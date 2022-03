Missverständnisse von Gilad Atzmon

Jerusalem

1973 Ashraf Marwan ist eine umstrittene Figur innerhalb der israelischen Geheimdienstgemeinschaft. Manche halten ihn für den besten arabischen Spion, den Israel je hatte, andere sehen in ihm einen ägyptischen Spionagemeister, der das israelische Militär im Vorfeld des Krieges von 1973, der für den jüdischen Staat eine militärische Katastrophe war, in die Irre führte. Im Juni 2007 “stürzte” Marwan vom Balkon seines Londoner Hauses. Seine Frau und viele Kommentatoren beschuldigten den Mossad, ihn ermordet zu haben.

Marwan wurde 1944 in einer einflussreichen ägyptischen Familie geboren. Im Alter von 21 Jahren heiratete er Mona Nasser, die zweite Tochter von Präsident Gamal Abdel Nasser, und sicherte sich seinen Platz in den Korridoren der Macht im Kairo der 1960er Jahre.

Nach der demütigenden Niederlage im Krieg von 1967 begann Ägypten, sein Militär auf die Rückeroberung der Sinai-Halbinsel vorzubereiten. Marwan war in die bestgehüteten Geheimnisse Ägyptens eingeweiht: Kriegspläne, detaillierte Berichte über Militärübungen, Originaldokumente über ägyptische Waffengeschäfte mit der Sowjetunion und anderen Ländern, Militärtaktiken, Protokolle von Sitzungen des Oberkommandos, Abschriften von Sadats privaten Gesprächen mit führenden Politikern der Welt usw. All dies ermöglichte es ihm, Israel mit unschätzbaren Informationen über den bevorstehenden Krieg zu versorgen.

Die Informationen, die Marwan dem Mossad zur Verfügung stellte, landeten auf den Schreibtischen der israelischen politischen und militärischen Führung und prägten Israels so genanntes strategisches “Konzept” für die Zeit nach ’67 – die Überzeugung, dass Ägyptens Sadat keinen Krieg gegen Israel beginnen würde, solange seine Mindestanforderungen nicht erfüllt waren. Ohne Langstrecken-Angriffsflugzeuge und Langstrecken-Scud-Raketen, so wurde Israel glauben gemacht, könne Ägypten die israelische Luftüberlegenheit nicht überwinden und würde keinen Krieg beginnen.

Die Berichte, die Marwan Israel zur Verfügung stellte, enthielten wertvolle Informationen, die zwar zutreffend waren, aber systematisch zu Israels falschen Vorstellungen über Ägyptens Bestrebungen, Pläne und Fähigkeiten beitrugen.

Im April 1973 überzeugte Marwan den Mossad, dass Ägypten für Mitte Mai einen Angriff auf Israel plante. Daraufhin versetzte Israel sein Militär in Alarmstufe Rot, doch der Krieg im Mai fand nie statt. Ende September überzeugte Marwan den Mossad erneut von einem ägyptischen Angriffsplan, aber diesmal hatte der Mossad seine Glaubwürdigkeit verloren, und bis zur letzten Minute behandelten die Militärchefs der IDF Marwans Informationen mit Misstrauen. Sie ignorierten ihn praktisch.

Wenige Stunden vor Beginn des Krieges gab Marwan dem Mossad eine letzte Warnung, dass ein Krieg bevorstehe. Am späten Abend des 5. Oktober 1973 traf Tzvi Zamir, der Leiter des Mossad, Marwan in London und erfuhr, dass der Krieg am nächsten Tag um 18 Uhr beginnen würde. Der Krieg begann tatsächlich am nächsten Tag, vier Stunden früher als vorhergesagt. Der Krieg von 1973 gilt als Israels beschämendster und skandalösester militärischer Fehlschlag. Israel war völlig unvorbereitet. Die IDF-Bataillone an der Frontlinie waren einem umfassenden ägyptischen und syrischen Angriff ausgesetzt. Sie wurden innerhalb weniger Stunden ausgelöscht. Einige argumentieren zu Recht, dass Israel diesen Krieg nur deshalb militärisch überlebt hat und bis heute existiert, weil die ägyptische und die syrische Armee nur begrenzte Pläne in Bezug auf Gebietsgewinne hatten. Die meisten israelischen Militärkommentatoren sind sich einig, dass es nicht die IDF-Generäle waren, die das Land gerettet haben, sondern die Fußsoldaten vor Ort, die mit dem Rücken zur Wand heldenhaft gekämpft haben.

