dass die Weltwirtschaft jetzt in zwei Teile zerfällt: die Vereinigten Staaten und Europa sind der dollarisierte Teil.

Und diese westliche neoliberale Einheit drängt Eurasien und den Großteil des globalen Südens in eine separate Gruppe. Dies haben Sie gerade in einem Interview vom November erklärt.

https://michael-hudson.com/2022/11/the-rentier-economy-is-a-free-lunch/

Könnten Sie dies für unsere Filiale erläutern?

MH: Die Spaltung ist nicht nur geografisch bedingt, sondern spiegelt vor allem den Konflikt zwischen dem westlichen Neoliberalismus und der traditionellen Logik des Industriekapitalismus wider. Der Westen hat seine Volkswirtschaften deindustrialisiert, indem er den Industriekapitalismus durch den Finanzkapitalismus ersetzt hat, zunächst in dem Bestreben, die Löhne niedrig zu halten, indem er ausländische Arbeitskräfte ins Ausland verlagert, und dann in dem Versuch, Monopolprivilegien und eigene Märkte für Waffen (und jetzt Öl) und hochtechnologische Güter zu etablieren, indem er sich zu Rentierwirtschaften entwickelt hat.

Vor einem Jahrhundert ging man davon aus, dass sich der industrielle Kapitalismus zu einem industriellen Sozialismus entwickeln würde, bei dem die Regierungen subventionierte Basisinfrastrukturdienste (wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, Kommunikation, Forschung und Entwicklung) bereitstellen würden, um die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Geschäftstätigkeit zu senken. Auf diese Weise haben die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere Länder ihre industrielle Macht aufgebaut, und das ist auch die Art und Weise, wie China und andere eurasische Länder dies in jüngerer Zeit getan haben.

Aber die Entscheidung des Westens, seine grundlegende Infrastruktur zu privatisieren und zu finanzieren, die Rolle der Regierung abzubauen und die Planung auf die Wall Street, London und andere Finanzzentren zu verlagern, hat dazu geführt, dass er anderen Ländern nur noch wenig zu bieten hat – außer dem Versprechen, sie nicht zu bombardieren oder als Feinde zu behandeln, wenn sie versuchen, ihren Wohlstand in ihren eigenen Händen zu behalten, anstatt ihn an US-Investoren und -Konzerne zu übertragen.

Das Ergebnis ist, dass China und andere Länder, wenn sie ihre Wirtschaft in der gleichen Weise aufbauen, wie es die Vereinigten Staaten vom Ende ihres Bürgerkriegs bis zum Zweiten Weltkrieg getan haben, als Feinde behandelt werden. Es ist, als ob die US-Diplomaten sehen, dass das Spiel verloren ist und dass ihre Wirtschaft so verschuldet, privatisiert und kostenintensiv geworden ist, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig ist, dass sie einfach hoffen, andere Länder so lange wie möglich zu abhängigen Tributpflichtigen zu machen, bis das Spiel schließlich vorbei ist.

Wenn es den USA gelingt, der Welt den Finanzneoliberalismus aufzuzwingen, dann werden andere Länder die gleichen Probleme bekommen wie die Vereinigten Staaten.

(3.) Jetzt werden in Deutschland die ersten Terminals für LNG aus den USA eröffnet. Wie wird sich dies auf den Handel und die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten auswirken?

MH: Die US-Sanktionen und die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 haben Europa von US-Lieferungen abhängig gemacht, und zwar zu so hohen Kosten für LNG-Gas (etwa das Sechsfache dessen, was Amerikaner und Asiaten zahlen müssen), dass Deutschland und andere Länder ihre Fähigkeit verloren haben, in den Bereichen Stahlherstellung, Glasherstellung, Aluminium und vielen anderen Sektoren zu konkurrieren. Dadurch entsteht ein Vakuum, das die US-Tochtergesellschaften mit ihren Investitionen in anderen Ländern oder sogar in den USA selbst füllen können.

