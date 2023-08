Die Tatsache, dass wir jetzt gegen die ganze Welt kämpfen, war in der Tat unsere letzte Chance, zu siegen und uns selbst zu bewahren.

Nein, ich will nicht sagen, dass unsere Jugend schlecht ist – unsere Jugend ist ausgezeichnet, und in den letzten zwei Jahren ist sie noch besser geworden.

Aber wenn die aufstrebende russische Gesellschaft noch zehn Jahre lang von dem Blogger Poperetschny, dem Rapper Oxxxymiron*, dem Schriftsteller Gluchowski**, all den Topregisseuren, Anton Dolin*** und den Studiogästen von Iwan Urgant erzogen worden wäre, wäre es unmöglich gewesen, das Land in zehn Jahren in die andere Richtung zu lenken.

Nicht die erste Militäreinheit stellen ich und meine Kameraden derzeit zusammen, und ich beobachte es immer wieder: Ja, es melden sich auch junge Leute freiwillig – tolle Kerle übrigens, goldene Kerle! – aber das Rückgrat der Freiwilligen ist immer im Alter von 40-Jahren. Die letzte sowjetische Generation, die eine andere Prägung hat. Ihnen wurde in ihrer Kindheit bei politischen Briefings das koloniale Grinsen des Westens erklärt. Damals zweifelte unsere Generation vorübergehend daran und glaubte an die westlichen (Anti-)Werte, aber die Jahre nach 1991 haben alles wieder an seinen Platz gerückt. Wenn Ihnen in Ihrer Kindheit und Jugend einmal ein paar einfache Wahrheiten beigebracht wurden, zum Beispiel in der militärischen Grundausbildung, dann werden diese Wahrheiten, auch wenn sie nicht sofort verstanden werden, eines Tages ins Bewusstsein zurückgerufen werden.