Minsk, Moscow & The Moral Olympics Lofty ideals that were an integral part of the ancient Olympics and that underwrite the founding of the modern Olympic games are not for NATO. In assessing NATO’s ongoing efforts to terrorise Russian and Belarusian athletes, we must include Minsk sparrows, Muscovite goalkeepers, Nazi paratroopers, African Americans and many more in our calculus to make sense of this latest bout of naked NATO fascism.

Minsk, Moskau und die Olympischen Spiele der Moral

von Declan Hayes

25. März 2023

Erhabene Ideale, die fester Bestandteil der antiken Olympischen Spiele waren und die die Grundlage für die modernen Olympischen Spiele bilden, sind nichts für die NATO.

Bei der Bewertung der anhaltenden Bemühungen der NATO, russische und belarussische Sportler zu terrorisieren, müssen wir die Spatzen von Minsk, die Moskauer Torhüter, die Fallschirmjäger der Nazis, die Afroamerikaner und viele andere in unser Kalkül einbeziehen, um diesen jüngsten Ausbruch von nacktem NATO-Faschismus zu verstehen.

Beginnen wir mit dem verstorbenen US-Präsidenten Nixon, dem die einzigartige Ehre zuteil wurde, die sowjetischen Olympia-Turnerinnen, darunter Olga Korbut, die Minx Sparrow, im Weißen Haus zu empfangen. Diese jungen Frauen aus Russland und Weißrussland revolutionierten das Kunstturnen, und obwohl die winzige Korbut bei weitem nicht die beste Turnerin war, eroberte sie die Herzen der Welt, auch meins und das von US-Präsident Nixon, weil sie sich sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen so auffällig verhielt. Darüber hinaus wies Nixon darauf hin, dass die politischen und sonstigen Differenzen zwischen den politischen Eliten der Sowjetunion und der NATO nichts mit jungen Sportlern wie Korbut (oder Valieva) zu tun haben, die ihre ganze wache Zeit damit verbringen, ihr Handwerk zu perfektionieren.

Korbuts der Schwerkraft trotzender Stunt am Stufenbarren begeisterte die Welt, ebenso wie ihre Tränen, als sie die Goldmedaille durch einfache Fehler verlor, die bei solchen Wettkämpfen mit hohem Tempo dazugehören. Die Bedeutung von Korbuts Tränen liegt darin, dass sie von der Eiskunstläuferin Kamila Valieva wiederholt wurden, als die junge Russin bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking durch ein beispielloses Mobbing seitens der BBC und anderer rücksichtsloser NATO-Organisationen einen Fehler machte. In einer der vielen dummen Propagandameldungen will uns die NATO glauben machen, dass Korbuts Trainer ihre junge Sportlerin trösteten, während Valievas Trainer ihr eigenes junges Wunderkind angriffen.

Die globale Bedeutung der russischen Valieva liegt darin, dass sie, wäre sie nicht so skrupellos von den NATO-Medienschurken terrorisiert worden, die Spiele in Peking im Sturm erobert hätte, so wie die Weißrussin Korbut die Olympischen Spiele 1972 in München erobert hat, und genau wie Korbut, die buchstäblich Millionen junger Mädchen dazu inspiriert hat, das Turnen zu ihrem bevorzugten Sport zu machen, hätte Valieva das Gleiche tun können, nicht nur für den Eiskunstlauf, sondern für alles, was im Sport und im Leben gut ist.

Aber solch hehre Ideale, die ein fester Bestandteil der antiken Olympischen Spiele waren und die die Grundlage für die modernen Olympischen Spiele bilden, sind nichts für die NATO. Viel besser ist es, junge Mädchen wie Valieva auszugrenzen und zu schikanieren, weil sie Russinnen sind, kurz gesagt, weil sie Untermenschen sind.

Apropos Untermensch: Die NATO lügt gerne, wie Jesse Owens bei den Olympischen Spielen 1936 Hitler die Stirn bot und vier Goldmedaillen gewann. Nicht nur, dass Hitler sich keinen Deut darum scherte oder, wenn man ehrlich ist, um Sport im Allgemeinen, sondern Herr Hitler selbst erlebte 1936 eine hervorragende Olympiade, da Deutschland den Medaillenspiegel anführte (101 Medaillen gegenüber 57 für die Amerikaner und 14 für Großbritannien) und der legendäre Film Olympia der Regisseurin Leni Riefenstahl von allen Seiten bejubelt wurde, etwas, das Owens nie genossen hat, schon gar nicht in seiner Heimat USA.

