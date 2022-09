https://scheerpost.com/2022/09/12/chris-hedges-monarchs-belong-in-the-dustbin-of-history/

Monarchen gehören auf den Müllhaufen der Geschichte

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

12. September 2022

Die schwärmerische Bewunderung für Königin Elizabeth in den Vereinigten Staaten, die eine Revolution durchführten, um die Monarchie loszuwerden, und in Großbritannien steht in direktem Verhältnis zu der Angst, die eine diskreditierte, inkompetente und korrupte globale herrschende Elite ergreift.

Die globalen Oligarchen sind sich nicht sicher, ob die nächste Generation königlicher Sockenpuppen – Mittelmäßigkeiten, zu denen ein pädophiler Prinz und sein Bruder gehören, ein verschrobener und exzentrischer König, der vom ehemaligen Premierminister von Katar, Scheich Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Koffer und Taschen voller 3,2 Millionen Dollar in bar entgegennahm und der Millionen auf Offshore-Konten gebunkert hat – der Aufgabe gewachsen ist. Hoffen wir, dass sie Recht haben.

“Eine Monarchie nebenan zu haben, ist ein bisschen so, als hätte man einen Nachbarn, der wirklich auf Clowns steht und sein Haus mit Clown-Wandbildern beschmiert hat, in jedem Fenster Clown-Puppen ausstellt und ein unstillbares Verlangen hat, von Nachrichten über Clowns zu hören und zu diskutieren”, schrieb Patrick Freyne letztes Jahr in der Irish Times. “Für die Iren ist es so, als hätten sie einen Nachbarn, der wirklich auf Clowns steht, und außerdem wurde ihr Großvater von einem Clown ermordet.”

Die Monarchie verdunkelt die Verbrechen des Imperiums und verpackt sie in Nostalgie. Sie verherrlicht die weiße Vorherrschaft und die Rassenhierarchie. Sie rechtfertigt Klassenherrschaft. Sie stützt ein wirtschaftliches und soziales System, das diejenigen, die als minderwertig angesehen werden, meist farbige Menschen, rücksichtslos ausgrenzt und oft dem Tod überantwortet. Der 2021 verstorbene Ehemann der Königin, Prinz Phillip, war berüchtigt für rassistische und sexistische Äußerungen, die in der britischen Presse höflich als “Fauxpas” abgetan wurden. Bei einem Besuch 1986 bezeichnete er Peking beispielsweise als “grässlich” und sagte zu britischen Studenten: “Wenn ihr noch länger hier bleibt, werdet ihr alle schlitzäugig sein.”

Die Schreie der Millionen von Opfern des Imperiums; die Tausenden, die während der Mau-Mau-Rebellion in Kenia getötet, gefoltert, vergewaltigt und eingesperrt wurden; die 13 irischen Zivilisten, die am “Bloody Sunday” erschossen wurden; “Die mehr als 4.100 Kinder der Ureinwohner, die in Kanadas Internaten starben oder vermisst wurden, staatlich geförderten Einrichtungen, die eingerichtet wurden, um indigene Kinder an die europäisch-kanadische Kultur zu “assimilieren”, und die Hunderttausende, die während der Invasion und Besetzung des Irak und Afghanistans getötet wurden, werden vom Jubel über königliche Prozessionen und die sakrale Aura, die eine unterwürfige Presse um die Aristokratie legt, übertönt. Die Berichterstattung über den Tod der Königin ist so stumpfsinnig und fade – die BBC sendete am Samstag eine Meldung, als Prinz Harry und Prinz William in Begleitung ihrer Ehefrauen die Blumensträuße für ihre Großmutter vor Schloss Windsor begutachteten -, dass die Presse die Berichterstattung genauso gut den Mythenbildnern und Publizisten überlassen könnte, die von der königlichen Familie beschäftigt werden.

