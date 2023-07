Nach Festsetzung von Tankern durch Iran: USA schicken F-16-Jets in den Persischen Golf

Die USA entsenden Kampfjets in die Straße von Hormus, um Tanker vor deren Festsetzung durch Iran zu schützen. Mehrere ausländische Tanker sollen in letzter Zeit iranisches Öl geschmuggelt haben. Iranische Tanker werden oft unter dem Vorwurf der Umgehung der Sanktionen auf hoher See gekapert und deren Ladung beschlagnahmt.

Die USA schicken zusätzliche Kampfjets in die strategisch wichtige Straße von Hormus, um Schiffe vor der Festsetzung durch Iran zu schützen, so ein hoher US-Verteidigungsbeamter. In einem Gespräch mit Journalisten im Pentagon gab der Beamte am Freitag bekannt, dass die USA an diesem Wochenende F-16-Kampfjets in die Golfregion schicken werden, um die A-10-Kampfflugzeuge zu verstärken, die dort seit mehr als einer Woche patrouillieren.