General Eli Zeira, der damalige Direktor des israelischen militärischen Nachrichtendienstes, gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den militärischen Fehlschlag von 1973. Zeira behauptet, dass es Marwans frühere irreführende Informationen waren, die dazu führten, dass Israel die wahren Absichten Ägyptens “falsch einschätzte”. Zeira argumentiert, dass Marwan ein “Doppelagent” oder besser gesagt, ein geschickter ägyptischer Spionagemeister war, dem es auf brillante Weise gelang, die Israelis zu einer wahnhaften “Fehleinschätzung” des Konflikts zu verleiten. Diejenigen, die glauben, dass Marwan vom Mossad ermordet wurde, neigen dazu, General Zeiras Meinung zu akzeptieren.

Kiew 2022

Monatelang haben Amerika, Großbritannien und die NATO die Ukrainer gewarnt, dass Russland einen Krieg plant. Vor allem die Amerikaner haben deutlich gemacht, dass sie in Informationen eingeweiht waren, die zwar nicht an die Öffentlichkeit gelangen durften, aber darauf hindeuteten, dass Putin einen bevorstehenden Angriff plante. Natürlich schenkten nicht viele Menschen diesen wiederholten amerikanischen Warnungen Glauben: Die amerikanischen und britischen Geheimdienste waren inzwischen an zu vielen Fehlern und spektakulären Lügen beteiligt (u. a. phantasmatische Massenvernichtungswaffen im Irak und chemische Angriffe in Syrien), als dass niemand, auch nicht die Ukrainer, diese militärischen Einrichtungen ernst genommen hätte. Es war auch offensichtlich, dass nicht die Ukraine oder Russland einen militärischen Konflikt wollten oder brauchten, sondern dass Washington und London ihn wollten. Die Ukraine hat sich nach der Entdeckung großer Gas- und Ölvorkommen auf ihrem Territorium zu einem Energiezentrum entwickelt. Der Westen sah in ihr eine Alternative zu Russland als wichtigstem Gaslieferanten für Europa.

Wie bei Marwan im Jahr 1973 hat jemand dem Pentagon “geholfen”, ein “Konzept” für einen “imaginären russischen Feldzug” zu erstellen. In dem wahnhaften Kriegsplan der Amerikaner würde Putin die russischsprachigen Regionen der Ukraine im Osten einnehmen und vielleicht auch versuchen, im Süden etwas Land zu erobern, um einen Landweg zur Krim zu schaffen. Dieser Krieg wäre innerhalb kurzer Zeit zu Ende gewesen, da seine militärischen Ziele begrenzt waren. Die Ukraine würde die russischen Gebietsgewinne akzeptieren, da sie sich dadurch ihrer problematischsten und umstrittensten Regionen entledigen könnte. Russland würde verurteilt werden, aber in diesem Szenario könnte die Ukraine, wenn Frieden herrscht, der EU und vielleicht sogar der NATO beitreten und, was am wichtigsten ist, zum wichtigsten Energielieferanten Europas werden.