Es wird erwartet, dass die deutsche und andere europäische Schwerindustrie, die chemische und andere verarbeitende Industrie in die Vereinigten Staaten ausweichen muss, um Öl und andere lebenswichtige Güter zu beziehen, die sie nicht von Russland, dem Iran oder anderen Alternativen kaufen dürfen. Man geht davon aus, dass sie durch die Verhängung von Sanktionen, Geldstrafen und die politische Einmischung in die europäische Politik durch US-amerikanische Nichtregierungsorganisationen und Satelliten der National Endowment for Democracy daran gehindert werden können, ihren Standort nach Russland oder Asien zu verlegen, wie es seit 1945 der Fall war. Wir können eine neue Operation Gladio erwarten, um Politiker zu fördern, die bereit sind, diesen globalen Bruch und die Verlagerung der europäischen Industrie in die Vereinigten Staaten zu unterstützen.

Eine Frage ist, ob die deutschen Fachkräfte folgen werden. Das ist typischerweise der Fall in solchen Situationen. Diese Art der demografischen Schrumpfung haben die baltischen Staaten erlebt. Sie ist ein Nebenprodukt der neoliberalen Politik.

(4.) Wie beurteilen Sie die aktuelle militärische Situation im russisch-ukrainischen Krieg?

MH: Es sieht so aus, als ob Russland im Februar oder März leicht gewinnen wird. Wahrscheinlich wird es eine entmilitarisierte Zone einrichten, um die russischsprachigen Gebiete (die wahrscheinlich zu Russland gehören) vor dem NATO-freundlichen Westen zu schützen, um Sabotage und Terrorismus zu verhindern.

Europa wird aufgefordert werden, Russland und seine Verbündeten weiterhin zu boykottieren, anstatt durch gegenseitigen Handel und Investitionen gegenseitige Vorteile zu suchen. Die USA könnten Polen und andere Länder auffordern, nach dem Vorbild der Ukraine “bis zum letzten Polen” oder Litauer zu kämpfen. Sie werden Druck auf Ungarn ausüben. Vor allem aber werden sie darauf bestehen, dass Europa eine immense Summe für die Aufrüstung ausgibt, hauptsächlich mit US-Waffen. Diese Ausgaben werden die Sozialausgaben verdrängen, die Europa helfen sollen, mit der sich ausbreitenden industriellen Depression fertig zu werden, oder die Subventionen zur Wiederbelebung seiner Industrie. So wird eine militarisierte Wirtschaft zu einem wachsenden Kostenfaktor – während die Schulden der Verbraucher und der Industrie zusammen mit den Staatsschulden steigen.

In diesem Zusammenhang könnte Russland verlangen, dass die NATO ihre Grenzen auf den Stand von vor 1991 zurücksetzt. Dies ist der wahrscheinlichste Konfliktherd.

(5.) Wie beurteilen Sie die aktuelle finanzielle Situation in diesem Krieg? Die Regierungen der G7-Staaten und der EU sprechen bereits über den Wiederaufbau und die Wiederherstellung der Ukraine nach dem Krieg. Was bedeutet das für die westlichen Unternehmen und den Finanzkapitalismus?

MH: Die Ukraine kann kaum wiederaufgebaut werden. Erstens hat ein Großteil der Bevölkerung das Land verlassen und wird angesichts der Zerstörung von Wohnraum und Infrastruktur – und Ehemännern – wohl kaum zurückkehren.

Zweitens ist die Ukraine hauptsächlich im Besitz einer kleinen Gruppe von Kleptokraten, die versuchen, sich an westliche Agrarinvestoren zu verkaufen.

Die Ukraine ist bereits hoch verschuldet und zu einem Lehnsgut des IWF (was in der Praxis bedeutet: der NATO) geworden. Europa wird aufgefordert werden, einen “Beitrag” zu leisten, und die von Russland beschlagnahmten Devisenreserven können für die Beauftragung von US-Firmen ausgegeben werden, die mit dem Wiederaufbau einer vorgetäuschten Wirtschaft in der Ukraine ein finanzielles Tötungsgeschäft machen – wodurch das Land noch mehr verschuldet wird.

