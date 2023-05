MK Ultra and the Ghost of Ceausescu Are Haunting Serbia – Controlled Destabilisation Is the Message Stunned and bewildered, Serbs are now struggling to find an explanation for the horror they just experienced. Battered Serbia has just received even more nasty blows. Already traumatised by a multiplicity of psy-op and other assaults, the Balkan nation is now undergoing its bloody “Western values” rite of passage.

© Foto: Wikimedia

MK Ultra und der Geist von Ceausescu suchen Serbien heim – kontrollierte Destabilisierung ist die Botschaft



von Stephen Karganovic



17. Mai 2023

Fassungslos und fassungslos ringen die Serben um eine Erklärung für das Grauen, das sie gerade erlebt haben.

Das geschundene Serbien hat soeben einen noch härteren Schlag erhalten. Die Balkan-Nation, die bereits durch eine Vielzahl von psychologischen und anderen Angriffen traumatisiert ist, durchläuft nun ihren blutigen Übergangsritus der “westlichen Werte”. In der ersten Maiwoche ereigneten sich in diesem Land kurz hintereinander zwei grausame Massenerschießungen, die bis dahin unvorstellbar waren. Die eine ereignete sich in einer Grundschule in Belgrad, die andere in einem Dorf im Landesinneren und forderte jeweils mindestens acht unschuldige Menschenleben.

Die westlichen Länder haben sich gegenüber solchen Phänomenen, die in ihren Gesellschaften regelmäßig auftreten, weitgehend abgestumpft. Doch jetzt kommen die “Werte”, die sie so gerne exportieren, ausgerechnet in Serbien zu blutigen Ehren. Einst war es ein Land, das zu Recht stolz auf seine sichere Umwelt sein konnte. Fassungslos und fassungslos ringen die Serben nun um eine Erklärung für das Grauen, das sie gerade erlebt haben.

Die Fassungslosigkeit ist umso größer, als der Attentäter bei der Massenerschießung in Belgrad ein vierzehnjähriger Grundschüler ist. Bei seinen Opfern handelt es sich um Mitschüler und mehrere Erwachsene aus dem Lehrerkollegium der Schule. Der andere Attentäter, der wahllos acht Dorfbewohner in einer ländlichen Gegend etwa 100 km von Belgrad entfernt erschoss, ist ein 21-Jähriger. Auch für seine Tat gibt es kein klares Motiv.

Das Fehlen einer bekannten Veranlagung oder eines kriminellen Hintergrunds bei beiden jugendlichen Massenmördern hat verständlicherweise zu vielen Spekulationen darüber geführt, was sie zu dieser Tat veranlasst haben könnte. Die bekannten Umstände beider Massenmorde schließen affektive Faktoren aus und deuten eindeutig auf ein ruhiges, gesammeltes und geplantes psychopathisches Verhalten hin, das auf Vorsatz beruht. Im Fall des vierzehnjährigen Mörders aus Belgrad wurde festgestellt, dass er seine Tat mindestens einen Monat im Voraus minutiös geplant hatte. Er hatte eine Liste von Menschen erstellt, die er töten wollte, bevor er die Waffe seines Vaters entwendete, um den tödlichen Plan auszuführen.

Die serbischen Medien, die vom Regime und seinen westlichen Kontrolleuren gemeinsam kontrolliert werden, hatten alle Hände voll zu tun, die tragischen Ereignisse zu verschleiern. Der Balkan wäre jedoch nicht der Balkan, wenn das roboterhafte und leidenschaftslose Verhalten der beiden jugendlichen Mörder nicht die kritische Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Hochkompetente Psychologen beharren darauf, dass sie zahlreiche Hinweise darauf gefunden haben, dass die Mörder möglicherweise nicht spontan gehandelt haben, sondern unter dem Einfluss von Bewusstseinskontrollprogrammen, die allgemein unter der Bezeichnung MK Ultra zusammengefasst werden, zu ihren Verbrechen angeleitet wurden. Beobachter aus dem religiösen Bereich haben auf verräterische Verhaltensmerkmale hingewiesen, die ihrer Meinung nach auf dämonische Besessenheit hindeuten. Letzten Endes ist der Unterschied zwischen diesen Standpunkten möglicherweise eher terminologischer als inhaltlicher Natur.

Angesichts der prekären Lage Serbiens in der gegenwärtigen geopolitischen Konfrontation ist die scheinbar kühne MK-Ultra-Hypothese vielleicht weit weniger abwegig, als es auf den ersten Blick scheint. Die serbische Führung hat von der “internationalen Gemeinschaft” eine Liste wichtiger Aufgaben erhalten, die sie unbedingt erfüllen muss, angefangen von der Anerkennung des Kosovo über eine noch engere Zusammenarbeit mit der NATO bis hin zur Verhängung von Sanktionen gegen Russland. Die Versuche Russlands, die Erfüllung dieser Aufgaben hinauszuzögern und sich vor den übernommenen Verpflichtungen zu drücken, haben dazu geführt, dass auf das Land heftiger Druck in einer Vielzahl von Mischformen ausgeübt wurde. Angesichts der bisherigen Erfahrungen gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass westliche Kuratoren, wenn es ihren Zwecken dient, nicht bereit wären, Tragödien wie die jüngsten zu inszenieren, wozu sie zweifellos die technischen Mittel haben.

Das Verhalten des kleinen serbischen Raskolnikow, des vierzehnjährigen Amokläufers an einer Belgrader Schule, zeigt, wie plausibel ein solches Szenario ist. Er war zusammen mit Gleichaltrigen stark in Videospiele involviert, in denen menschliches Leben absichtlich und völlig entwertet wird. Das moralisch perverse, aber mit Sicherheit “fortschrittliche” Klaus Schwab-Juval Harari-Universum, in dem seine zarte Psyche offenbar ohne große Einmischung seiner vielbeschäftigten Eltern geformt wurde, ließ den Jungen weitgehend ohne emotionale oder moralische Inhalte. Den psychiatrischen Fachleuten, die ihn untersuchten, erklärte er ruhig, dass er sich an den Schreien seiner Opfer ergötzt habe. Er hat keine Reue für seine schreckliche Tat gezeigt und fragt häufig, wann er aus der ärztlichen Obhut entlassen wird, ohne sich der extremen Schwere der Gründe bewusst zu sein, warum er überhaupt dort ist.

Ein kluger politischer Stratege hat einmal gesagt, dass man keine Krise ungenutzt verstreichen lassen dürfe. Dementsprechend werden die serbischen Massaker durchaus politisch genutzt. Wie aus dem Nichts tauchen in Belgrad und anderen serbischen Städten massive Protestdemonstrationen “gegen Gewalt” auf, die scheinbar ebenso “spontan” sind wie die Massenerschießungen selbst. In einem zutiefst gestörten Land der politischen Konformisten, in dem Proteste gegen Brot und Butter und Fragen der nationalen Identität im Allgemeinen kaum eine Handvoll Menschen anziehen, zieht ein Protest unter dem amorphen Banner “gegen Gewalt” seltsamerweise Zehntausende an. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass sich gewalttätige Elemente, ob in Serbien oder anderswo, von einer rein intellektuellen Opposition gegen ihre Abscheulichkeiten weder beeindrucken noch abschrecken lassen, stellt sich die Frage, wer in Serbien die Ressourcen und die Infrastruktur hat, um die Straßen mit so viel Menschenfleisch zu füllen. Zwei Hinweise deuten auf die Antwort auf diese Frage hin.

Der eine ist die gekonnt modulierte Inszenierung der Proteste, wenn wir über das nebulöse Organisationskonzept hinausschauen. Der auf den Versammlungen verlesene Forderungskatalog erwähnte die Beseitigung gewalttätiger Inhalte in den Medien und verlangte die Streichung der nationalen Fernsehfrequenzen zweier Regime-Sender. Außerdem wurde die Entlassung von einem halben Dutzend hochrangiger Regierungsbeamter gefordert. Alles lobenswerte Ziele, gewiss, aber der ausdrückliche Ausschluss des capo di tutti capi, des Chefs, der alles kontrolliert und lenkt, von der Liste ist rätselhaft. Das ist so, als würde man in Amerika eine Massenkundgebung gegen Korruption abhalten und dabei Brandon oder seinen Vater geflissentlich aussparen. Man kann nur zu dem Schluss kommen, dass es noch nicht an der Zeit ist, den Capo zu opfern, sondern dass die Proteste, die praktischerweise mit der jüngsten nationalen Tragödie in Verbindung stehen, eine Warnung an ihn sind, die unerledigten Aufgaben zu Ende zu bringen, sonst. Eine solche Botschaft zu ignorieren, könnte teuer werden. Proteste, die sich zunächst auf vage Abstraktionen berufen, können schnell unangenehm politisch werden. Die New York Times kann sich dazu verpflichten, viele weitere verheerende Details zu enthüllen, wenn das Signal dazu gegeben wird.

Ein weiteres Indiz ist die Zusammensetzung der Organisatoren der Proteste, die sich bisher zurückgehalten haben. Der angebliche Grund für diese außergewöhnliche Diskretion ist ihr hochgesteckter Wunsch, die öffentliche Empörung über das Abschlachten unschuldiger Kinder nicht zu politisieren.

Auf ihrer Liste stehen Gruppierungen wie die Demokratische Partei, die Volkspartei, die Bewegung Freier Bürger, United for Change und die Grün-Linke Front. Sie alle stehen auf der gleichen Gehaltsliste. Von der letzten dieser Gruppen, den Links-Grünen, hatte zuvor buchstäblich noch niemand etwas gehört. Es ist rätselhaft, wie eine Gruppe, die ihren Parteitag in einer Telefonzelle abhalten kann, wenn es überhaupt noch welche gibt, und die noch Platz hat, es ohne Hilfe schaffen kann, eine so beeindruckende Präsenz auf der Straße zu mobilisieren. Aber das ist ein Thema, mit dem sich nicht wir, sondern die Spionageabwehr befassen muss.

