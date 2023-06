https://www.middleeastmonitor.com/20230630-mother-of-teen-driver-killed-by-french-police-officer-alleges-racial-motivation-in-his-death/



Mutter des von einem französischen Polizisten getöteten Teenagers beklagt rassistische Motive für seinen Tod

30. Juni 2023

Die Mutter eines 17-jährigen Lieferfahrers, der Anfang der Woche bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort von einem Polizisten erschossen wurde, sagte am Donnerstag, sie glaube, dass der Tod ihres Sohnes rassistisch motiviert war, berichtet die Agentur Anadolu.

Die Mutter von Nahel M., Mounia, sagte in einem vom Fernsehsender France 5 ausgestrahlten Interview, dass der Polizist “das Gesicht eines Arabers, eines kleinen Kindes” gesehen habe und “ihm das Leben nehmen wollte”.

Sie sagte, sie wolle nicht die gesamte Strafverfolgungsbehörde beschuldigen, sondern nur den Polizisten, der ihren Sohn getötet habe.

“Ich beschuldige nicht die Polizei. Ich beschuldige eine Person: denjenigen, der das Leben meines Sohnes genommen hat”, sagte sie.

Nahel wurde am Dienstag im Pariser Vorort Nanterre von der Polizei erschossen, nachdem er nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen die Verkehrsregeln verstoßen und nicht angehalten hatte.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass der Polizist, der Nahel erschossen hat, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und in Untersuchungshaft genommen wurde.

Laurent-Franck Lienard, der Anwalt des Polizisten, sagte gegenüber BFMTV, sein Mandant sei “am Boden zerstört” und bitte “die Familie um Vergebung”.

“Er steht morgens nicht auf, um Menschen zu töten. Er wollte nicht töten”, fügte er hinzu.

Der Donnerstagabend war geprägt von Spannungen und Zusammenstößen in der Ile-de-France sowie in Marseille, Lille und mehreren anderen Städten in Frankreich. Das Innenministerium teilte auf Twitter mit, dass während der Proteste 100 Personen festgenommen wurden.

Laut Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien kursierten, versuchten Demonstranten, das Rathaus von Clichy in den nordwestlichen Vororten von Paris niederzubrennen.

In Meudon wurde für die Nacht eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr verhängt, sagte der Bürgermeister der 9,1 Kilometer vom Pariser Stadtzentrum entfernten Gemeinde.

Jean-Didier Berger, Bürgermeister der Gemeinde Clamart, die 8,7 km vom Pariser Stadtzentrum entfernt ist, hat ebenfalls beschlossen, eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens bis Montag zu verhängen.

Valerie Pecresse, Präsidentin des Regionalrats der Île-de-France, kündigte außerdem an, dass der Bus- und Straßenbahnverkehr in und um Paris am Donnerstag nach 21 Uhr zum Schutz der Beschäftigten und Fahrgäste eingestellt wurde.

Die Pariser Polizei wurde ermächtigt, von Donnerstagabend bis Freitagmorgen um 6 Uhr Drohnen in der Stadt und in den Departements Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne einzusetzen.

In Marseille wurde nach Angaben der Polizei ein Polizeibeamter verletzt und ins Krankenhaus gebracht, und in der Stadt wurden fünf Personen festgenommen.

In Lille nahm die Polizei sechs Personen fest. In Toulouse setzten Demonstranten einen Lieferwagen und Mülltonnen in Brand. Überset mit Deepl.com