Die Royals sind Oligarchen. Sie sind die Hüter ihrer Klasse. Zu den größten Landbesitzern der Welt gehören König Mohammed VI. von Marokko mit 176 Millionen Hektar, die Heilige Römisch-Katholische Kirche mit 177 Millionen Hektar, die Erben von König Abdullah von Saudi-Arabien mit 531 Millionen Hektar und jetzt König Karl III. mit 6,6 Milliarden Hektar Land. Die britischen Monarchen sind fast 28 Milliarden Dollar wert. Die britische Öffentlichkeit wird der königlichen Familie in den nächsten zwei Jahren einen Zuschuss in Höhe von 33 Millionen Dollar gewähren, obwohl das Einkommen des Durchschnittshaushalts im Vereinigten Königreich zum längsten Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1955 gesunken ist und 227 000 Haushalte in Großbritannien von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Für die herrschende Klasse sind die Royals die Kosten wert. Sie sind ein wirksames Instrument der Unterwerfung. Nach dem Tod der Königin sagten die britischen Post- und Bahnangestellten geplante Streiks wegen der Lohn- und Arbeitsbedingungen ab. Der Trade Union Congress (TUC) verschob seinen Kongress. Die Mitglieder der Labour-Partei sprachen ihr aufrichtiges Beileid aus. Selbst Extinction Rebellion, die es besser wissen müsste, sagte ihr geplantes “Festival des Widerstands” auf unbestimmte Zeit ab. Clive Myrie von der BBC tat die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energiekrise in Großbritannien, die Millionen von Menschen in schwere finanzielle Nöte gebracht hat, als “unbedeutend” ab, verglichen mit den Sorgen um die Gesundheit der Königin. Der Klimanotstand, die Pandemie, der tödliche Wahnsinn des Stellvertreterkriegs der USA und der NATO in der Ukraine, die steigende Inflation, das Erstarken neofaschistischer Bewegungen und die sich verschärfende soziale Ungleichheit werden ignoriert, während die Presse blumige Lobeshymnen auf die Klassenherrschaft schreibt. Es wird 10 Tage lang offiziell getrauert.

1953 entsandte die Regierung Ihrer Majestät drei Kriegsschiffe mit 700 Soldaten in ihre Kolonie Britisch-Guayana, setzte die Verfassung außer Kraft und stürzte die demokratisch gewählte Regierung von Cheddi Jagan. Die Regierung Ihrer Majestät hat die Apartheid-Regierung in Südafrika mit aufgebaut und lange Zeit unterstützt. Die Regierung Ihrer Majestät schlug die Unabhängigkeitsbewegung der Mau Mau in Kenia von 1952 bis 1960 brutal nieder und trieb 1,5 Millionen Kenianer in Konzentrationslager, wo viele gefoltert wurden. Britische Soldaten kastrierten mutmaßliche Rebellen und Sympathisanten, oft mit Zangen, und vergewaltigten Mädchen und Frauen. Die Regierung Ihrer Majestät erbte den unglaublichen Reichtum der 45 Billionen Dollar, die Großbritannien aus Indien geplündert hatte, ein Reichtum, der durch die gewaltsame Niederschlagung einer Reihe von Aufständen angehäuft wurde, darunter der erste Unabhängigkeitskrieg von 1857. Die Regierung Ihrer Majestät führte einen schmutzigen Krieg, um den griechisch-zypriotischen Unabhängigkeitskrieg von 1955 bis 1959 und später im Jemen von 1962 bis 1969 zu beenden. Folter, außergerichtliche Ermordungen, öffentliche Hinrichtungen und Massenhinrichtungen durch die Briten waren an der Tagesordnung. Nach einem langwierigen Rechtsstreit erklärte sich die britische Regierung bereit, über 5 000 Opfern britischer Misshandlungen während des Krieges in Kenia Schadenersatz in Höhe von fast 20 Millionen Pfund zu zahlen. 2019 wurde eine weitere Zahlung an Überlebende von Folterungen während des Zypernkonflikts getätigt. Der britische Staat versucht, Klagen, die aus seiner Kolonialgeschichte stammen, zu verhindern. Die Entschädigungszahlungen sind ein winziger Bruchteil der Entschädigung, die 1835 an britische Sklavenhalter gezahlt wurde, als die Sklaverei – zumindest formell – abgeschafft wurde.