Dieses “Konzept” eines Krieges könnte durchaus von einer Putin/Marwan-Figur eingefädelt worden sein. Sie verleitete die Amerikaner und die Briten dazu, eine völlig falsche strategische und geopolitische Vision zu entwickeln. Das ukrainische Militär war dumm genug, dem Geheimdienstszenario des Pentagons zu folgen und seine Eliteeinheiten in den Osten zu entsenden. Diese Einheiten bereiteten sich auf einen Eilkrieg in einigen umstrittenen, aber definierten Gebieten vor. Doch zu diesem Krieg kam es nicht. Was stattdessen geschah, war für die Ukraine und ihr Militär tragisch. Kurz vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar wurde bekannt, dass Russland seine Militärübungen auf Weißrussland ausgedehnt hatte. Einige Tage später begann Russland mit seiner Militärkampagne. Der Hauptangriff Russlands wurde von Weißrussland aus gestartet und zielte auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und nicht, wie vorhergesagt, auf die östlichen Regionen. Mit einem einfachen Schachzug gelang es der russischen Armee, den größten Teil der ukrainischen Armee fernab der Hauptstadt und ohne Nachschubwege oder logistische Unterstützung aus dem Westen abzuschneiden.

Indem die Russen die Ukraine von Weißrussland aus angriffen, kopierten sie Hitlers Belgien-Manöver. 1940 warteten die Franzosen an der stark befestigten Maginot-Linie auf die deutschen Panzer. Doch die Deutschen umgingen die Maginot-Linie, drangen über Belgien nach Frankreich ein und steuerten direkt auf Frankreichs weichen Bauch und Paris zu. Dadurch saß das französische Militär an der Maginot-Linie fest und war von hinten ungeschützt, da der Feind nun hinter ihnen stand. Es wäre hilfreich gewesen, wenn die amerikanischen, britischen und ukrainischen Generäle etwas Zeit damit verbracht hätten, Militärgeschichte zu lernen oder sogar einige einschlägige Dokumentationen auf dem Youtube-Geschichtskanal anzusehen.

Warum haben diese militärischen Führer Putins Pläne und die strategischen Ziele Russlands so falsch eingeschätzt? Wie bei Marwan im Jahr 1973 hat irgendjemand oder irgendetwas den amerikanischen, britischen und ukrainischen Entscheidungsträgern eine völlig falsche Vorstellung von den russischen Absichten vermittelt. Dieser Fehler hat für die Ukraine, ihre Bevölkerung, ihr Militär und die Integrität ihres Landes eine totale Katastrophe verursacht. Es war ihr völliger Schock über die russische Entscheidung, von Weißrussland aus in die Ukraine einzumarschieren, der den Westen in Panik versetzte und zu einer schnellen Eskalation der Sanktionen und der Sprache führte. Für den Westen ist die Lage hoffnungslos. Auch wenn die NATO die ukrainischen Streitkräfte gerne unterstützt hätte, kann sie es buchstäblich nicht. Die europäischen Staaten, die versprochen haben, der ukrainischen Armee militärische Ausrüstung zu liefern, können dies nicht tun, da die ukrainische Armee im Osten abgeschnitten ist. Wenn Sie das nicht glauben, stellen Sie eine einfache Frage. Wie war es möglich, dass der 60 km lange russische Konvoi gestoppt wurde und 10 Tage lang wie eine lahme Ente stehen blieb, ohne angegriffen zu werden? Die Antwort ist einfach. Die ukrainische Armee ist nicht in der Lage, eine konzentrierte militärische Anstrengung zu unternehmen. Sie ist nur begrenzt in der Lage, die russische Logistik anzugreifen, und schon gar nicht kann sie einen Gegenangriff starten. Falsche Vorstellungen haben ihren Preis, vor allem, wenn die eigene Führung eine unerbittliche Kriegstreiberei betreibt. Doch wie in Israel 1973 sind es auch in der Ukraine im Jahr 2022 nicht die Generäle oder der kleine Oligarchen-Schauspieler/Präsident, die die Situation retten können. Es sind die unverwüstlichen, heldenhaften Kämpfer vor Ort. Sie scheinen nicht aufzugeben und kämpfen bis zu ihrem letzten Blutstropfen.

Moskau 2022

Das russische Militär hat seine Ziele in nur zwei Tagen “erreicht”: Es hat die ukrainische Armee ausgeschaltet und ihre Fähigkeit, das Land zu verteidigen, geschweige denn das Gebiet um die Hauptstadt zu sichern, zunichte gemacht. Die ukrainische Luftwaffe verlor bereits am ersten Tag die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum. Die Kommandozentralen im ganzen Land wurden zerstört. Trotz dieser Verluste und trotz der klaren militärischen Überlegenheit haben die Russen den Krieg nicht gewonnen, im Gegenteil, ein entscheidender Sieg ist nicht in Sicht.

