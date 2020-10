Bei dieser Holocaust-Instrumentalisierung in Berlin, (wer wohl die Idee dazu hatte?) war der “Auschwitzminister” in seinem Element. Was für eine schreckliche Inszenierung. Müssen sich die Palästinenser demnächst für den Holocaust entschuldigen? Palästina und die Nakba , ist dann eine zionistische Erfolgsgeschichte”.

Evelyn Hecht-Galinski