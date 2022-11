Musk’s Free Speech Moves On Twitter Have So Far Been Unimpressive ❖ When Elon Musk’s purchase of Twitter was first announced this past April I said that the purchase likely wouldn’t go through if the empire thought it posed a threat to its information interests.

Musks Maßnahmen zur freien Meinungsäußerung auf Twitter waren bisher wenig beeindruckend

von Caitlin Johnstone

21. November 2022



Als der Kauf von Twitter durch Elon Musk im April dieses Jahres angekündigt wurde, sagte ich, dass der Kauf wahrscheinlich nicht zustande kommen würde, wenn das Imperium der Meinung wäre, dass er eine Bedrohung für seine Informationsinteressen darstellt. Ich sagte, dass jede Reduzierung der Zensurprotokolle, die Musk auf der Plattform einführt, wahrscheinlich keinen Unterschied für die Mächtigen machen würde, sondern stattdessen nur den faden parteiischen Kulturkampf-Unsinn verstärken würde.

Seit der Übernahme durch Musk scheint dies der Fall zu sein.

In den letzten Tagen hat Twitter die Konten von Donald Trump, Kanye West, Jordan Peterson, Project Veritas, Kathy Griffin und der Babylon Bee wieder freigeschaltet. Damit ist Musk seiner erklärten Absicht, Twitter zu einem Ort der freien Meinungsäußerung zu machen, an dem die Menschen einen “digitalen Marktplatz” haben, um zu debattieren und Ideen zu diskutieren, bisher am nächsten gekommen.

Und es ist nicht genug. Wenn man ein paar berühmte Leute aus dem Verkehr zieht, sorgt das zwar für eine Menge Schlagzeilen und Online-Geschwätz und lässt es so aussehen, als würde man wirklich etwas tun, aber am Ende hat man nur eine Handvoll Twitter-Konten wieder eingerichtet. Sie haben nichts getan, um die Redebeschränkungen auf Ihrer Plattform sinnvoll zu reduzieren.

Ich höre schon, wie sich die Elon-Simps überschlagen, um mir zu sagen, dass es erst ein paar Wochen her ist und ich Daddy mehr Zeit geben muss, aber sie können eine Tesla-Batterie lecken gehen. Niemandem ist damit gedient, wenn man dem Milliardär den Vorteil des Zweifels zugesteht und nicht darauf hinweist, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht genug getan hat. Die Zeit, Kritik zu üben und Druck zu machen, ist jetzt gekommen.

Auf Twitter wird derzeit darüber diskutiert, welche Prominenten Musk als Nächstes wieder sperren sollte, aber das geht völlig am Thema vorbei. Die Wiederzulassung einer Handvoll Prominenter hat keinen bedeutenden Einfluss auf die freie Meinungsäußerung normaler Menschen.

Es ist mir egal, dass ich wieder Tweets von Trump und Kanye sehen kann; es ist mir nicht egal, dass Leute immer noch von der Plattform verbannt werden, weil sie westliche Behauptungen über russische Kriegsverbrechen in Frage stellen und nicht autorisierte Meinungen über den Krieg in der Ukraine äußern. Mich stört, dass Menschen immer noch gesperrt werden, weil sie Impfstoffe und die Covid-Politik, die alle betrifft, in Frage stellen. Mich stört, dass Medien von Regierungen, die den USA nicht gefallen, zensiert und unterdrückt werden, während ihre Reporter als “staatsnahe Medien” bezeichnet werden, was für Medienmitarbeiter aus mit den USA verbündeten Staaten nicht zutrifft. Mir ist es wichtig, dass die massenhafte Löschung von Konten praktisch immer gegen Menschen aus den von den USA angegriffenen Ländern gerichtet ist.

Die Meinungsfreiheit ist in erster Linie wichtig, nicht weil es schön ist, sagen zu können, was man will, sondern weil die Möglichkeit, die Mächtigen frei zu kritisieren, eine wichtige Kontrolle der Macht darstellt. Wenn man Prominenten erlaubt, über Transmenschen zu sagen, was sie wollen, dann ist das eine Art von “Ich finde es schön, sagen zu können, was ich will”. Wir sehen keine Zunahme der Redefreiheit, die eine Kontrolle der Macht darstellt.

Vielmehr verspricht Musk, Tweets mit unerlaubten Äußerungen durch Shadowbanning algorithmisch zu zensieren.

“Die neue Twitter-Politik ist die Freiheit der Rede, aber nicht die Freiheit der Reichweite”, twitterte Musk am Freitag. “Negative/hasserfüllte Tweets werden maximal ausgebootet und demonetisiert, also keine Werbung oder andere Einnahmen für Twitter. Man wird den Tweet nicht finden, es sei denn, man sucht gezielt danach, was sich nicht vom Rest des Internets unterscheidet.”

Musk hat nie klargestellt, was er mit “negativen” Tweets meint; die Definition ist so vage und subjektiv, wie sie nur sein kann, und wird sicher zu Missbrauch und Übervorteilung führen, wenn sie nicht geklärt wird.

“Redefreiheit, aber keine Reichweitenfreiheit” ist derselbe dämliche Slogan, der von Befürwortern der Internetzensur seit langem verwendet wird. Es bedeutet im Grunde, dass man sagen kann, was man will, aber wenn es nicht genehmigt ist, wird es niemand hören. Das ist natürlich überhaupt keine Redefreiheit. Es ist, als würde man sagen: “Du hast Redefreiheit! Du kannst sagen, was du willst, solange du es allein in einem schalldichten Raum sagst.

Wie wir bereits erörtert haben, ist die Zensur durch Algorithmen tatsächlich schädlicher als die offene Zensur, weil sie auf eine viel subtilere Weise geschieht, die die Menschen nicht bemerken, und weil sie in großem Maßstab durchgeführt werden kann. Es handelt sich um dieselbe Form der Zensur, die von Plattformen wie Facebook und YouTube praktiziert wird, die bisher weitaus restriktiver mit der Meinungsäußerung umgegangen sind als Twitter.

Meiner Meinung nach besteht Musk den Test auf freie Meinungsäußerung also nicht. Die Meinungsfreiheit wird auf Twitter in keiner Weise freier, und allem Anschein nach fungiert Twitter immer noch als Instrument zur Kontrolle der Erzählungen des mächtigsten Imperiums, das je existiert hat.

Und das ist so ziemlich das, was man von einem milliardenschweren Auftragnehmer des Pentagon erwarten würde, der untrennbar mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA verwoben ist. Milliardäre werden nur dann zu Milliardären, wenn sie mit den bestehenden Machtstrukturen kollaborieren, und sie kommen sicher nicht in die Nähe der Verwaltung kritischer narrativer Kontrollinfrastrukturen, wenn sie dem Imperium nicht treu ergeben sind.

Milliardäre kommen nur in Filmen und Comics zur Rettung. Elon Musk ist genauso wenig ein Retter des Tages wie Tony Stark oder Bruce Wayne. Die Menschen glauben nur deshalb, dass er ein Held ist, weil Hollywood uns beigebracht hat, nach Helden zu suchen, aber Hollywood tut das nur, um uns dazu zu bringen, nach Helden außerhalb unserer selbst zu suchen.

Wir werden nie eine heile Welt bekommen, wenn wir weiterhin auf Milliardäre, Politiker und Prominente hoffen, um die Dinge zu verbessern. Es muss von uns selbst kommen. Je früher wir uns dieser Tatsache bewusst werden, desto größer ist die Chance, dass unsere Spezies die sich am Horizont abzeichnenden existenziellen Krisen überlebt. Übersetzt mit Deepl.com

