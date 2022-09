SCOTT RITTER: Mikhail Gorbachev, a Vector of Change In ways that he never intended, the first and only president of the Soviet Union shaped world history. By Scott Ritter Special to Consortium News I bore first-hand witness to the birth of the Perestroika “revolution” unleashed on the Soviet Union by Mikhail Gorbachev, and to its eventual d

Michail Gorbatschow in seiner Funktion als Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU und Erich Honecker aus der DDR im April 1986. (Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Der erste und einzige Präsident der Sowjetunion hat die Weltgeschichte auf eine Weise geprägt, die er nie beabsichtigt hatte.

Michail Gorbatschow, ein Motor des Wandels

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

1. September 2022

Ich war aus erster Hand Zeuge der Geburt der Perestroika-“Revolution”, die Michail Gorbatschow in der Sowjetunion auslöste, und ihres schließlichen Untergangs. Ob man ihn liebt oder hasst, eines ist sicher – der erste und einzige Präsident der Sowjetunion hat einen festen Platz in den Annalen der Weltgeschichte.

Gorbatschow ist Anfang dieser Woche verstorben. Er wurde 91 Jahre alt.

Ich lernte ihn so kennen wie die meisten Amerikaner, als er als neues, frisches Gesicht der Sowjetunion auftauchte, nachdem eine Reihe alter, behäbiger kommunistischer Apparatschiks – Leonid Breschnew, Juri Andropow und Konstantin Tschernenko – im Zeitraum von weniger als drei Jahren, zwischen November 1982 und März 1985, verstorben waren.

Gorbatschow war anders als alle anderen sowjetischen Führer zuvor – forsch, modern und überraschend optimistisch, was das Potenzial guter Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten anging. Das bedeutete nicht, dass zwischen den USA und der Sowjetunion alles in Butter war – weit gefehlt.

Als Marinesoldat war ich der Ansicht, dass die Sowjetunion immer noch die größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellte, und ich trainierte hart, um den sowjetischen Feind durch Feuerkraft und Manöver zu vernichten. Im Sommer 1985 wurde ich ausgewählt, an einem einwöchigen Programm mit dem Titel “Soviet Military Power Week” teilzunehmen, das vom Verteidigungsnachrichtendienst veranstaltet wurde und bei dem ich gründlich über die Bedrohung durch die sowjetischen Streitkräfte indoktriniert wurde.

Der Name Gorbatschow wurde auf der Konferenz kaum erwähnt.

Etwa zweieinhalb Jahre später, am 8. Dezember 1987, verfolgte ich im Fernsehen, wie Gorbatschow an der Seite meines Oberbefehlshabers, Präsident Ronald Reagan, den INF-Vertrag (Intermediate Nuclear Forces) unterzeichnete und damit eine neue Ära in den Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion einläutete.

Sechs Monate später befand ich mich in der Sowjetunion und gehörte zu einem Vorauskommando von US-Experten, das in die ehemals geschlossene Stadt Votkinsk, etwa 750 Meilen östlich von Moskau in den Ausläufern des Uralgebirges, geschickt wurde. Unsere Aufgabe war es, die Ankunft von 30 amerikanischen Inspektoren vorzubereiten, die Votkinsk zu ihrer Heimat machen sollten, während sie die Bestimmungen des INF-Vertrags zur Überwachung der Produktion der inzwischen verbotenen SS-20-Rakete umsetzten.

Der INF-Vertrag war zu einem großen Teil Gorbatschows Baby – er hat ihn zusammen mit Ronald Reagan konzipiert und dann den schwierigen Prozess seiner Geburt gegen den entschiedenen Widerstand sowjetischer Bürokraten der alten Schule durchlaufen, die in dem Glauben verwurzelt waren, dass die Vereinigten Staaten “Feind Nr. 1” waren, sind und immer sein würden.