Obwohl Owens im Hochsprung vor dem deutschen Nazi-Grußmann Luz Long Gold holte, führt Owens seinen Sieg auf taktische Ratschläge zurück, die Long ihm in den Vorrunden gab. Obwohl Longs Freundschaft mit Owens sowohl in Riefenstahls Olympia als auch in Owens’ eigenen Berichten festgehalten ist, sollte man sich in Erinnerung rufen, wie es Long und Owens nach Berlin erging.

Long wurde zur Wehrmacht eingezogen, geriet aber im Juli 1943 auf Sizilien in Gefangenschaft der sportlichen Briten, die ihn in den folgenden vier Tagen ausbluten ließen. Der Olympia-Pate Avery Brundage zwang Owens unterdessen, in ganz Europa Rennen zu bestreiten – ein Betrug, der Brundage und seine Crew bereicherte, aber Owens keinen einzigen Cent einbrachte, der daraufhin geächtet wurde und gezwungen war, Rennen gegen Pferde zu laufen, um sein Brot zu verdienen. Als die Black-Power-Demonstranten Tommie Smith und John Carlos 1968 protestierten, wurde Owens in Onkel-Tom-Manier herausgeholt, um sie zur Vernunft zu bringen. Sowohl Carlos und Smith als auch der australische Silbermedaillengewinner Peter Norman, der ihre Proteste unterstützte, wurden nach ihrem friedlichen Protest jahrzehntelang von den höchsten Stellen ihrer jeweiligen Länder verfolgt; sie waren die Valievas ihrer Zeit.

Das Gleiche gilt natürlich für Cassius Clay, Muhammad Ali, der 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom Gold im Halbschwergewicht gewann, dessen härteste Kämpfe aber nicht gegen andere Boxer, sondern gegen dieselben dunklen Mächte geführt wurden, die Smith, Norman und Carlos zu vernichten versuchten, wenn sie nicht gerade vietnamesische Kinder abschlachteten.

Joe Louis, dem braunen Bomber, wird zwar nachgesagt, dass er Hitlers arischer Ideologie ein blaues Auge verpasste, indem er den deutschen Max Schmeling in ihrem Kampf 1938 besiegte, aber es ist erwähnenswert, dass Schmeling den braunen Bomber in seinem späteren Leben finanziell unterstützte und dass Schmeling als Fallschirmjäger in Hitlers Luftwaffe eingezogen wurde, bevor er in der Schlacht um Kreta durch feindliches Feuer außer Gefecht gesetzt wurde.

Nachdem sein Luftwaffenkamerad Bert Trautman in englische Kriegsgefangenschaft geraten war, wurde er professioneller Torhüter und wurde schließlich Torwart bei Manchester City, wo er trotz eines Genickbruchs im Finale des FA CUP 1955/6 spielte.

Obwohl Trautman schließlich zu einer Legende bei Manchester City wurde, musste er massive Proteste ertragen, weil er ein “Nazi” war, und das zu einer Zeit, als die NATO-Medien die westdeutsche Mannschaft (Weltmeister von 1954) und die Deutschen im Allgemeinen als unmenschlich beschimpften. Russlands legendärer Lew Jaschin war anderer Meinung und behauptete zu Recht, dass nur Trautmann in derselben Klasse wie er selbst sei. Wenn man bedenkt, was für eine Naturgewalt Jaschin war, und wenn man bedenkt, was er während der Schlacht um Moskau durchmachen musste, kann man Trautman nicht höher loben.

Die englischen Fußballfans wollten einfach nur brillante Torhüter sehen, wie sie Yashin und Trautman verkörperten. Als der COVID seine eigenen englischen Ligen schloss, verfolgten die eingefleischten Fans die weißrussische Liga, die wie gewohnt weiterlief. Wäre dies heute der Fall, weiß Gott, was für eine harte Strafe die NATO für Englands Sessel-Fußballfans wegen der Kollaboration mit belarussischen Sportlern fordern würde.

