Gerade in Deutschland sollte man diese ukrainische Lügengräuelpropaganda nicht so ungehemmt verbreiten. Während die Rote Armee Auschwitz befreite, während nach Schilderungen meines Vaters, eines Auschwitzüberlebenden, die schlimmsten Wächter die aus der Ukraine, gefolgt von den kroatischen waren, darf das nicht vergessen werden.Wenn es sogar der Bild-Zeitung, dem Kreisch-Propaganda Medium zu dreist wird, dann müssen wir endlich aufwachen. Selenskyj und seine Asow Bande dürfenvon uns nicht mehr unterstützt werden. Evelyn Hecht-Galinski

Kiew stellt medienwirksam einen Plastikbehälter mit Goldzähnen zur Schau, will Moskau hiermit Gräueltaten unterschieben. Wie sich herausstellt, stammt das Artefakt aus dem Besitz eines ortsansässigen ukrainischen Zahnarztes. Ausgerechnet das Springerblatt Bild entlarvte den Schwindel.

“Mini-Auschwitz” – Kiews Mär von “russischer Folter” in Charkow

Am vergangenen Dienstag veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter ein Bild einer sogenannten “Folterkammer” in Piski-Radkiwski, einer Stadt in der Region Charkow. Das Foto zeigt eine Gasmaske, die nach Angaben der ukrainischen Behörde bei der Folter der lokalen Bevölkerung verwendet worden sein soll, sowie einen Plastikbehälter mit goldenen Zahnkronen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium nannte den Fund ein “Mini-Auschwitz” und spielte damit auf ein berühmtes Foto aus dem Konzentrationslager Auschwitz an, das Kisten voller Goldzähne zeigt, die den Gefangenen vor ihrer Ermordung gezogen wurden.

“Wie viele werden noch in der besetzten Ukraine gefunden werden?”, fragte das Ministerium in einem Tweet und deutete damit an, dass russische Soldaten Gräueltaten begangen hätten. Der Tweet löste großes Entsetzen aus. International griffen Medien die Meldung auf und sprachen von “russischen Folterkammern”.

Allerdings hat die Darstellung des ukrainischen Verteidigungsministeriums einen völlig falschen Eindruck vermittelt. Laut dem Boulevardblatt Bild, das zu den Hintergründen Recherchen anstellte, gehörten diese Zahnkronen offenbar nicht ukrainischen Folteropfern, sondern Patienten eines ortsansässigen Zahnarztes.