Moshe Zuckermann: Faschisten stützen die Regierung

04. November .2022

In einem höchst spannenden Gespräch mit Prof. Moshe Zuckermann besprechen wir den Wahlsieg Benjamin Netanjahus bei den jüngsten Parlamentswahlen in Israel und erörtern auch mögliche Konsequenzen für Israel, Europa und letztendlich auch für das Palästinensische Volk. Ich leite das Gespräch mit einem für manche Beobachter*innen provokanten Zitat aus einem Kommentar Zuckermanns in der jungenwelt ein, in dem er wichtige Partner Netanjahus als Faschisten bezeichnet. Das politische System in Israel habe sich in den 74 Jahren seines Bestehens leider sehr zu seinen Ungunsten weit nach rechts entwickelt. Das in den Gründungsjahren Israels dominierende linke Lager bestehe in Israel de facto seit vielen Jahren nicht mehr, zudem habe man sich selbst an der völkerrechtswidrigen Besatzungspolitik gegenüber dem Palästinensischen Volks beteiligt. Die zukünftige Entwicklung in Israel schätzt er höchst kritisch ein und sieht eine weitere Radikalisierung sowohl auf der Seite Israels als auch bei den Palästinenser*innen voraus. Von Europa erwartet er sich absolut nichts. Das rechts-nationalistische Europa (Ungarn, Polen, Italien) gehört längst zu den besten Freunden Israels, aber auch der von Deutschland dominierte Mainstream wird an seiner höchst fragwürdigen und widersprüchlichen Israelpolitik kaum etwas ändern. Eine alles in allem recht pessimistische Einschätzung. Ich möchte abschließend nochmals auf die absolut inakzeptable Position Europas verweisen. Bis dato, das Wahlresultat liegt also nun bereits seit über zwei Tagen vor, gibt es keine mir bekannte Stellungnahmen der EU, auch nicht der österreichischen und der deutschen Bundesregierung. Aus österreichischer Sicht kommt das weiterhin nicht überraschend, man erinnert sich noch an die zahlreichen Staatsbesuche der letzten Jahre, der zuletzt verstärkten militärischen Zusammenarbeit und – zu allem Überdruss – an die Beflaggung österreichischer Regierungsgebäude bei den vorletzten Militäraktionen in Gaza. Und von Deutschland ist trotz faschistischer israelischer Minister kaum eine Änderung der immer wieder betonten proisraelischen Staatsräson zu erwarten. Europa ist auch in seiner Nahostpolitik am besten Wege, sein Beknntnis zu einer "werteorientierten" Politik zu verhöhnen.