Ein neuer Außenminister der Demokratischen Partei wird es Madeline Albright gleichtun und sagen, dass sich das Töten der ukrainischen Wirtschaft, der Kinder und der Soldaten als Preis für die Verbreitung der Demokratie nach amerikanischem Vorbild “gelohnt” habe.

(6.) Ich habe viele Hintergrundberichte über die Sanktionen gegen Russland gelesen. Es scheint, dass die Sanktionen Russland mehr und mehr hart treffen, weil es nicht alle Produkte, insbesondere Technologie, selbst herstellen kann. Auf der anderen Seite hat Russland jetzt stabilere Geschäfte und Abnehmer mit und in China, Indien.

Welche Auswirkungen haben die Sanktionen Ihrer Analyse nach tatsächlich?

MH: Die US-Sanktionen haben sich für Russland als ein unerwarteter Glücksfall erwiesen. In der Landwirtschaft zum Beispiel haben die Sanktionen gegen litauische und andere baltische Milchexporte zu einem Aufblühen des russischen Käse- und Milchsektors geführt. Russland ist heute der größte Getreideexporteur der Welt, dank der westlichen Sanktionen, die in etwa die gleiche Wirkung hatten wie Schutzzölle und Einfuhrkontingente, wie sie die Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren zur Modernisierung ihres Agrarsektors einsetzten.

Wäre Präsident Biden ein russischer Geheimagent, hätte er Russland kaum mehr helfen können. Russland brauchte die wirtschaftliche Isolierung durch Protektionismus, war aber noch zu sehr von der neoliberalen Freihandelspolitik eingenommen, um dies selbst zu tun. Also taten es die USA für Russland.

Sanktionen zwingen die Länder zu mehr Eigenständigkeit, zumindest was die Grundbedürfnisse wie Lebensmittel und Energie betrifft. Diese Eigenständigkeit ist die beste Verteidigung gegen die wirtschaftliche Destabilisierung durch die USA, um einen Regimewechsel und ähnliche Maßnahmen zu erzwingen.

Ein Effekt ist, dass Russland auch nach Beendigung der Kämpfe in der Ukraine viel weniger von Europa kaufen muss. Russland wird also weniger Rohstoffe nach Europa exportieren müssen. Es kann diese selbst verarbeiten. Der industrielle Kern, der Europa war, könnte eher in Russland und seinen asiatischen Verbündeten als in den Vereinigten Staaten landen.

Das ist die ironische Folge des neuen Eisernen Vorhangs der NATO.

(7.) Wie würden Sie China, Russland und Indien beschreiben: Sehen Sie dort Industriekapitalismus oder Sozialismus?

MH: RIC war der ursprüngliche Kern der BRICS, der jetzt stark erweitert wurde und den Iran und einen Großteil Zentralasiens sowie die Straßen umfasst, die in Chinas Gürtel- und Straßeninitiative eingebunden sind. Das Ziel ist, dass Eurasien nicht mehr von Europa oder Nordamerika abhängig ist.

Verteidigungsminister Donald Rumsfeld bezeichnete das “alte Europa” oft als eine schrumpfende tote Zone. Es hat es vor einem Jahrhundert versäumt, seine Pläne zu verfolgen, sich zu einer zunehmend sozialisierten Wirtschaft mit staatlicher Subventionierung von steigendem Lebensstandard und Arbeitsproduktivität, Wissenschaft und Industrie zu entwickeln. Europa lehnte nicht nur den Marxismus ab, sondern auch die Grundlage der marxistischen Analyse in der klassischen Wirtschaftswissenschaft von Adam Smith, John Stuart Mill und ihren Zeitgenossen. Dieser Weg wurde in Eurasien eingeschlagen, während der rechtsgerichtete, staatsfeindliche Liberalismus der Österreichischen und der Chicagoer Schule die Volkswirtschaften der NATO-Staaten von innen heraus zerstört hat.

Wenn sich der Standort der industriellen und technologischen Führung nach Osten verlagert, werden die europäischen Investitionen und Arbeitskräfte wahrscheinlich folgen.