Es gibt Anzeichen dafür, dass das Regime die Botschaft verstanden hat, dass etwas im Busch ist (es ist schwierig, eine Tonne Ziegelsteine zu ignorieren, wenn sie einen trifft), aber seine Reaktion deutet eher auf ernsthafte Verwirrung als auf selbstbewusste Kontrolle in einer schwierigen Situation hin. Am 9. Mai bewies sie ein erstaunlich schlechtes Urteilsvermögen, indem sie Milovan Brkić, den Herausgeber eines erbärmlichen Blattes mit dem treffenden Namen “Tabloid”, das für seine halbseidenen Tiraden bekannt ist, in typischer Balkanmanier verhaftete. Brkić befindet sich nun in Untersuchungshaft, die einen Monat lang andauern soll. Der Vorwurf lautet, dass er sich öffentlich für die Behandlung von Serbiens unmajestätischem Möchtegern-Monarchen als Ludwig XVI. ausgesprochen hat (“reißt ihm den Kopf ab”, wie er es grob ausdrückte). Videoaufnahmen bestätigen zweifelsfrei, dass die taktlose Bemerkung tatsächlich in Hörweite anderer (wahrscheinlich gleichgesinnter) Bürger gemacht wurde. Andererseits spricht die reflexartige Reaktion der Behörden auf diesen Vorfall Bände. Sie deutet darauf hin, dass das unsichere Regime, das eindeutig die Möglichkeit hatte, die unangenehme Bemerkung großzügig als geschützte Äußerung zu übersehen, die vielleicht in der Hitze des Gefechts leicht missbraucht wurde, sich dagegen entschied.

Welche politische Bedeutung dieser und anderen ähnlichen narrativen Kontrollmaßnahmen in Serbien auch immer beigemessen wird, wenn sich eine respektable Regierung für Repressionen entscheidet, ist das niemals ein Zeichen von Selbstvertrauen und Stärke. Was hat ein Mann, der angeblich mehr als 250 Attentatsversuche erfolgreich überlebt hat (und dabei Fidel Castro mit seinen eigenen Waffen schlug), von einem großmäuligen Boulevardredakteur zu befürchten, dessen Tiraden nur wenige Menschen lesen?

Der endgültige Beweis für die an Wahnsinn grenzende Unordnung in den Reihen der Regierung ist jedoch zweifellos der verrückte Plan, den politisch negativen Schwingungen entgegenzuwirken, die von den aktuellen Massenprotesten ausgehen. Der Plan besteht darin, am 26. Mai in Belgrad eine gigantische Gegenkundgebung zu veranstalten, um zu zeigen, wer immer noch das Sagen hat, eine Massenversammlung, “wie es sie in der Geschichte Serbiens noch nie gegeben hat”. Das ist ein hirnrissiger Plan, den sich nur ein beleidigter Narzisst ausdenken konnte.

Wenn man nervös ist und Angst hat, kann das Gedächtnis natürlich beeinträchtigt werden. Im Dezember 1989 wurde in Bukarest eine ähnlich prächtige Kundgebung zur Aufmunterung veranstaltet. Sie begann mit rhythmischen mechanischen Anfeuerungsrufen, ging aber bald schief. Damit das geplante Spektakel in Belgrad ein voller Erfolg wird, bereitet die Regierungspartei für die eifrigen Teilnehmer große Mengen an köstlichen Prosciutto-Sandwiches und Mineralwasser (wird es Perrier sein?) vor. Sie werden unter Androhung ihrer Entlassung aus allen Ecken und Winkeln herbeigekarrt, um ihre begeisterte Loyalität und Unterstützung zu bekunden.

Aber abgesehen davon, dass die geplante Belgrader Monsterkundgebung in einem bereits erschöpften und zersplitterten Land eine kriminelle Spaltung darstellt, und selbst wenn sie nicht in jeder Hinsicht das Ceausescu-Szenario wiederholen sollte, wird sie per definitionem ein nutzloser Flop sein. Nichts hängt von ihr ab. Die politische Dynamik im kolonialen Serbien ist so beschaffen, dass keine Anzahl von mit Bussen herbeigeschafften und wild jubelnden Statisten auf der Bühne das vorherbestimmte Ergebnis beeinflussen, geschweige denn verändern kann. Sobald die Haltbarkeitsdauer abgelaufen ist, müssen die Befehle von oben befolgt werden, und zwar schnell, in der Zeit, die man braucht, um eine Zahnbürste, saubere Unterwäsche und, wenn man wie Afghanistans Präsident Ghani darf, vielleicht etwas zusätzliches Geld einzupacken.

Man kann darüber streiten, ob die grausamen Massaker in Serbien und die darauf folgende kontrollierte Destabilisierung Teil eines integrierten Plans sind. Sicher ist, dass es deutliche Warnungen gegeben hat und dass eine Ersatzmannschaft von ebenso willigen Kollaborateuren in den Startlöchern steht und darauf brennt, sich zu beweisen. Übersetzt mit Deepl.com

Stephan Karganovic

Präsident des Historischen Projekts Srebrenica

