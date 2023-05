Decent Into Débâcle: Pyrrhic Victories, Lies and Strategic Miscalculations China and Russia are joining hands militarily. This will portend a strategic paradigm change that may force a U.S. re-consideration of the way ahead. The sense that things are bad, and getting worse, is palpable. There is an undeniable eschatological tint to today’s zeitgeist. Spiralling geo-political factors all suggest extreme turbulence ahead.

Mit Anstand ins Débâcle: Pyrrhussiege, Lügen und strategische Fehleinschätzungen

von Alastair Crooke

8. Mai 2023

China und Russland sind dabei, sich militärisch zu verbünden. Dies wird einen strategischen Paradigmenwechsel bedeuten, der die USA dazu zwingen könnte, ihren Weg neu zu überdenken.

Das Gefühl, dass die Dinge schlecht stehen und noch schlechter werden, ist spürbar. Der heutige Zeitgeist hat unbestreitbar eine eschatologische Färbung. Die sich zuspitzenden geopolitischen Faktoren deuten alle auf extreme Turbulenzen hin.

Biden und die Demokraten stellen zu ihrer Überraschung fest, dass sie sich in einer Zwickmühle” befinden: Das Team von Biden, das 2024 mit der “Biden-Wirtschaftsbilanz” kandidieren wollte, muss feststellen, dass sich die Aussichten angesichts der sich beschleunigenden Ereignisse auflösen.

Und die Ukraine – die als Vorläufer für den Sturz Russlands an sich gedacht war – scheint eher in einem Debakel zu versinken. Nachdem die Niederlage an zwei Fronten (dem finanziellen “Krieg” und dem diplomatischen) bereits feststeht und das ukrainische Gebilde nun unter der russischen militärischen Zermürbung an einer weiteren Front allmählich verkümmert, überlegt Washington, ob es überhaupt eine ukrainische Offensive starten soll – aus Angst, dies könnte eine ukrainische Katastrophe besiegeln.

Kiew hört die Unentschlossenheit Washingtons in Bezug auf den wahrscheinlichen Ausgang der ukrainischen Offensive; Kiew versteht auch, dass dies das Ende des Zelensky-“Projekts” bedeuten könnte – falls Biden beschließen sollte, dass es an der Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen und den Schwenk nach China zu vollenden. Für den größten Teil der Kiewer Führung würde dies buchstäblich das Ende bedeuten.

Die Änderung der Strategie ist bereits offensichtlich: John Kirby (Sullivans Sprecher) hat die russischen Verluste in Bakhmut/Artyomovsk stark übertrieben dargestellt. Gleichzeitig suggeriert er, dass Russland zwar scheinbar “gewinnt”, in Wirklichkeit aber besiegt wurde. Blinken knüpfte am nächsten Tag an dieses Thema an: “Russland hat sein Ziel, die Ukraine auszulöschen, verfehlt” und daher “verloren” – es hat seine Ziele nicht erreicht.

Es ist klar, dass das Team Biden auf das Narrativ eines Pyrrhussiegs für Russland zurückgreift und das Überleben der Ukraine als “vollendete Mission” darstellt.

Die Konsequenz war vorhersehbar: Angesichts des sich abzeichnenden “Ausstiegs” der USA war eine größere Provokation (z. B. der Drohnenangriff auf den Kreml) zu erwarten. Irgendjemand” will offensichtlich verzweifelt eine russische Überreaktion auslösen, die wiederum den Westen dazu zwingen würde, einen umfassenden Krieg gegen Russland zu beginnen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts ist nicht bekannt, wer genau für den Angriff auf den Kreml verantwortlich sein könnte. In Russland herrscht jedoch eine tiefe, leidenschaftliche Wut. Der Kreml muss diese öffentliche Stimmung anerkennen. Und es wird eine Antwort geben, aber gleichzeitig wird Moskau nicht den Provokateuren in die Hände spielen wollen. (Der 9. Mai ist der Tag des russischen Sieges im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Sie werden nicht wollen, dass dieser Tag gestört wird).

Angesichts des drohenden Ukraine-Konflikts, der steigenden Inflation, der drohenden Rezession, des Ansturms auf das Bankensystem und der niedrigen Umfragewerte hat das “Team Biden” offenbar einen Plan. Es geht darum, Biden zum “Kriegspräsidenten” umzufunktionieren, indem Amerika mobilisiert wird, um China auszuschalten, während das Establishment glaubt, dass Amerika immer noch den (konventionellen militärischen) Vorteil hat. Die “Kriegssimulation” des Pentagons impliziert angeblich, dass die USA eine Chance haben, bevor China vollständig auf den Krieg vorbereitet ist.