Während ihrer 70-jährigen Regentschaft hat sich die Königin nie entschuldigt oder Reparationen gefordert.

Der Sinn von sozialer Hierarchie und Aristokratie besteht darin, ein Klassensystem aufrechtzuerhalten, das den Rest von uns dazu bringt, sich minderwertig zu fühlen. Diejenigen, die an der Spitze der sozialen Hierarchie stehen, vergeben Auszeichnungen für treue Dienste, darunter den Order of the British Empire (OBE). Die Monarchie ist das Fundament der erblichen Herrschaft und des ererbten Reichtums. Dieses Kastensystem reicht vom nazifreundlichen Haus Windsor bis hinunter zu den Organen der Staatssicherheit und des Militärs. Es reglementiert die Gesellschaft und hält die Menschen, insbesondere die Armen und die Arbeiterklasse, an ihrem “richtigen” Platz.

Die britische herrschende Klasse klammert sich an die Mystik des Königshauses und an verblassende kulturelle Ikonen wie James Bond, die Beatles und die BBC sowie an Fernsehsendungen wie “Downton Abbey” – wo in der für 2019 geplanten Verfilmung die Aristokraten und Bediensteten in fieberhafter Erwartung auf den Besuch von König George V. und Königin Mary sind -, um eine globale Präsenz zu zeigen. Die Büste von Winston Churchill ist weiterhin eine Leihgabe des Weißen Hauses. Diese Mythenmaschinerie stützt die “besonderen” Beziehungen Großbritanniens zu den Vereinigten Staaten. Sehen Sie sich den satirischen Film “In the Loop” an, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie diese “besondere” Beziehung von innen aussieht.

Erst in den 1960er Jahren wurde es “farbigen Einwanderern oder Ausländern” gestattet, im königlichen Haushalt in kirchlichen Funktionen zu arbeiten, obwohl sie als Hausangestellte eingestellt worden waren. Der königliche Haushalt und seine Oberhäupter sind gesetzlich von Gesetzen ausgenommen, die eine Diskriminierung aufgrund von Rasse und Geschlecht verhindern, was Jonathan Cook als “ein Apartheidsystem, von dem nur die königliche Familie profitiert” bezeichnet. Meghan Markle, die gemischtrassig ist und während ihrer Zeit als arbeitende Königin über Selbstmord nachdachte, sagte, dass ein ungenannter König sich über die Hautfarbe ihres ungeborenen Sohnes besorgt zeigte.

Einen Vorgeschmack auf diesen erstickenden Snobismus bekam ich 2014, als ich an einer Debatte der Oxford Union teilnahm, bei der es um die Frage ging, ob Edward Snowden ein Held oder ein Verräter sei. Ich ging einen Tag früher hin, um mich von Julian Assange, der damals in der ecuadorianischen Botschaft Zuflucht suchte und derzeit in His Majesty’s Prison Belmarsh einsitzt, auf die Debatte vorbereiten zu lassen. Bei einem düsteren Abendessen mit schwarzer Krawatte, das der Veranstaltung vorausging, saß ich neben einem ehemaligen Abgeordneten, der mir nacheinander zwei Fragen stellte, die mir noch nie gestellt worden waren. “Wann ist Ihre Familie nach Amerika gekommen?”, fragte er, gefolgt von “Welche Schulen haben Sie besucht?” Meine Vorfahren, auf beiden Seiten meiner Familie, kamen in den 1630er Jahren aus England. Mein Hochschulabschluss stammt aus Harvard. Hätte ich seinen Lackmustest nicht bestanden, hätte er so getan, als gäbe es mich nicht.

