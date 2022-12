https://www.globalresearch.ca/billions-euros-paid-us-they-feed-war-corruption-ukraine/5802544



Milliarden von Euro von uns bezahlt. Sie ernähren Krieg und Korruption in der Ukraine.

Von Manlio Dinucci

Global Research

19.Dezember 2022

***

Ein riesiger Geldfluss wird von unseren lebenswichtigen Bedürfnissen abgezogen und fließt von der Europäischen Union in die Ukraine, wo er Krieg und Korruption anheizt.

Die EU-Außenminister haben weitere 2 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine bereitgestellt. Der “Europäische Friedensfonds”, der seit 2021 für die Bewaffnung und Ausbildung der Kiewer Armee verwendet wird, soll jährlich von ursprünglich 400 Millionen auf über eine Milliarde Euro aufgestockt werden. Damit kommen weitere Mittel zu den 30 Milliarden Euro hinzu, die die EU von Januar bis Oktober für die Aufrüstung der Ukraine ausgegeben hat.

Zusätzlich zu diesen Ausgaben hat die Europäische Union beschlossen, der ukrainischen Regierung 19 Milliarden Euro in Form von Krediten zu gewähren, wohl wissend, dass diese niemals zurückgezahlt werden. Auf einem Gipfel, den Präsident Macron in Paris einberufen hat, um Kiew weitere Finanzhilfen zukommen zu lassen, verkündete die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula Von der Leyen, dass “die internationale Gemeinschaft beschlossen hat, der Ukraine im nächsten Jahr monatlich mindestens 1,5 Milliarden Euro Finanzhilfe zukommen zu lassen”.

In einem Land, das bereits von weit verbreiteter Korruption auf allen Ebenen geprägt ist, ist es in der gegenwärtigen chaotischen Situation praktisch unmöglich, den tatsächlichen Verbleib dieser enormen Geld- und Waffenströme zu kontrollieren. Ein großer Teil landet mit Sicherheit in den Händen von Machtgruppen, die ihn in den geheimen Kreisen der Steuerparadiese verschwinden lassen. Welche Garantien die Europäische Union bei der Korruptionsbekämpfung geben kann, zeigt sich am Beispiel von Qatar Gate. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Eva Kaili, eine griechische Sozialistin, die der Fraktion der Sozialisten und Demokraten angehört (der auch die italienische Demokratische Partei angehört), wurde zusammen mit anderen (darunter vier Italienern) im Auftrag der belgischen Justiz wegen Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Übersetzt mit Deepl.com





Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Schaltflächen zum Teilen oben oder unten. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research erneut zu veröffentlichen und zu teilen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf byoblu veröffentlicht.

Manlio Dinucci, preisgekrönter Autor, geopolitischer Analyst und Geograph, Pisa, Italien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Das Bild stammt von World United News

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Manlio Dinucci, Global Research, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...