Klingt bizarr? Nun, die anderen “Fronten” (Inflation, Finanzblase, Rezession, unbezahlbare Medikamente und Bildung) haben einfach KEINE Lösung. Es handelt sich um tiefgreifende strukturelle Probleme. Amerika ist heute ein Land, in dem fast jeder die Probleme erkennt, in dem aber Vetomacht, festgefahrene Interessen und die Vorherrschaft der “Uniparteien” im Kongress jeden Reformversuch ausschließen. Trump hat versucht, den Stillstand zu durchbrechen, ist aber gescheitert. Biden würde ebenfalls scheitern, wenn er es versuchen würde. Wenn also die Lösung der Probleme Amerikas “das Problem” ist, dann könnte es als “Lösung” angesehen werden, ein “Kriegspräsident” zu werden.

Da die westlichen Gesellschaften heute der Wahrheit nicht ins Auge sehen können, muss der Westen natürlich als “Opfer” der Ereignisse erscheinen und nicht als Verursacher seiner Misere; so wird die Rechtfertigung für einen Krieg geschaffen. Und um sicherzustellen, dass dieses Narrativ in der Öffentlichkeit haften bleibt, wurden vorbereitende Warnschüsse in Richtung der Massenmedien abgefeuert, um “im Team zu bleiben”.

“Die Rivalität der Großmächte und der Wettbewerb um schwindende Ressourcen sind nichts anderes als die Wiedergeburt alter Realitäten”, warnt Robert Kaplan. “Ihre Wiederkehr ist der Wiedergänger der Geschichte, der nun eine Gegenwart zunehmender Gefahr und Unsicherheit bestimmt”.

“Die Weltlage ähnelt der Situation im Vorfeld von 1914. Neue Technologien haben die Rivalität um knappe natürliche Ressourcen nicht überwunden, sondern nur ihren Schwerpunkt verlagert”, schreibt der Philosoph John Gray.

Eine neue Version des Great Game des späten 19. Jahrhunderts ist im Gange. Die beiden Weltkriege wurden zum Teil durch den Bedarf an Öl ausgelöst. Der Glaube der westlichen Gesellschaften, dass die Möglichkeiten durch menschliches Handeln immer erweitert werden können, ist ein zentrales Merkmal des westlichen politischen Projekts – und auch des progressiven Liberalismus, schreibt Professor Helen Thompson.

Sie fährt fort, dass “… die Tatsache fehlt, dass Technologie keine Energie erzeugen kann [zumindest nicht die, die die moderne Gesellschaft braucht]. Diese Überzeugung vom menschlichen Handeln hat sich lange als zu optimistisch erwiesen. Diejenigen, die davon ausgehen, dass die politische Welt durch die Bemühungen des menschlichen Willens rekonstruiert werden kann, mussten noch nie so stark auf Technologie statt auf [fossile] Energie setzen – als Motor unseres materiellen Fortschritts”.

Aahh – Professor Thompson lässt die Katze aus dem Sack. Diese äußerst riskante “Kriegswette” – d.h. dass unsere komplexen Gesellschaften zunehmend mit grüner Technologie betrieben werden können, statt mit den natürlichen Ressourcen des 19. Jahrhunderts – ist ein Glücksspiel, das, so Thompson, “durch eine unterschwellige Stimmung existenzieller Angst ausgelöst wird, durch den nagenden Verdacht, dass unsere Zivilisation sich selbst zerstören könnte, wie es so viele andere in der Vergangenheit getan haben”. (Daher der Drang, die Vorherrschaft wiederherzustellen – selbst um den Preis, dass ein möglicher westlicher Selbstmord beschleunigt wird).

Sie meint damit, dass der allgemeine kulturelle Zeitgeist in Richtung Hoffnungslosigkeit und Nihilismus tendiert. Ja – aber wer war dafür verantwortlich, dass der Westen diese Wette für seine Zukunft auf Technologie statt auf Energie setzen musste? Europa verfügte über eine billige und zuverlässige Energieversorgung, bis es sich den Plänen der amerikanischen und europäischen Neokonservativen beugte.

Das “goldene Zeitalter” des Westens war mit Nullzinsen und Nullinflation verbunden. Es gab Jahrzehnte, in denen die Inflation fast bei Null lag, eben weil billige Produkte aus China und billige Energie aus Russland kamen. Jetzt sieht sich der Westen mit dem Dämon der Inflation und höheren Zinsen konfrontiert, die sein Finanzsystem verwüsten. Es war seine Wahl.

Ach ja, das “Narrativ” ist, wie Robert Kaplan erklärt, dass “das Schicksal letztlich in den Händen des menschlichen Handelns liegt. Aber menschliches Handeln muss nicht zwangsläufig zu positiven Ergebnissen führen. Individuen wie Putin und Xi sind menschliche Agenten, die einen riesigen und blutigen Krieg in der Ukraine verursacht haben – und Asien in einen hochgradigen militärischen Konflikt um Taiwan treiben”. Oh – die Ukraine und Taiwan haben also nichts mit dem Projekt der Neokonservativen zu tun, die Hegemonie der USA in eine neue Ära zu führen?

