With Netanyahu, Ben-Gvir and Smotrich in charge, Israel doesn’t need enemies The situation in Israel is bleak. Benjamin Netanyahu ousted his defence minister who warned of an armed forces mutiny in the making. Demonstrations and strikes happen daily, with banks, the health service, labour unions, airports and seaports all paralysed. The Israeli prime minister had no option but to step back from his proposed judicial overhaul.



Palästinensische Demonstranten nehmen an einer Demonstration gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und den Finanzminister Bezalel Smotrich vor dem UN-Hauptquartier in Gaza-Stadt teil. (Foto von Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

Mit Netanjahu, Ben-Gvir und Smotrich an der Spitze, braucht Israel keine Feinde

Von Mohammad Makram Balawi



30. März 2023



Die Lage in Israel ist düster. Benjamin Netanjahu hat seinen Verteidigungsminister entlassen, der vor einer bevorstehenden Meuterei der Streitkräfte gewarnt hatte. Täglich kommt es zu Demonstrationen und Streiks, die Banken, das Gesundheitswesen, die Gewerkschaften, Flughäfen und Seehäfen lahmlegen. Der israelische Premierminister hatte keine andere Wahl, als von seiner geplanten Justizreform Abstand zu nehmen.

International ist die Lage Israels nicht besser. Netanjahu stellt sich selbst als König der israelischen Diplomatie und der internationalen Beziehungen dar, aber er und seine extremistische Regierung haben die Beziehungen Israels zu fast allen Ländern beschädigt.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich beispielsweise wurde in Israel wegen seines kalten Empfangs in den USA und seines schlechten Englisch verspottet. In Frankreich maximierte er den Schaden für das Image und die Außenpolitik Israels. Von einem Podium aus, auf dem eine Karte von “Groß-Israel” abgebildet war, die auch Jordanien und Teile Syriens und des Libanon umfasste, behauptete Smotrich, dass es “weder eine palästinensische Geschichte noch eine palästinensische Kultur [und] so etwas wie ein palästinensisches Volk” gäbe. Diese Äußerungen folgten auf seine rassistische Bemerkung, dass ein palästinensisches Dorf “ausgelöscht” werden sollte, nachdem israelische Siedler in Huwara im besetzten Westjordanland gewütet hatten.

Jordanien, das 1994 einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnete und die längste Grenze mit dem Besatzungsstaat hat, war besonders verärgert, da dies geschah, während Washington Amman und andere arabische Hauptstädte davon überzeugte, bei den Palästinensern zu intervenieren, um die aktuelle Welle der Gewalt zu entschärfen. Das jordanische Parlament beschloss einstimmig, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, und die Regierung verurteilte Smotrich. Die berühmt-berüchtigte Rede des Ministers verärgerte nicht nur Jordanien, sondern auch Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Kuwait, Bahrain, Ägypten, Oman, den Iran, die Arabische Liga, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die EU und historische Verbündete wie Frankreich und Amerika.

Die Amerikaner haben viele Gründe, wütend auf Netanjahu und seine Regierung zu sein. Trotz Ratschlägen und Warnungen haben sie genau das Gegenteil von dem getan, was Washington will. Hochrangige US-Beamte aus dem politischen und sicherheitspolitischen Bereich besuchten die Region und trafen Netanjahu. Sie äußerten ihren Unmut über seine Regierung, insbesondere über die rechtsextremen Demagogen Itamar Ben-Gvir und Smotrich, und erklärten, dass sie sich nicht mit ihnen treffen oder direkt mit ihnen verhandeln würden. Netanjahu versuchte, die Amerikaner zu beruhigen, indem er sagte, er habe beide Hände am Steuer, was sich fast sofort als falsch herausstellte. Tage nach seinen Beschwichtigungen reiste er nach Jordanien und traf sich mit König Abdullah. Sowohl Ben-Gvir als auch Smotrich erklärten, sie seien nicht an seine Zusagen gegenüber dem jordanischen Monarchen bezüglich der Al-Aqsa-Moschee und der illegalen israelischen Siedlungen gebunden.

Vor zehn Tagen fand im ägyptischen Badeort Sharm El-Sheikh ein Gipfeltreffen statt, um die Zusammenarbeit zur Eindämmung der Gewalt im besetzten Westjordanland zu fördern. Neben Vertretern Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde nahmen auch Beamte aus den USA, Jordanien und Ägypten teil. Es wurde vereinbart, dass Israel die Siedlungsplanung für sechs Monate aussetzen würde. Die israelische Regierung hob daraufhin einen Teil des Rückzugsgesetzes von 2005 auf, mit dem sie Siedler aus dem Gazastreifen und vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland abgezogen hatte. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bezeichnete den Schritt als “besonders provokativ und kontraproduktiv” und als “nicht vereinbar” mit Israels Verpflichtungen gegenüber den Vereinigten Staaten. Der stellvertretende Außenminister lud den israelischen Botschafter nach Washington ein, um die Angelegenheit zu besprechen – ein seltener Schritt, der den Unmut der USA zum Ausdruck bringt. Netanjahu reagierte daraufhin mit der Behauptung, das Gesetz sei rein symbolisch.

Während seines Besuchs in Deutschland, einem Land, das so sehr von Schuldgefühlen wegen des Holocausts geplagt wird, dass es Israel nur selten kritisiert, wurde Netanjahu wegen der vorgeschlagenen Justizreform höflich zurechtgewiesen. “Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und – das will ich nicht verhehlen – mit großer Sorge”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Er forderte Netanjahu auf, durch einen positiven Umgang mit der Initiative des israelischen Staatspräsidenten zur Entschärfung der Krise einen “möglichst breiten” gesellschaftlichen Konsens zu finden. “Wir wissen, dass Bundespräsident Herzog gestern Abend auch konkrete Vorschläge zur Lösung der schwierigen Situation gemacht hat.

Als Freunde Israels möchten wir sehen, dass das letzte Wort über diesen Vorschlag noch nicht gesprochen ist”, so Scholz weiter.

Netanjahu versuchte, wie es sich für ihn gehört, seine umstrittenen Reformvorschläge zu rechtfertigen: “Israel hat eine unabhängige Justiz, aber viele glauben, dass sie zu mächtig ist… der Vorwurf, dass wir mit der Demokratie brechen, ist nicht wahr.” Zehntausende von Israelis, die auf der Straße protestieren, sind anderer Meinung.

Auch US-Präsident Joe Biden konnte er nicht überzeugen. “Wie viele starke Unterstützer Israels bin ich sehr besorgt”, sagte er. “Und ich bin besorgt, dass sie es richtig machen. Sie können diesen Weg nicht weitergehen.” Auf die Frage, ob er plane, Netanjahu demnächst zu einem Besuch ins Weiße Haus einzuladen, antwortete Biden: “Nein, nicht in nächster Zeit.”

Immer wieder scheinen Netanjahu und seine Mitstreiter entschlossen, Israels Beziehungen zu dem Verbündeten zu beschädigen, der dem Besatzungsstaat jedes Jahr mindestens 3,8 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe zur Verfügung stellt.

“Israel ist ein souveränes Land, das seine Entscheidungen nach dem Willen seines Volkes trifft und nicht aufgrund von Druck aus dem Ausland”, twitterte Netanjahu arrogant, “auch von den besten Freunden.”

Sein Minister Ben-Gvir stellte unterdessen fest, dass Israel “kein weiterer Stern auf der amerikanischen Flagge ist. Wir sind eine Demokratie, und ich erwarte vom US-Präsidenten, dass er das versteht”.

Mit solchen Leuten an der Spitze braucht Israel keine äußeren Feinde. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …