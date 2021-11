Schämen, ist doch mehr als scheinheilig!



Miss Südafrika schämt sich, weil sie sich weigert, Israel zu boykottieren

VonTamara Nassar



17. November 2021

Bild: Eine Frau mit Krone und Schärpe vor einem Blumenhintergrund

Die südafrikanische Miss Lalela Mswane will trotz der Aufforderung der Regierung und von Solidaritätsgruppen, sich zurückzuziehen, weiterhin an der Miss-Universe-Wahl in Israel teilnehmen. (Twitter)

Die südafrikanische Regierung hat am Sonntag dem lokalen Miss-Universe-Verband die Unterstützung entzogen, weil die amtierende Miss Südafrika Lalela Mswane beschlossen hat, im nächsten Monat an einer Wahl in Israel teilzunehmen.

Die Entscheidung wurde aufgrund der “Unnachgiebigkeit und Missachtung” der Miss-Südafrika-Organisation gegenüber Aufrufen zum Boykott des Miss-Universe-Schönheitswettbewerbs getroffen, teilte das Kulturministerium des Landes mit.

Die palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) hat zum Boykott der Miss Universe aufgerufen, da diese am 12. Dezember in Eilat stattfinden wird.

PACBI wies darauf hin, dass die Stadt Eilat auf den Ruinen des kleinen palästinensischen Fischerdorfes Umm al-Raschasch an der Küste des Roten Meeres erbaut wurde, und rief die Teilnehmer auf, sich zurückzuziehen, “um eine Komplizenschaft mit Israels Apartheid-Regime zu vermeiden”.

Das südafrikanische Ministerium erklärte, es habe “erfolglose Konsultationen” mit den Organisatoren der Miss-Südafrika-Wahl geführt, die zunächst “konstruktiv und fortschrittlich” erschienen seien, sich aber später verschlechtert hätten.

“Es hat sich als schwierig erwiesen, die Organisatoren des Miss-Südafrika-Wettbewerbs davon zu überzeugen, ihre Entscheidung zur Teilnahme an der Miss-Universe-Veranstaltung, die in Israel stattfinden soll, zu überdenken”, sagte das Ministerium.

“Die von Israel begangenen Gräueltaten gegen Palästinenser sind gut dokumentiert”, fügte das Ministerium hinzu und sagte, die südafrikanische Regierung könne sich “nicht guten Gewissens mit solchen Taten in Verbindung bringen”.

Das Ministerium warnte davor, dass die Teilnahme Mswanes an der Veranstaltung ihrem Ruf schaden könnte.

“Wenn überhaupt, dann wird durch ihren Rückzug der Ruf und das Ansehen der Miss Südafrika in Südafrika und international weitaus besser sein”, sagte er, “im Vergleich zu einer einmaligen Veranstaltung, die sich als katastrophal für ihre Zukunft und ihr öffentliches Ansehen als junge, schwarze Frau erweisen kann.”

Im Gegensatz zur ehemaligen Miss Südafrika werden Mswane und ihr Team keine Diplomatenpässe erhalten, bestätigte die Solidaritätsgruppe #Africa4Palestine am Dienstag.

Entscheidung begrüßt

Die Gruppe begrüßte die Entscheidung der Regierung, ebenso wie Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela, Enkel des ehemaligen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela.

Mandela hatte Mswane zuvor aufgefordert, sich von der Veranstaltung in Eilat zurückzuziehen.

“Wir begrüßen die Bemühungen [des Kulturministers Nathi Mthethwa], mit ihnen in Kontakt zu treten und eine Lösung zu finden, die mit der grundsätzlichen politischen Position Südafrikas zum Boykott des Apartheidstaates Israel übereinstimmt”, sagte Mandela am Sonntag.

Die Veranstaltung in Eilat ziele “eindeutig darauf ab, die Besatzung und die täglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ethnische Säuberung und den Völkermord am palästinensischen Volk zu verschleiern”.

Mandela verglich die “Kriegstreiberei” von Mswane und der Miss-Südafrika-Organisation “mit denjenigen Personen, Unternehmen und Organisationen, die sich der Sanktionsvereitelung schuldig gemacht haben und mit dem südafrikanischen Apartheidregime unter einer Decke stecken”.

Israel-Lobbyisten greifen nun die südafrikanische Regierung wegen ihrer Solidarität mit den Palästinensern an.

Das South African Jewish Board of Deputies, die wichtigste Israel-Lobbygruppe des Landes, zeigte sich empört über die Erklärung des Ministeriums und erklärte, der Minister beschwichtige die radikale Anti-Israel-Lobby”.

Die Gruppe hatte in den letzten Tagen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung verleumdet und verunglimpft. BDS ist eine gewaltfreie, antirassistische Bewegung, die sich an der erfolgreichen weltweiten Kampagne zur Isolierung des südafrikanischen Apartheidsystems in den 1980er Jahren orientiert.

Es ist bemerkenswert, dass der Jüdische Abgeordnetenrat Südafrikas gute Beziehungen zu der ehemaligen weiß-supremistischen Regierung des Landes unterhielt und diese verteidigte, wie Sasha Polakow-Suransky in seinem Buch The Unspoken Alliance (Die unausgesprochene Allianz) über Israels enge Beziehungen zum Apartheidregime ausführlich darlegt.

“Die südafrikanische Bigotterie gegen Israel wird zur Diskriminierung der eigenen Schönheitskönigin”, twitterte der israelisch-amerikanische Multimillionär und Hauptspender der Israel-Lobby, Adam Milstein, am Montag.

Es ist bemerkenswert, dass die General Union of Palestinian Women die Teilnehmerinnen aufgefordert hat, sich von der Miss-Universe-Wahl zurückzuziehen, “um zu vermeiden, dass sie als Feigenblatt für die fortgesetzten Verbrechen des israelischen Regimes benutzt werden”, und dass sie den Wettbewerb sicherlich nicht als ermächtigend betrachtet.

“Die Austragung des Miss Universe-Wettbewerbs in Eilat ist eine Form der Komplizenschaft bei der Vertiefung und Beschönigung der israelischen Unterdrückung von uns palästinensischen Frauen”, so die Gewerkschaft.

“Wir alle wissen, dass wir mit einem Boykott nicht unbedingt etwas bewirken können”, sagte sie auf den Einwand des Interviewers, dass der Boykott maßgeblich zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen habe.

In einem anderen Interview prahlte Weil mit dem Engagement ihrer Mutter für Nelson Mandela, aber die Lehren des Anti-Apartheid-Führers waren ihr offensichtlich entgangen. Übersetzt mit Deepl.com