Die eurasischen Länder werden Europa immer noch als Touristen besuchen, so wie die Amerikaner England als eine Art Themenpark des postfeudalen Adels, der Entsendung von Palastwachen und anderer kurioser Erinnerungen an die Tage der Ritter und Drachen besuchen. Die europäischen Länder werden eher wie Jamaika und die Karibik aussehen, mit Hotels und Gastgewerbe als den wichtigsten Wachstumssektoren, mit Franzosen und deutschen Kellnern in ihren urigen Quasi-Hollywood-Kostümen. Museen werden ein florierendes Geschäft machen, da Europa selbst zu einer Art Museum des Post-Industrialismus wird.

(8.) Derzeit erleben wir den Zusammenbruch und die Pleite der Kryptobörse FXT. Das Management dieses Unternehmens scheint höchst kriminell zu sein. Wie beurteilen Sie das?

MH: Die Kriminalität ist es, die Krypto in den letzten Jahren zu einem Wachstumssektor gemacht hat. Die Investoren haben Krypto gekauft, weil es ein Vehikel für das Vermögen ist, das im internationalen Drogenhandel, im Waffenhandel, in der sonstigen Kriminalität und in der Steuerhinterziehung gemacht wird. Dies sind die großen postindustriellen Wachstumssektoren in den westlichen Volkswirtschaften.

Ponzi-Schemata sind in ihrer Startphase – der Pump-and-Dump-Phase – oft gute Investitionsmöglichkeiten. Es war unvermeidlich, dass Kriminelle Kryptowährungen nicht nur zum Geldtransfer nutzen, sondern sogar ihre eigenen Währungen “frei von repressiver staatlicher Regulierung” einrichten würden. Kriminelle sind die ultimativen Libertären des freien Marktes der Chicagoer Schule.

Jeder kann seine eigene Währung schaffen, so wie es die amerikanischen Wildwest-Banken Mitte des 19. Jahrhunderts taten und nach Belieben Geld druckten. Wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts einkaufen ging, gab es in den Geschäften noch Listen mit den wechselnden Wertigkeiten der verschiedenen Banknoten. Die am besten gestalteten Scheine waren in der Regel die erfolgreichsten.

(9.) Wissen Sie etwas über die Geschäftsbeziehungen zwischen FTX und der Ukraine, der Regierung in Kiew? Es gab einige Gerüchte und Presseartikel in den alternativen Medien darüber?

MH: Der IWF und der Kongress haben große Summen an die ukrainische Regierung und ihre Kleptokraten gezahlt. Zeitungen berichten, dass ein großer Teil dieses Geldes an FTX weitergeleitet wurde – das zum zweitgrößten Geldgeber der Demokratischen Partei geworden ist (nach George Soros, der ebenfalls versucht haben soll, ukrainische Vermögenswerte aufzukaufen). Es scheint also ein Kreislauf am Werk zu sein: Der US-Kongress stimmt für die Finanzierung der Ukraine, die einen Teil dieses Geldes in FTX-Kryptowährungen investiert, um die politischen Kampagnen pro-ukrainischer Politiker zu finanzieren.

(10.) Vor einigen Monaten gab es Artikel in der US-Presse über Pläne der FED: Sie planen die Einführung eines digitalen Dollars, einer Central Bank Digitcal Currency (CBDC). Auch in Europa sprechen EZB-Präsidentin Lagarde und der deutsche Finanzminister Lindner über eine Einführung des digitalen Euro.

Hierzulande warnen einige kritische Experten, dass dies nur die totale Überwachung der Bevölkerung und der Kunden vorantreiben wird.

Was ist Ihre Meinung zu digitalen Währungen?

MH: Das ist nicht mein Ressort. Alle Bankgeschäfte werden elektronisch abgewickelt, was bedeutet also “digital”? Für Libertäre bedeutet es, dass es keine staatliche Aufsicht gibt, aber in den Händen der Regierung wird die Regierung eine Aufzeichnung über alles haben, was jemand ausgibt.