Oder nehmen wir das schwere Verbrechen der russischen Tennis-Ikone Anastasia Potapova, die ein Oberteil von Spartak Moskau trug. Da Potapova erst 21 Jahre alt und selbst eine hervorragende Sportlerin ist, ist es nur natürlich, dass sie sich für einen der erfolgreichsten russischen Fußballvereine interessiert und nicht etwa für Polens rechtsextreme Ultras, mit denen sich Iga Światek bestens auskennt. Hätte sich die Polin Iga Światek auf ihr eigenes Spiel konzentriert, anstatt Potapowas Kleiderwahl zu verunglimpfen, hätte sie ihr eigenes Tennismatch gegen die Kasachin Elena Rybakina vielleicht nicht so schmählich verloren. Aber wenn polnische und ukrainische Nazis eine russische Fahne nicht von einer französischen unterscheiden können, sollten Leute wie Potapowa am besten einfach ihr eigenes Spiel verbessern und Clowns wie Światek weiter gackern lassen.

Denn um Gackern und braune Umschläge geht es bei allen sportlichen Vollstreckern der NATO. Valieva und ihre Sportlerkollegen zu sperren, dient nicht dem Olymp. Sie dient vielmehr den Bedürfnissen der NATO-Schergen, die den Sport zerstören sollen, während sie sich hinter Owens verstecken, der in Berlin glänzen durfte, und hinter Ali, der in seiner eigenen amerikanischen Heimatstadt diskriminiert wurde, bevor er ins Gefängnis kam, weil er zusammen mit Valieva, Korbut, Potapova und Comănechi der wahrhaftigste aller Olympioniken war, indem er sich für Vietnam opferte, das nur relativ bescheidene fünf Medaillen gewonnen hat, da es die Spiele als den Zirkus von NATO-Doping und Betrug ansieht, der sie sind.

Und obwohl Vietnam eine weitere bescheidene Mannschaft nach Paris 2024 schicken wird, könnte Afghanistan (bisher insgesamt zwei Bronzemedaillen) zusammen mit Russland und Belarus ebenfalls ausgeschlossen werden. Das Verbrechen Afghanistans besteht darin, dass es sich bisher geweigert hat, eine Frauen-Volleyballmannschaft nach Paris zu schicken, nur um die Zahlen der NATO auszugleichen. Obwohl afghanische Frauen die Spiele zweifellos bereichern würden, haben die Afghanen, die wie die Vietnamesen vor ihnen unter den jahrzehntelangen Kriegsverbrechen der NATO gelitten haben, verständlicherweise andere Prioritäten, nicht zuletzt, weil die NATO ihre Finanzreserven aufgrund einer erfundenen Anschuldigung gestohlen hat, die den Russen nur allzu vertraut ist.

Ganz gleich, ob es sich um Afghanistan, Belarus, Russland oder Vietnam handelt, die NATO erweist sich als furchtbarer Sportsmann, da sie darauf fixiert ist, afghanische und russische Frauen wegen ihrer jeweiligen Kleiderwahl anzugreifen. Valieva, Potapova und andere können sich jedoch damit trösten, dass sie sich nicht in Kiew befinden, dessen Bürgermeister, der ehemalige Schwergewichtschampion Vitali Klitschko, auch bekannt als Dr. Ironfist, sie, Olga Korbut und alle anderen Perfektionisten Russlands höchstwahrscheinlich an Laternenpfähle binden, mit der ukrainischen Flagge bemalen und auspeitschen lassen würde, weil sie keine polnischen oder ukrainischen Ultras sind.

Obwohl Valieva, Potapova und andere für ein nobleres Schicksal als dieses geboren wurden, können sie und alle Frauen wie sie in allen Sportarten sich damit trösten, dass der wahre olympische Geist, den sie, Ali, Schmeling, Yashin und so viele andere verkörpern, die Oberhand gewinnen wird und dass, wie Korbut, Smith, Carlos, Norman und andere wahre Olympioniken vor ihnen, künftige Generationen sie grüßen und selig preisen werden. Übersetzt mit Deepl.com