Dieses Kollektiv westlicher Intellektueller, das nicht in der Lage ist, die Probleme ehrlich anzugehen, stützt die Rechtfertigung für einen künftigen Krieg gegen China auf die Prämisse, dass Putin ohne triftigen Grund am 24. Februar 2022 einfach in die Ukraine einmarschiert ist und dass Xi sich der Absicht schuldig gemacht hat, in Taiwan einzumarschieren – worauf der Westen mit einer “maximalen” Aufstockung der Waffen in Taiwan angemessen reagieren muss.

Diese Rechtfertigung ist ebenso verlogen wie die Rechtfertigung für den Irakkrieg.

Die Vorbereitungen für diesen Krieg laufen auf Hochtouren: Mehr Waffen in Taiwan; US-Spezialeinheiten führen Übungen durch, um im Falle einer chinesischen Übernahme Taiwans in das Land einzudringen (vermutlich um einen Guerilla-Aufstand zu starten). Und wie Andrew Korybko berichtet, trommeln die USA ihre Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum zusammen: Südkorea hat atomar bewaffneten US-U-Booten das Anlegen in seinen Häfen gestattet; AUKUS wird verstärkt; Japan ist inoffiziell mit an Bord; und Indonesien und die Philippinen stehen unter dem Druck der USA, ihren Teil beizutragen.

Der Hohe Vertreter der EU, Josep Borrell, schlägt vor, dass die Seestreitkräfte des EU-Blocks in der Straße von Taiwan patrouillieren sollen, und setzt damit einen Kontrapunkt zum üblichen Vorgehen, Verbündete im Vorfeld eines möglichen Konflikts zusammenzutrommeln. Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärt hatte, dass “wir jetzt unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Indopazifik verstärken werden: Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien”.

“Der unbestreitbare Trend ist, dass die europäischen Partner der USA bereit sind, eine größere militärische Rolle in der Region zu spielen, einschließlich einer provokativen Rolle, wenn sie schließlich in der Straße von Taiwan patrouillieren”, schreibt Korybko.

Von der Leyen und die EU sind ebenfalls involviert – ihr Name wurde dreimal in Jake Sullivans “New Washington Consensus”-Rede erwähnt, in der der gesamte Trend der Politik seit den Reagan-Jahren umgekehrt werden soll – von einer Rückkehr zum Protektionismus über eine Intervention der Zentralregierung zur Unterstützung der Industriepolitik bis hin zu kühnen Investitionen in den Aufbau von Kapazitäten, “Widerstandsfähigkeit” und die Wiederaneignung interner Lieferketten.

Dies ist jedoch kein echtes Konzept für die Reform der US-Wirtschaft – auch wenn es als solches angepriesen wird. Eine echte Reform würde einen gewaltigen Strukturwandel erfordern. Es geht nur darum, die Wirtschaft für einen möglichen konventionellen Krieg mit China neu auszurichten. (Eine Lehre aus dem Ukraine-Konflikt ist, dass industrielle Kapazitäten wichtig sind). Wahrscheinlich handelt es sich auch um einen Vorwand für höhere Steuerausgaben (Gelddrucken) im Vorfeld der Wahlen 2024.

Es ist unvermeidlich, dass diejenigen in der EU, die mit den deutschen “Grünen” und von der Leyen verbündet sind, in Ekstase geraten. Beamte in Brüssel sprachen vom “Biden-Von der Leyen-Ticket” (als wäre sie eine US-Vizepräsidentschaftskandidatin auf dem “Ticket” der Demokraten!) und schwärmten von einer Machtallianz zwischen den USA und der EU, die bis 2028 reichen würde!

Was ist von diesen Verschiebungen zu halten? Um es noch einmal zu wiederholen: Biden steckt in der Klemme und sein Team schwimmt. Es ist für das Weiße Haus sehr verfrüht, die Ukraine als “Mission erfüllt” zu bezeichnen – aber was können sie sonst tun? Der Krieg mit China wird nicht nur mit China, sondern wahrscheinlich auch mit Russland geführt werden. Dies war sicherlich die Quintessenz des viertägigen Besuchs des chinesischen Verteidigungsministers in Moskau (einschließlich eines persönlichen Treffens mit Putin). Die Botschaft war deutlich genug: China und Russland “reichen sich militärisch die Hand”. Dies bedeutet einen strategischen Paradigmenwechsel, der die USA dazu zwingen könnte, ihr weiteres Vorgehen neu zu überdenken – oder auch nicht. Übersetzt mit Deepl.com

