“Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ protestieren gegen Bombardierung von Damaskus durch Israel !

Syria Suffered An Earthquake But Israel Is Still Bombing – PopularResistance.Org Thousands of Syrians took to the streets on Monday, February 20, to protest against repeated Israeli aggression directed at the country. Protesters also chanted slogans against the unilateral coercive measures (sanctions) imposed against Syria by the US and its allies, the Syrian Arab News Agency (SANA) reported.

Foto oben: SANA.

Syrien hat ein Erdbeben erlitten, aber Israel bombardiert weiter

Von People’s Dispatch.

20. Februar 2023

Leistet Widerstand!

Die israelischen Angriffe auf Syrien gehen weiter, obwohl Syrien mit den Folgen des Erdbebens vom 6. Februar zu kämpfen hat, bei dem über 5.800 Menschen getötet wurden.

Tausende Syrer gingen am Montag, dem 20. Februar, auf die Straße, um gegen die wiederholte israelische Aggression gegen das Land zu protestieren. Die Demonstranten skandierten auch Slogans gegen die einseitigen Zwangsmaßnahmen (Sanktionen), die von den USA und ihren Verbündeten gegen Syrien verhängt wurden, berichtete die Syrian Arab News Agency (SANA).

Mindestens fünf Syrer wurden getötet und 15 verwundet, als am Sonntag, dem 19. Februar, von israelischen Kampfflugzeugen abgefeuerte Raketen im dicht besiedelten Viertel Kafr Sousa in der Hauptstadt Damaskus einschlugen. Nach Angaben von SANA handelte es sich bei den Toten bis auf einen um Zivilisten. Das syrische Militär erklärte, seine Luftabwehr habe einige der israelischen Raketen abgefangen.

Bei dem Angriff, der mitten in der Nacht stattfand, stürzten mehrere Wohnhäuser ein, darunter ein zehnstöckiges Gebäude.

Der syrische Außenminister Faisal Mekdad traf mit ausländischen Diplomaten und Botschaftern in Damaskus zusammen und bezeichnete die Angriffe als “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”, insbesondere zu einem Zeitpunkt, da das Land “gegen die Zeit anrennt, um die katastrophalen Folgen des verheerenden Erdbebens zu bewältigen”.

Das Erdbeben vom 6. Februar hat bisher fast 47.000 Menschen das Leben gekostet – 41.000 in der Türkei und mehr als 5.800 in Syrien, das wegen des Krieges, der Sanktionen und des Mangels an angemessener internationaler Unterstützung kaum in der Lage ist, das Tempo der Rettungsmaßnahmen zu halten.

Mekdad rief zu einer weltweiten und “dringenden Verurteilung der israelischen Aggression auf, um sie davon abzuhalten, Zivilisten zu töten und die Souveränität von Staaten zu verletzen”.

Er fügte hinzu, dass “die Fortsetzung der brutalen israelischen Angriffe und Verbrechen gegen das palästinensische und syrische Volk eine eindeutige Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in der Region und darüber hinaus darstellt.”

Israel hat sich bisher nicht zu dem Luftangriff geäußert.

Die Angriffe wurden von Russland, Iran, Kuba und mehreren anderen Ländern verurteilt. Übersetzt mit Deepl.com

“Die Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg leisten Widerstand “

„Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ protestieren gegen

Bombardierung von Damaskus durch Israel !

Sehr geehrter Herr Willy Wahl !

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser untenstehendes und im Anhang befindliches Protestschreiben, das wir an:

– den Bundespräsidenten Frank Steinmeier,

– die Außenministerin Annalena Baerbock,

– den Bundeskanzler Olaf Scholz,

sowie an alle Fraktionsvorsitzenden des Deutschen Bundestages mit entsprechemdem Anschreiben geschickt haben, bei Ihnen auf der Website zu veröffentlichen.

Darin haben wir alle Vertreter unseres Staates, sowie die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag aufgefordert, sich mit einem Protestschreiben an die israelische Regierung zu wenden, in der sie dieses menschenverachtende Vorgehen Israels gegen Syrien verurteilen. Danke !

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Queck

Die „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“

protestieren schärfstens gegen die Bombardierung der syrischen

Hauptstadt Damaskus durch Israel !

Nicht nur dass die sogenannte westliche Wertegemeinschaft Syrien beim Erdbeben in der Türkei und Syrien anfangs von jeder humanitären Hilfe ausgeschlossen hat und diese Hilfe erst langsam durch INTERNATIONALE PROTESTE anlief – zum allgemeinen Verständnis, gibt es laut Tagesschau* in Syrien 8,8 Millionen vom Erdbeben betroffene Menschen mit 45 000 Toten — wurde die Altstadt Syriens, die zum syrischen Weltkulturerbe gehört, in der Nacht vom 18.2. zum 19.2.2023 von Israel bombardiert.

Dabei wurden die Zitadelle – ein archäologischer, kultureller und sozialer Ort mit Bildungseinrichtungen – zum Teil schwer zerstört.

Sämtliche Angriffsziele Israels liegen in dicht bewohnten Stadtvierteln im Zentrum von Damaskus. In unmittelbarer Nähe des Einschlagsorts, in Kafar Susa, befinden sich nicht nur alte, dörfliche Teile des Bezirks, sondern auch Regierungsstellen, darunter das Außenministerium.

Hier wird aktuell mit der UNO und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die Verteilung der humanitären Hilfe für die Erdbebenopfer koordiniert.

WELCHE MENSCHENVERACHTUNG MUSS EIN STAAT (ISRAEL) BESITZEN, IN EINER SITUATION, IN DER EIN ANDERER STAAT (SYRIEN), DER OHNEDIES UM DAS ÜBERLEBEN SEINER VOM ERDBEBEN BETROFFENEN EINWOHNER KÄMPFEN MUSS, DAZU NOCH BOMBARDIERT ?!

Wir verlangen von der deutschen Regierung, ein offenes Protestschreiben gegen das Vorgehen der israelischen Regierung in Syrien zu richten !

i.A. „Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“, Brigitte Queck (Vorsitzende).

* https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-erdbeben-millionen-betroffen-101.html

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …