Mitarbeiter von RFK Jr. blockieren den israelisch-palästinensischen Dialog, nachdem der Kandidat zugestimmt hatte

von Max Blumenthal

3. August 2023

Einen Tag nachdem Robert F. Kennedy Jr. einer öffentlichen Diskussion mit Max Blumenthal über Israel-Palästina zugestimmt hatte, nahm seine Kampagne seine Worte zurück. RFK Jr. hat Israel „bedingungslose Unterstützung“ zugesagt, während er gleichzeitig heftige antipalästinensische Äußerungen von sich gegeben hat.

Einen Tag, nachdem der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. dem Vorschlag des Komikers und Podcasters Jimmy Dore zugestimmt hatte, mit dem Chefredakteur der Grayzone, Max Blumenthal, einen öffentlichen Dialog über Israel und Palästina zu führen, hat Kennedys Kampagne die Diskussion abgesagt.

Während eines Telefongesprächs mit dem Grayzone-Korrespondenten Liam Cosgrove am 1. August erklärte die Kommunikationsdirektorin der RFK Jr.-Kampagne, Stephanie Spear: „[Kennedy] wird nicht mit Max Blumenthal debattieren… Er wird mit niemandem debattieren. Er kandidiert für das Präsidentenamt.“

„Sie hören mir nicht zu“, betonte sie. „Wir werden es nicht tun, okay?“

Stunden nach ihrem Telefonat mit Cosgrove wandte sich Spear direkt an Blumenthal, um ihm zu erklären, dass Kennedy bis zum Frühjahr 2024, wenn die ersten fünf Vorwahlen vorbei sind, keiner öffentlichen Diskussion mit dem Herausgeber von The Grayzone zustimmen würde.

Als scheinbaren Trost bot sie Blumenthal ein inoffizielles Telefongespräch mit dem Kandidaten an.

Obwohl Blumenthal nie auf einer formellen Debatte bestand, sondern eher auf einem Live-Interview, wie es Kennedy populären Medienfiguren wie Dore, Glenn Greenwald und Briahna Joy Gray gewährt hat, erklärte Spear wiederholt, dass der Kandidat mit niemandem außer dem Präsidenten der Vereinigten Staaten debattieren würde, bis die ersten fünf Vorwahlen vorbei sind.

„Wir sprechen verschiedene demografische Gruppen an, und wir sprechen auch verschiedene Themen an“, betonte Spear. „Es ist also wirklich eine strategische Sache, und wir wollen mit Präsident Biden debattieren. Er ist ein demokratischer Kandidat, darauf warten wir.“

Im Juni dieses Jahres nahm Kennedy jedoch begeistert das Angebot des Podcaster Joe Rogan an, an einer Live-Debatte mit Peter Hotez teilzunehmen, einem Kinderarzt und einem der lautstärksten Befürworter von Covid-19-Beschränkungen und Impfvorschriften im ganzen Land. Rogan versprach, 100.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl zu spenden, wenn der Arzt in das Achteck steigt. Hotez, der Rogans Herausforderung provoziert hatte, indem er ihn und RFK der „Fehlinformation über Impfstoffe“ beschuldigte, zog weit verbreiteten Spott und Hohn auf sich, als er sich weigerte, zu debattieren.

Doch nun weigert sich RFK, sich auf ein Thema einzulassen, das er vor kurzem in den Mittelpunkt seiner Kampagne gestellt hat und das viele Anhänger schockiert hat, die glaubten, er biete eine Alternative zu dem überparteilichen Pro-Kriegs-Konsens: seine „bedingungslose Unterstützung“ für den Staat Israel und das Verhalten seines Militärs in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Während seines Gesprächs mit Kennedys Kommunikationsdirektor stellte Cosgrove Spear wegen der plötzlichen Schüchternheit des Kandidaten zur Rede. „RFK sagt in all diesen Interviews, dass er mit den Leuten debattieren will“, erklärte er, „deshalb bin ich etwas verwirrt, warum er das sagt, und ihr wollt nicht debattieren. Ist das eure Entscheidung, oder sagt er das?“

„Es ist die Entscheidung der Kampagne, Liam“, erklärte Spear.

„Er hat nicht um eine Debatte mit Max gebeten“, fuhr sie in einem verärgerten Tonfall fort, „also hört euch das vielleicht noch einmal an… Wir werden nicht debattieren, ich weiß nicht, wie oft ich euch das noch sagen muss.“

Mit Antisemitismus-Vorwürfen bombardiert, schließt sich RFK Jr. Israels Propaganda-Armee an

Robert F. Kennedy Jr. hat versucht, sich als „der stärkste Kandidat für Frieden und Freiheit in zwei Jahrzehnten“ zu definieren, während er „Neokons und Kriegstreiber“ anprangerte. Gleichzeitig hat er das Verhalten des israelischen Militärs eifrig verteidigt und die jahrzehntelange Besetzung der Palästinenser durch das Land gerechtfertigt – und sogar geleugnet, dass es überhaupt eine militärische Besetzung gibt.

Kennedy stellte seine Likudnik-Ansichten zu Israel-Palästina in den Vordergrund seiner Wahlkampfbotschaft, nachdem er mit Antisemitismusvorwürfen bombardiert worden war, die auf seine Äußerungen bei einer privaten Veranstaltung am 14. Juli in New York City zurückgingen. Bei einem Abendessen antwortete er auf die Frage nach den Ursprüngen des Covid-19-Virus mit der Bemerkung, dass „es ein Argument gibt“, dass das Virus aschkenasische Juden und Menschen chinesischer Abstammung nicht so stark befallen habe wie „Kaukasier und Schwarze“.

„Wir wissen nicht, ob das Virus absichtlich eingesetzt wurde oder nicht, aber es gibt Dokumente, die den rassischen oder ethnischen Unterschied und die Auswirkungen zeigen“, relativierte Kennedy.

Als ein Reporter der New York Post, der bei dem Abendessen anwesend war, die Äußerungen des Kandidaten veröffentlichte, brach ein Strudel fabrizierter Empörung von Kennedys Gegnern innerhalb des demokratischen Establishments los. Während das Weiße Haus von Biden und eine Reihe jüdischer Interessengruppen Kennedy als Antisemiten verurteilten, wurde er in einem von 100 demokratischen Kongressmitgliedern unterzeichneten Brief mit Adolf Hitler verglichen.

Als Kennedy am 20. Juli auf dem Capitol Hill erschien, um vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Bewaffnung der Bundesregierung auszusagen, wurde er von der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz vorhersehbar als Judenhasser beschimpft. Er versuchte, sich zu wehren, indem er ultrazionistische Argumente vorbrachte.

„Ich bin die einzige Person, die sich öffentlich gegen die Auszahlung von 2 Milliarden Dollar an den Iran durch die Regierung Biden ausgesprochen hat, die ein Völkermordprogramm ist. Ich habe heftiger als jeder andere für Israel gekämpft“, behauptete Kennedy.

Er bezog sich offensichtlich auf die 2,7 Milliarden Dollar, die der Iran in Form von Gas- und Stromlieferungen aus dem Irak – und nicht aus den USA – erhielt, nachdem die Regierung Biden dem Antrag des letzteren Landes auf Aufhebung der Sanktionen stattgegeben hatte. Mit anderen Worten: Kennedy bezeichnete den grenzüberschreitenden Handel zwischen zwei regionalen, souveränen Nachbarn als „Völkermord“.

Kennedy eskalierte seine kriegerische Rhetorik während einer Veranstaltung am 23. Juli in New York City, die von Shmuley Boteach ausgerichtet wurde, einem ehemaligen Reality-Show-Rabbiner, der von dem verstorbenen Likudnik-Oligarchen Sheldon Adelson angeworben wurde, um die Sache von Groß-Israel in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. (Adelson war einer der wichtigsten Geldgeber für Donald Trumps Wahlkampf 2016 und 2020).

Während einer 20-minütigen Tirade voller antipalästinensischer Gifte und ultrazionistischer Propaganda bezeichnete Kennedy Hidschabs als „Habibs“ und sprach Tschetschenien aus, als hätte er bis kurz vor der Veranstaltung noch nie von diesem Ort gehört. Während er versprach, als Präsident zu verhindern, dass irgendein Land im Nahen Osten Atomwaffen erhält, schien der Kandidat nicht zu wissen, dass Israel über ein geheimes Atomwaffenarsenal verfügt.

Während Shmuley zustimmend nickte, verteidigte Kennedy aus voller Kehle die brigadegroße Invasion der israelischen Armee in der besetzten palästinensischen Stadt Dschenin, bei der sie Gebäude mit Kampfjets bombardierte und Bulldozer mitten durch das Flüchtlingslager fahren ließ. Er bezeichnete die gesamte Stadt als „eine Bombenfabrik“ und rechtfertigte die Invasion mit den Worten, dass „praktisch hundert Prozent der Menschen dort den Terrorismus unterstützen“.

Laut Kennedy ist „jeder [in Dschenin] am Bombenbau beteiligt“ – es gibt dort überhaupt keine Zivilisten, daher sind alle legitime Ziele. Er schien nicht zu wissen, dass die palästinensische Kampagne der Selbstmordattentate vor mehr als 15 Jahren endete oder dass Israels Hauptanliegen in Jenin die Ausbreitung bewaffneter Milizen war, die ihr Gebiet gegen Siedler und militärische Übergriffe verteidigten.

Das halbgare Hasbara eskalierte von da an, als Kennedy Richard Kemp zitierte, einen ehemaligen britischen Armeeoffizier, der von Rednerhonoraren der Israel-Lobby lebt, um zu behaupten, dass „das Verhalten der IDF, der israelischen Verteidigungskräfte, wenn sie in palästinensische Gebiete eindringen, über alles in der Welt hinausgeht“. Er bestand sogar darauf, dass Israels Politik darin bestehe, „zivile Opfer zu vermeiden“, und ignorierte dabei die Mondlandschaften, die es aus ganzen Stadtvierteln von Gaza bis Beirut gemacht hat.

Wie zu erwarten war, verärgerte Kennedys militaristische Rhetorik in Bezug auf Israel und die Palästinenser große Teile der US-amerikanischen Antikriegsbewegung, darunter auch Medienpersönlichkeiten, die seine Kandidatur zuvor unterstützt hatten.

Zu ihnen gehörte Jimmy Dore, einer der populärsten Polit-Podcaster des Landes.

Max Blumenthals „Berichterstattung über Israel – sie muss in Frage gestellt werden“

Während seines Live-Interviews mit Kennedy am 1. August stellte der Komiker dessen „bedingungslose Unterstützung“ für Israel in Frage. „Sie geben nicht einmal Amerika bedingungslose Unterstützung“, erinnerte Dore den Kandidaten.

Kennedy antwortete mit einer Aufzählung derselben zionistischen Argumente, die er von sich gab, als er neben Shmuley saß. Zu der Litanei von leicht zu widerlegenden Behauptungen, die Kennedy herunterrasselte, gehörte, dass die von den USA finanzierte Palästinensische Autonomiebehörde, die direkt mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet, „Kopfgelder“ für die Tötung von Juden überall auf der Welt zahlt.

Als nächstes behauptete Kennedy in einem klischeehaften und ungeschickten Versuch, Israels „wundersames“ Überleben zu beschreiben, fälschlicherweise, dass Syrien nach dem Krieg von 1967 die Golanhöhen und den Sinai zurückerhalten habe, nachdem es Israels „Existenzrecht“ anerkannt hatte. Tatsächlich sind die Golanhöhen immer noch illegal von Israel besetzt und beherbergen eine Siedlung, die Trump Heights, die nach dem US-Präsidenten benannt ist, der sich verpflichtet hat, Israels Souveränität über das Gebiet anzuerkennen.

Was die Sinai-Halbinsel anbelangt, so hat Ägypten das Gebiet 1973 durch eine überraschende Militäraktion von der israelischen Besatzung befreit.

Im weiteren Verlauf des Interviews zeigte Dore einen Tweet von Blumenthal, der ein Video von israelischen Kampfjets zeigte, die den Shorouk-Turm in Gaza bombardierten, ein Bürogebäude, in dem Studios lokaler und internationaler Medien untergebracht sind. Als Dore den Tweet vorlas, in dem Blumenthal erklärte, er habe mehrere Interviews in dem Gebäude geführt und mit palästinensischen Kollegen zusammengearbeitet, die dort arbeiteten, stellte Kennedy die Glaubwürdigkeit des Redakteurs von The Grayzone in Frage.

„Ich liebe Max Blumenthal“, begann der Kandidat, „aber ich glaube nicht, dass er in Bezug auf Israel objektiv ist. Seine Berichterstattung über Israel – sie muss hinterfragt werden.“

Dore antwortete: „Ok, ich würde Sie fragen: So wie Peter Hotez Ihnen und Joe Rogan ausgewichen ist, würde ich gerne – denn Max ist der richtige Ansprechpartner für dieses Thema, nicht ich. Würden Sie ein Interview mit Max führen? Denn er könnte viel besser mit dir darüber reden als ich.“

„Ja, ich würde gerne mit Max sprechen“, sagte Kennedy in einem scheinbar aufrichtigen Ton.

Doch innerhalb von 24 Stunden erklärte sein Kommunikationsdirektor verzweifelt, warum ein solches Gespräch nicht stattfinden konnte.