Für Gorbatschow war die Abrüstung jedoch mehr als die lebenswichtige Aufgabe, die Welt von ihren gefährlichsten Waffen zu befreien. Gorbatschow war der festen Überzeugung, dass das sowjetische Wirtschaftssystem, das stark auf die Rüstungsproduktion ausgerichtet war, schwerfällig, ineffektiv und letztlich schädlich für eine lebendige sowjetische Wirtschaft und Gesellschaft war.

Gorbatschow wollte den Einfluss der Rüstungsindustrie auf die sowjetische Wirtschaft brechen und wirtschaftliche Kapazitäten für zivile Güter freisetzen, die die Lebensqualität der sowjetischen Bürger verbessern sollten.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte Gorbatschow noch weitreichendere Rüstungskontrollvereinbarungen mit den USA. Und um die sowjetische Bürokratie dazu zu bringen, diesen neuen Vereinbarungen zuzustimmen, musste Gorbatschow eine Revolution anführen, die die Art und Weise, wie die Sowjetunion regiert wurde, grundlegend umstrukturierte.

Große Umstrukturierung

21. Juni 1988: Auf einem Schild an einem Gebäude in Moskau steht: “Perestroika: Eine Wiederbelebung des Lenninschen Bildes des Sozialismus!” (Seth Morabito, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Diese Revolution begann kurz nach meiner Ankunft in Wotkinsk, als Gorbatschow am 28. Juni 1988 den 19. gesamtuniversitären Parteitag einberief. Als Außenstehender, der mit dem Begriff des sowjetischen Totalitarismus vertraut war, verfolgte ich die “Revolution” von Gorbatschow mit Erstaunen, sowohl hinsichtlich dessen, was sich live auf dem Fernsehbildschirm abspielte, als auch hinsichtlich der Reaktion meiner sowjetischen Kollegen auf das Spektakel der offenen Meinungsverschiedenheiten zwischen den höchsten Ebenen der sowjetischen Autorität.

Für alle Zuschauer war die Konfrontation zwischen Boris Jelzin und Jegor Ligatschow ebenso schockierend wie lehrreich, denn sie war ein Vorbote für die Zukunft der Sowjetunion selbst.

Gorbatschow nutzte die 19. Allunionsparteikonferenz als Sprungbrett für seinen großen Umstrukturierungsplan, der die alte, von der Kommunistischen Partei dominierte Bürokratie durch eine neue, demokratisch gewählte Führung ersetzen sollte, in der ein Präsident den Generalsekretär als Führer der Sowjetunion ablösen würde. Natürlich hatte Gorbatschow die volle Absicht, dieser erste Präsident zu werden.

Der Prozess des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels, den Gorbatschow einleitete, wurde allgemein als Perestroika oder Umstrukturierung bezeichnet. Eine der Voraussetzungen für die “Revolution” Gorbatschows war die Durchführung landesweiter Wahlen für ein neues gesetzgebendes Organ, den Kongress der Volksdeputierten, der wiederum ein zweites Organ, den Obersten Sowjet, wählen sollte, der eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der künftigen Politik unter der Führung eines Präsidenten, Gorbatschow, spielen würde, der nicht gewählt, sondern ausgewählt werden sollte.

Ich war Zeuge der Wahlen zum neuen Kongress der Volksdeputierten und kann den Geist der Bürger von Wotkinsk bezeugen, als sie an diesem neuen demokratischen Prozess teilnahmen. Gleichzeitig nervös und aufgeregt, taten sie ihre Pflicht und wählten einen Vertreter, von dem sie glaubten, dass er sie in der neuen sowjetischen Regierung am besten vertreten würde.

Während Gorbatschow daran arbeitete, seine “Revolution” in Gang zu bringen, trübte jedoch die wirtschaftliche Realität der Sowjetunion, in der Gorbatschow versuchte, das seit Jahrzehnten bestehende zentrale Planwirtschaftssystem grundlegend zu ändern, die Aussichten auf eine erfolgreiche Umsetzung der Perestroika. Kurz gesagt, der wirtschaftliche Teil der Perestroika war ein völliger Scherbenhaufen, der das Leben des durchschnittlichen Sowjetbürgers ernsthaft beeinträchtigte.

Dies sollte Michail Gorbatschow zum Verhängnis werden – die politischen Kräfte, die er durch die Institutionalisierung der Demokratie freigesetzt hatte, sollten vom künftigen “Präsidenten” der Sowjetunion genutzt werden, um die für den Erfolg der Perestroika notwendigen Reformen herbeizuführen.

Stattdessen setzte der wirtschaftliche Zusammenbruch der Sowjetunion politische Kräfte frei, die von der “Revolution” Gorbatschows enttäuscht waren und sich stattdessen politischen Alternativen zuwandten, wie etwa Boris Jelzin, dessen Zukunftsvision mehr mit der Förderung der Interessen Russlands und weniger mit der Aufrechterhaltung der sowjetischen Institutionen zu tun hatte.

Der Zerfall der Sowjetunion aus der Perspektive eines dort lebenden Menschen war ein schmerzhafter Prozess; das stabile sozioökonomisch-politische Umfeld, das im Sommer 1988 bestand, hatte sich bis zum Sommer 1990 deutlich verschlechtert. Die Hoffnung, die im Juli 1988 bestand, war weitgehend der Verzweiflung gewichen.

Und daran war Michail Gorbatschow schuld.

Es war kein allzu großer Schock für mich, als im August 1991 ein Putschversuch gegen Gorbatschow von sowjetischen Hardlinern unternommen wurde. Und man brauchte kein Politikwissenschaftler zu sein, um zu erkennen, dass Gorbatschows Sternstunde in der Geschichte schnell verblasste, als er Boris Jelzin dabei zusah, wie er vor dem russischen Parlament auf einen Panzer der Sowjetarmee kletterte.

Gorbatschow trat am 25. Dezember 1991 von seinem Amt als Präsident zurück. Kurz nach seiner Fernsehansprache wurde die sowjetische Flagge, die mehr als sieben Jahrzehnte lang über dem Kreml geweht hatte, abgenommen und durch die Trikolore der Russischen Föderation ersetzt.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte das globale geopolitische Gleichgewicht ins Wanken und drängte die Vereinigten Staaten in die Position der einzig verbliebenen Supermacht, einer Position, der sie sich leider als unwürdig erwiesen. Die Folgen des unkontrollierten Aufstiegs der USA zum globalen Hegemon in Verbindung mit dem rapiden Rückgang der Macht und des Ansehens der Russischen Föderation, des logischen und funktionalen Erben der Sowjetunion, setzten eine Welle des Wandels in Gang, die bis heute anhält.

Dies ist das Vermächtnis von Michail Gorbatschow. Er leitete den Zusammenbruch der Sowjetunion, der durch seine eigene Arroganz ausgelöst – und beschleunigt – wurde, die ihn für die Notwendigkeit eines Richtungswechsels blind machte, als klar wurde, dass die Perestroika, zumindest in ihrer ursprünglichen Form, nicht erfolgreich sein würde und konnte.

Aber es gibt noch ein anderes Vermächtnis. Aus der Asche des Scheiterns erhebt sich eine neue Weltordnung, rund 30 Jahre nachdem Gorbatschow und die Sowjetunion als gescheiterte Staaten in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Die multipolare Herausforderung der Einzigartigkeit der USA durch Russland, China und andere wurde erst durch die Kräfte des Wandels möglich, die durch Gorbatschows spektakuläres Scheitern als sowjetischer Führer entfesselt wurden.

Auch wenn dies nicht das Ziel von Gorbatschow war, als er seine auf der Perestroika basierende “Revolution” einleitete, ist es eine unbestreitbare Folge. Geschichte wird durch das gemacht, was man am besten als Vektoren des Wandels bezeichnen kann.

Auf Gedeih und Verderb ist dies die treffendste Bezeichnung für diesen Mann: Michail Gorbatschow, ein Vektor des Wandels, der die Weltgeschichte geprägt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