(11.) Wie beurteilen Sie die derzeitige Schwäche oder Stärke des US-Dollars, des Euros, des britischen Pfunds, von Gold und Silber?

MH: Der Dollar wird dank seines Erfolgs, die Eurozone von ihm abhängig zu machen, weiterhin gefragt sein. Das britische Pfund hat kaum eine Stütze und wenig Grund für Ausländer, in es zu investieren. Der Euro ist eine nachrangige Satellitenwährung zum Dollar.

Ohne einen Dollar oder eine andere Währung, in der sie ihre Währungsreserven halten können, werden die Regierungen den Anteil des Goldes weiter erhöhen, da es nicht mit staatlichen Verbindlichkeiten verbunden ist – die US-Beamten können es also nicht einfach an sich reißen, wie sie es mit den russischen Währungsreserven getan haben. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Länder der Eurozone nicht den Befehlen der USA folgen und sich die Reserven anderer Länder aneignen, also wird es gemieden werden.

Wenn der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar sinkt, werden die ausländischen Investitionen zurückgehen, weil die Investoren nicht in (1) einen schrumpfenden Markt und (2) Unternehmen investieren wollen, die inländische Euros verdienen, die immer weniger Dollar oder andere harte Währungen für die Zentralen wert sind.

Natürlich muss das Gold zu Hause aufbewahrt werden, damit es nicht einfach weggeschnappt werden kann, wie es die Bank of England mit dem Gold Venezuelas getan hat, um es dem rechten US-Vertreter zu geben. Deutschland wäre gut beraten, seine eigenen Goldvorräte aus den Tresoren der US-Notenbank Federal Reserve Bank in New York City per Flugzeug zu holen.

(12.) Wie lautet Ihre aktuelle Analyse der Energie- und Finanzkrisen in der Welt?

MH: Keine wirkliche Krise, sondern eher ein langsamer Absturz. Steigende Preise für das, was Amerika exportiert: Öl, Lebensmittel und IT-Monopolgüter, wobei die Lebenshaltungskosten für die Verbraucher schneller steigen als die Löhne. Es wird also für die meisten Familien eng werden. Die Mittelschicht wird feststellen, dass sie doch die Klasse der Lohnempfänger ist, und wird sich noch mehr verschulden – vor allem, wenn sie versucht, sich durch die Aufnahme einer Hypothek für den Kauf eines Hauses zu schützen.

Ich habe das 11. und 12. Jahrhundert für meine Geschichte der Verschuldung studiert und bin auf eine Geschichte gestoßen, die für die Fragen, die Sie gestellt haben, von Bedeutung sein könnte. Die NATO behauptet immer wieder, sie sei ein Verteidigungsbündnis. Aber Russland hat nicht den Wunsch, in Europa einzufallen. Der Grund liegt auf der Hand: Keine Armee kann in ein großes Land einmarschieren. Noch wichtiger ist, dass Russland nicht einmal ein Motiv hat, Europa als Marionettengegner der USA zu zerstören. Europa ist bereits dabei, sich selbst zu zerstören.

Ich erinnere mich an die Schlacht von Manzikert im Jahr 1071, als das Byzantinische Reich gegen die Seldschuken verlor (vor allem, weil der General Andronikos Doukas, auf den sich der Kaiser verlassen hatte, überlief und den Kaiser stürzte). Crusade of Kings, eine Spielergänzung, behandelt die Schlacht ausführlich und behauptet, dass das folgende Gespräch zwischen Alp Arslan und Romanos stattfand:[52]

Alp Arslan: “Was würdest du tun, wenn ich als Gefangener vor dich gebracht würde?”

Romanos: “Vielleicht würde ich dich töten oder dich in den Straßen von Konstantinopel ausstellen.”

Alp Arslan: “Meine Strafe ist weitaus härter. Ich vergebe dir und lasse dich frei.”

Das ist die Strafe, die Europa von Eurasien erhalten wird. Seine Führer haben ihre Wahl getroffen: ein Satellit der USA zu sein.

Übersetzt mit Deepl.com

