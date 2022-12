After the Zelensky Spectacle – Let the Partition Begin! – Antiwar.com Original The spectacle in the US Capitol Building last night was downright retch-worthy. And we are not actually referring to the detestable little warmongering clown who preened at the podium in a sweatshirt and cargo pants, offering endless lies and hideously false promises about why American taxpayers and consumers are being bled to death in a …

Nach dem Selenskyj-Spektakel – Lasst die Teilung beginnen!



von David Stockman



23. Dezember 2022

Das Spektakel im US-Kapitolgebäude gestern Abend war geradezu zum Kotzen. Und damit meinen wir nicht den verabscheuungswürdigen kleinen kriegstreiberischen Clown, der sich in Sweatshirt und Cargohose auf dem Podium räkelte und endlose Lügen und abscheulich falsche Versprechungen darüber machte, warum die amerikanischen Steuerzahler und Verbraucher in einem sinnlosen und unnötigen Krieg verbluten.

Nein, wir beziehen uns auf die erbärmliche Schar von Repräsentanten und Senatoren, die als Reaktion auf die Kasuistiken des blechernen Wichtigtuers, der vor ihnen stand, unablässig und lautstark applaudierten, auch wenn ihm diese erhabene Plattform gar nicht erst hätte gewährt werden dürfen.

Schließlich konnte der Scharlatan, der an der Spitze des rasch verfallenden Überbleibsels einer Nation steht, die ohnehin nie für den Fortbestand gebaut wurde, die Welt nur aus einem einzigen Grund an den Rand einer wirtschaftlichen Katastrophe und sogar eines Atomkriegs bringen: Nämlich weil das Zweiparteien-Duopol auf dem Capitol Hill gigantische Geldsummen in die Ukraine und in Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland geschaufelt hat, und zwar mit hirnloser Fahrlässigkeit.

Und in dieser Hinsicht sagen die Zahlen alles, was man wissen muss. Bis heute hat Washington 65 Milliarden Dollar an wirtschaftlicher und militärischer Hilfe bewilligt, wobei die anderen NATO-Staaten weitere 32 Milliarden Dollar beisteuern. Darüber hinaus werden im Rahmen des anstehenden Omnibus-Abkommens weitere 45 Mrd. Dollar bewilligt, was Selenskyj bereits angedeutet hat, dass dies nicht annähernd ausreicht.

Das sind immer noch 142 Milliarden Dollar und mehr, die wiederum keine Möglichkeit bieten, den von Selenskyj versprochenen ukrainischen Sieg zu erreichen. Und das sind auch 91 % des ukrainischen Vorkriegs-BIP von 156 Mrd. Dollar im Jahr 2020 und eine Größenordnung mehr als die weniger als 100 Mrd. Dollar BIP, die noch übrig sind, bevor Russlands bevorstehende Winteroffensive dem Land den Garaus macht.

Anders ausgedrückt: Diese kriegsbesessenen Narren ermöglichen die völlige Zerstörung der Städte, Dörfer, Landschaften und der Wirtschaft des ehemals 30. größten Gemeinwesens der Welt, während seine Soldaten und Bürger auf beiden Seiten der Frontlinien zu Hunderttausenden abgeschlachtet werden.

Doch im Gegensatz zu Selenskyjs verlogener Rhetorik steht nichts auf dem Spiel, was für die Menschheit oder die Sicherheit der “freien Welt” oder ganz besonders für die Sicherheit und Freiheit des amerikanischen Heimatlandes von Bedeutung wäre. Absolut gar nichts – und das gilt auch für das von Selenskyj gestern Abend roboterhaft wiederholte Geschwätz der Kriegspartei über Rechtsstaatlichkeit, die Souveränität der Grenzen und die Freiheit der Völker der Ukraine und ihrer Nachbarn.

Wie wir wiederholt dokumentiert haben, handelt es sich nicht um eine russische Invasion, sondern um einen Bürgerkrieg im “Grenzgebiet” (d. h. in der “Ukraine” auf Russisch), das vor der kommunistischen Tyrannei der Sowjetunion immer ein Vasall und manchmal auch ein integraler Bestandteil des größeren Russlands war. Der gegenwärtige Bürgerkrieg wurde 2014 von der illegitimen Regierung in Kiew angezettelt, die nach einem Staatsstreich Washingtons gegen den ordnungsgemäß gewählten und russlandfreundlichen Präsidenten eingesetzt wurde.

Dieser von Washington gesteuerte “Regimewechsel” brachte wiederum die Regionen des künstlichen Staates Ukraine gegeneinander auf, und zwar aufgrund von seit langem bestehenden Unterschieden u. a. in Bezug auf Sprache, Religion, Ethnie und Wirtschaft. Und als die russischsprachige Bevölkerung der Krim, des Donbass und der Schwarzmeerküste aus Angst vor Repressionen durch die ukrainischen nationalistischen und neonazistischen Politiker, die die Regierung in Kiew übernommen hatten, die Abspaltung anstrebte, brachten letztere die blutige Gewalt der ukrainischen Streitkräfte, einschließlich der offen neonazistischen Asow-Brigade, über sie.

Das heißt, der von Kiew angezettelte Bürgerkrieg gegen die russischsprachige Bevölkerung im Osten und Süden wütete acht Jahre lang, bevor Putin schließlich auf deren Bitten um offene militärische Unterstützung einging; und auch nachdem mehr als 14.000 separatistische Militärs und Zivilisten durch Kiews gewaltsamen Angriff auf die angeblich eigene Bevölkerung getötet worden waren.

Der “Einmarsch” erfolgte auch 14 Jahre, nachdem Putin (auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007) darauf bestanden hatte, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO und die Stationierung von Atomraketen nur wenige Minuten von Moskau entfernt eine rote Linie darstelle, die nicht überschritten werden dürfe und deren Überschreitung bis Februar 2020 praktisch sicher sei.

Schließlich erfolgte die “Invasion” auch nach zehn Tagen massiv verstärkter ukrainischer Artillerieangriffe auf den Donbass, bei denen jedes Signal in Bezug auf militärische Maßnahmen und Logistik darauf hindeutete, dass eine “Invasion” der Separatistenrepubliken durch Kiew unmittelbar bevorstand.

Kurz gesagt, die “Teilung” der tyrannischen Sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine, die es nie gegeben hatte, bis sie von Lenin, Stalin und Chruschtschow mit Hilfe von Gewehrläufen zum Leben erweckt wurde, war schon immer das Ziel gewesen. Es waren die ungeschickten hegemonistischen Neocons aus Washington, die aufgrund ihrer eigenen profunden Unkenntnis der Geschichte der Region schließlich die Abspaltung nach 2014 herbeiführten.

In der Tat wurden die Würfel bei den letzten legitimen Wahlen im Jahr 2010 gefallen, als der russlandfreundliche Kandidat Janukowitsch die nationalen Wahlen um ein Haar mit 60-90 % Vorsprung im Osten und Süden (blaue Bereiche auf der Karte) gegen die ukrainische nationalistische Kandidatin Timoschenko gewann, die in den wirtschaftlich weniger wohlhabenden Gebieten im Zentrum und im Westen mit ähnlichen 60-90 % Vorsprung gewann (rote Bereiche).

Man braucht sich nur die Städtenamen in den blauen Gebieten der Karte zu merken, um zu verstehen, dass es im Krieg in der Ukraine um Teilung geht und nicht um “Freiheit”, wie Selenskyj gestern Abend so lächerlich behauptete: Charkiw, Luhansk, Donezk, Mariupol, Saporischschja, Krywyj Rih und Odessa haben 2010 allesamt mit “blau” gestimmt, stehen seit 2014 an der Front des Bürgerkriegs und stimmten bei den Referenden im September mehrheitlich für den Austritt aus der Ukraine und den Anschluss an Russland.

Natürlich werden die Hegemonisten, Neocons und Kriegstreiber in Washington darauf bestehen, dass diese Referenden ungültig waren, aber das erklärt nicht den Hund, der nicht bellt. So gibt es in den russischsprachigen blauen Gebieten auf der Karte so gut wie keine Berichte über eine “Widerstands”-Bewegung unter der lokalen Bevölkerung, die sich gegen die russischen “Besatzer” und die angeblichen Quislinge, die ihre separatistischen Regierungen und Milizen führen, auflehnt. Wenn überhaupt, dann glauben sie, dass sie “befreit” und nicht “besetzt” wurden.

Hier ist also der ultimative Irrsinn des Spektakels von gestern Abend und der 141 Milliarden Dollar, die die USA/NATO in etwas gesteckt haben werden, das einem De-facto-Völkermord an den Völkern dieses elenden Stücks schwarzer Erde gleichkommt. Das heißt, die klaren Umrisse einer diplomatischen Lösung und die potenziellen Waffenstillstandsgrenzen wurden bei den Wahlen 2010 von den Menschen selbst gezeichnet.

Da Putins Referenden in den meisten blauen Gebieten bereits abgeschlossen sind, müssen nur noch die Waffen zum Schweigen gebracht, der territoriale Status quo ratifiziert und eine internationale Friedenskonferenz einberufen werden, um die Teilung der postkommunistischen Ukraine, die in den Wahlergebnissen von 2010 implizit enthalten war, zu ihrem logischen Abschluss zu bringen.

Die Ironie besteht darin, dass Putin diese Lösung sofort akzeptieren würde, weil er den durch die roten Flächen oben dargestellten Teil der Ukraine ohnehin nicht beherrschen (und stark subventionieren) will. Wir bezweifeln, dass er so böse ist, wie Washington behauptet, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass er viel zu klug ist, um über die feindlich gesinnte Bevölkerung von Kiew und Lemberg herrschen zu wollen – ganz zu schweigen von den noch feindlich gesinnteren Völkern Polens, des Baltikums und Westeuropas.

Natürlich würden Selenskyj und seine Schar blutrünstiger Zerstörer in den Himmel schreien. Es sei denn, man würde ihnen sicheres Geleit gewähren, damit sie sich selbst und die Milliarden, die sie den amerikanischen Steuerzahlern gestohlen und auf geheimen Bankkonten gebunkert haben, in sichere Häfen bringen können, weit weg von den Heimatländern, die sie durch ihre hartnäckige Verkündung gigantischer Lügen zerstört haben.

In diesem unsinnigen Krieg geht es nämlich nicht im Geringsten um Freiheit und Demokratie. Die Ukraine ist genauso autoritär und korrupt wie Russland, wahrscheinlich sogar noch korrupter. Die gesamte Oppositionspresse wurde geschlossen oder vom Staat übernommen; die meisten von Selenskyjs Gegnern wurden verhaftet oder getötet; es gibt keine echten Oppositionsparteien mehr; der nationale Sicherheitsapparat wurde weitgehend von Andersdenkenden gesäubert; und Selenskyj hat in letzter Zeit sogar die russisch-orthodoxe Kirche angegriffen.

Dennoch besteht kaum ein Zweifel daran, dass der unheimliche kleine Betrüger, der gestern Abend die von den Neokonservativen/NATO-Marionettenmeistern geschriebenen Zeilen mit genau dem richtigen Maß an ukrainischem Akzent vortrug, auch nur für einen kleinen Teil der Milliarden, die er bereits gestohlen hat, gekauft werden könnte. Bei einem so kleinen und unerfahrenen Mann wie Selenskyj wäre der Preis sicher ebenso bescheiden.

Nein, das Problem liegt beim Publikum des gestrigen Abends, nicht bei dem Wichtigtuer auf dem Podium. Die von Neokonservativen verseuchten Republikaner versuchen, sich von der Gewohnheit zu verabschieden, die “Forever Wars” des Tiefen Staates zu unterstützen, aber der Fortschritt ist schmerzhaft langsam und beschränkt sich auf einige wenige Stalwarts wie Rand Paul.

Aber es gibt Hoffnung für die GOP, auch als die Dems bleiben standhaft jenseits der Rettung aus den Fängen des Krieges Fieber so erbärmlich auf dem Display in der Kammer des Hauses letzte Nacht.

In Wirklichkeit haben sie in Schuljungenmanier gegen den dämonisierten ukrainischen Präsidenten gejammert, der angeblich Donald Trump ins Weiße Haus gebracht und ihren Griff um die politische Macht für eine lange Zeit stark gelockert hat.

Letztlich ist die Triebfeder dieses tödlichen, abscheulichen Abenteuers das Trump-Derangement-Syndrom. Und angesichts des immerwährenden Schadens, den es den amerikanischen Steuerzahlern, Arbeitnehmern und Verbrauchern zufügen wird – ganz zu schweigen von der Weltwirtschaft – ist das so krank wie nur möglich. Der kleine Aufruhr vom 6. Januar kann dem nicht das Wasser reichen. Übersetzt mit Deepl.com

David Stockman war zwei Amtszeiten lang Kongressabgeordneter aus Michigan. Er war außerdem Direktor des Office of Management and Budget unter Präsident Ronald Reagan. Nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus machte Stockman eine 20-jährige Karriere an der Wall Street. Er ist der Autor von drei Büchern: Der Triumph der Politik: Why the Reagan Revolution Failed, The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America und TRUMPED! Eine Nation am Rande des Ruins … und wie man sie zurückholt. Er ist auch der Gründer von David Stockman’s Contra Corner und David Stockman’s Bubble Finance Trader.