In einer falschen Vorstellung gefangen zu sein, ist wahrscheinlich dem menschlichen Zustand inhärent. Die Projektion unserer eigenen Fehler auf andere ist oft das Mittel, mit dem wir uns selbst ins Unglück stürzen. Aber im Jahr 2022 beschränken sich die Ashraf Marwans nicht nur auf die Manipulation von Führern oder Generälen. In der Welt, in der wir uns befinden, ist die ständige Doppelzüngigkeit darauf ausgerichtet, uns alle zu versklaven. Wir werden immer wieder darauf trainiert, von “globalen Katastrophen” gequält zu werden, vom “Klima” über “Covid” und “Russland” bis hin zur Energie und der Wirtschaft und wieder zurück. Wir werden in einem Zustand ständiger kollektiver Hysterie gehalten, vereint gegen unseren (globalen) “Staatsfeind” zu dieser Zeit. Es überrascht nicht, dass dieser “universelle” Panikmodus darauf ausgerichtet ist, die Reichen noch reicher zu machen.

Ich habe den Eindruck, dass diejenigen, die den von Fauci, Bill Gates und Bourla verbreiteten Irrglauben erkannt haben, auch das Kontinuum zwischen Biden (dem Vater und dem Sohn), Johnson und Selenskyj mit Argwohn betrachten.

Es ist keine Frage von links oder rechts, es ist keine Frage von Bildung oder kognitiven Fähigkeiten. Es ist eine klare Trennung zwischen Jerusalem und Athen, die uns jetzt spaltet und vielleicht sogar in einen globalen Bürgerkrieg führt. Jerusalem ist in diesem Zusammenhang (wie von Leo Strauss definiert) die Stadt der Offenbarung. Sie erhält sich selbst aufrecht, indem sie die Tyrannei der Korrektheit, des Legalismus (Tora und Mitzvoth) aufrechterhält. Athen hingegen ist die Geburtsstätte der (westlichen) Philosophie. Hier geht es um Skepsis, um die Fähigkeit, selbst zu denken. Während Chomsky und Dershowitz dir sagen, was du sagen sollst – was richtig ist und wer falsch liegt -, lehren dich Kant und Heidegger, wie du die Dinge selbst herausfinden kannst.

Um die Marwans zu überleben und Missverständnisse zu überwinden, ist Skepsis nicht nur ein Hilfsmittel, sondern eine existenzielle Notwendigkeit. Doch eine solche Skepsis ist kaum aufrechtzuerhalten, sie erfordert ständige Regression und ein konsequentes Hinterfragen der elementarsten Gedanken und Erkenntnisse.

Jerusalem ist auf dem Vormarsch, zumindest im Moment, und das aus offensichtlichen Gründen. Es ist einfacher, die Menschen dazu zu erziehen, sich wie Schafe zu verhalten und politisch korrekt zu sein, als sie zu ermutigen, selbst zu denken und unvorhersehbare Ergebnisse zuzulassen. Dementsprechend ist das Überleben der Skeptiker ein einsamer Krieg, der einem heroischen Aufstand gleicht, ein Guerillakampf.

‘ Vielleicht ist es an der Zeit zu akzeptieren, dass die wahre Bedeutung der Globalisierung darin besteht, zu akzeptieren, dass es keine Zuflucht, keinen sicheren Hafen, kein Entkommen gibt. Selbst wenn man alles sieht, die Lügen, die Propaganda, die Tyrannei der Korrektheit, Jerusalem und den Niedergang des Westens, wie wir ihn kennen, ist man immer noch zusammen mit dem Rest der Menschheit in einem Gefäß eingeschlossen, das in einer Spirale nach unten zum Aufprall führt. Übersetzt mit Deepl.com