Diejenigen, die an der Debatte teilnahmen – meine Seite, die argumentierte, dass Snowden ein Held sei, gewann knapp – trugen sich in ein in Leder gebundenes Gästebuch ein. Ich nahm den Stift und kritzelte in großen Buchstaben, die eine ganze Seite füllten: “Vergesst niemals, dass euer größter politischer Philosoph, Thomas Paine, nie in Oxford oder Cambridge studiert hat.”

Paine, der Autor der meistgelesenen politischen Essays des 18. Jahrhunderts, Rights of Man, The Age of Reason und Common Sense, prangerte die Monarchie als Betrug an. “Ein französischer Bastard, der mit einer bewaffneten Bande landet und sich gegen die Zustimmung der Eingeborenen zum König von England ernennt, ist schlicht und einfach ein sehr armseliges, schurkisches Original… Die schlichte Wahrheit ist, dass die Antike der englischen Monarchie es nicht erträgt, untersucht zu werden”, schrieb er über Wilhelm den Eroberer. Er machte sich über die erbliche Herrschaft lustig. “Ein einziger ehrlicher Mann ist für die Gesellschaft und vor Gott mehr wert als alle gekrönten Rüpel, die je gelebt haben.” Er fuhr fort: “Einer der seltsamsten natürlichen Beweise für die Torheit des Erbrechts bei Königen ist, dass die Natur es widerlegt, sonst würde sie es nicht so oft ins Lächerliche ziehen, indem sie der Menschheit einen Esel als Löwen gibt.” Er nannte den Monarchen “die königliche Bestie von England”.

Als die britische Führungsschicht versuchte, Paine zu verhaften, floh er nach Frankreich, wo er als einer von zwei Ausländern als Delegierter in den nach der Französischen Revolution eingerichteten Nationalkonvent gewählt wurde. Er prangerte die Aufrufe zur Hinrichtung Ludwigs XVI. an. “Wer seine eigene Freiheit sichern will, muss auch seinen Feind vor Unterdrückung schützen”, sagte Paine. “Denn wenn er diese Pflicht verletzt, schafft er einen Präzedenzfall, der bis zu ihm selbst reichen wird”. Unkontrollierte Gesetzgeber, warnte er, könnten ebenso despotisch sein wie unkontrollierte Monarchen. Als er aus Frankreich nach Amerika zurückkehrte, verurteilte er die Sklaverei sowie den Reichtum und die Privilegien, die die neue herrschende Klasse angehäuft hatte, darunter George Washington, der zum reichsten Mann des Landes geworden war. Obwohl Paine mehr als jede andere Persönlichkeit dazu beigetragen hatte, das Land zum Sturz der britischen Monarchie aufzurütteln, wurde er, insbesondere von der Presse, zum Paria gemacht und vergessen. Er hatte seine Schuldigkeit getan. An seiner Beerdigung nahmen sechs Trauernde teil, darunter zwei Schwarze. Übersetzt mit Deepl.com

Viele Menschen in den USA und in Großbritannien sehnen sich danach, auf irgendeine Weise mit dem Königtum verbunden zu sein. Weiße britische Freunde haben oft Geschichten über Vorfahren, die sie mit irgendeinem obskuren Aristokraten in Verbindung bringen. Donald Trump, der sein eigenes heraldisches Wappen entworfen hat, war besessen davon, einen Staatsbesuch bei der Königin zu bekommen. Dieser Wunsch, zum Club zu gehören oder von ihm bestätigt zu werden, ist eine starke Kraft, die die herrschende Klasse nicht aufgeben will, selbst wenn der unglückliche König Charles III, der zusammen mit seiner Familie seine erste Frau Diana mit Verachtung behandelte, es vermasselt. Übersetzt mit Deepl.com

