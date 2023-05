After Clearing MI5 of Torture, Keir Starmer Attended its Chief’s Farewell Party The year after he protected Jonathan Evans from possible prosecution, the U.K. Labour leader – then senior public prosecutor – went to the spymaster’s farewell drinks, paid for by the security agency, Matt Kennard reports. By Matt Kennard Declassified UK Starmer refused to prosecute

Sir Keir Starmer, links, Leiter des Crown Prosecution Service 2008-13, und Sir Jonathan Evans, Leiter des MI5 2007-13. (Britisches Parlament)



Ein Jahr, nachdem er Jonathan Evans vor einer möglichen Strafverfolgung geschützt hatte, besuchte der britische Labour-Chef – damals Oberstaatsanwalt – die Abschiedsfeier des Spionagechefs, die vom Geheimdienst bezahlt wurde, berichtet Matt Kennard.

Nachdem Keir Starmer den MI5 von Folter freigesprochen hatte, nahm er an der Abschiedsparty seines Chefs teil

Von Matt Kennard

Deklassiert UK

26. Mai 2023

Starmer lehnte es ab, den MI5 wegen seiner Rolle bei der Folterung von Binyam Mohamed strafrechtlich zu verfolgen, was den Chef der Behörde, Jonathan Evans, “erfreute”.

Evans erzählt Declassified, dass Starmer im darauffolgenden Jahr an seiner MI5-Abschiedsfeier teilnahm, sich aber “jetzt nicht mehr daran erinnert”, ob er mit Starmer gesprochen hat

Evans hätte strafrechtlich haftbar gemacht werden können, wenn Starmer beschlossen hätte, den MI5 zu belangen

Declassified konnte keine Aufzeichnungen über andere Staatsanwälte finden, die sich mit dem Leiter des MI5 getroffen haben.

Starmer antwortet jedoch nicht auf die Fragen von Declassified zu seiner Teilnahme an der MI5-Party

Starmer nahm auch an einem “Networking-Empfang” für Minister des Außenministeriums teil, drei Monate bevor er seine Entscheidung bekannt gab, den MI6 nicht zu verfolgen, eine Behörde, die von diesen Ministern beaufsichtigt wird.

Die Abschiedsparty fand am 16. April 2013 statt, als Keir Starmer Direktor der Staatsanwaltschaft war, also der ranghöchste Staatsanwalt in England und Wales.

Starmer vermerkte in seinem Bewirtungsregister des Crown Prosecution Service, dass er “Drinks” mit “Sir Jonathan [sic] Evans KCB” hatte. KCB steht für Knight Commander of the Order of the Bath, ein von der britischen Krone verliehener Ritterschlag, den auch Starmer erhalten hat.

Lord Evans, der jetzt ein parteiübergreifender Peer ist, sagte zu Declassified: “Ihre Nachforschungen könnten ergeben haben, dass ich am 21. April 2013 aus dem MI5 ausgeschieden bin. Das Ereignis in Herrn Starmer’s Register war ein Abschiedsgetränk eine Woche oder so vor meiner Pensionierung”.

Evans fügte hinzu: “Mr. Starmer war einer von vielen Gästen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich mit ihm gesprochen habe.”

Evans ging nicht auf die Fragen von Declassified ein, ob er sich mit Starmer vor oder nach den Abschiedsgetränken getroffen hatte – oder ob eine Beziehung fortbesteht.

Labour-Chef Starmer antwortete unterdessen nicht auf die Fragen von Declassified zu seiner Teilnahme an der MI5-Party.

Der Crown Prosecution Service hat ein anderes Register für offizielle Treffen mit externen Organisationen, was darauf hindeutet, dass Starmer es als ein gesellschaftliches Treffen mit Evans sah. Der MI5 wird in dem Eintrag nicht erwähnt.

Die Tatsache, dass die Getränke in Starmers Bewirtungsregister aufgeführt waren, deutet ebenfalls darauf hin, dass sie vom MI5 bezahlt wurden. Starmer gibt an, dass der Wert der für ihn gekauften Getränke “unbekannt” ist.

Declassified konnte keine Aufzeichnungen darüber finden, dass ein Direktor der Staatsanwaltschaft vor oder nach Starmer einen MI5-Chef bewirtet oder sich mit ihm getroffen hat, auch nicht bei dessen Pensionierung. Der Crown Prosecution Service sagt, er sei “unabhängig” und treffe seine “Entscheidungen unabhängig von der Polizei und der Regierung”.

Keir Starmers Einladungsliste zeigt, dass er im April 2013 mit dem damaligen MI5-Chef Sir Jonathan Evans “Drinks” hatte.

MI5 & MI6 untersucht

Starmer wurde im November 2008 zum Direktor der Staatsanwaltschaft ernannt und war fünf Jahre lang im Amt. Er verließ den Crown Prosecution Service sechs Monate nach Evans’ Ausscheiden aus der Partei – und wurde bei den Wahlen 2015 Abgeordneter der Labour Party.

Jonathan Evans kam 1980 im Alter von 22 Jahren zum MI5. In den 1990er Jahren hatte er verschiedene Posten in der irischen Terrorismusbekämpfung inne, bevor er im April 2007 zum Generaldirektor ernannt wurde und sechs Jahre lang im Amt blieb.

Ein Fall, der während Evans’ Zeit beim MI5 bekannt wurde, war der des britischen Staatsbürgers Binyam Mohamed.

Mohamed war im April 2002 in Karatschi, Pakistan, verhaftet und eine Woche lang verhört worden, angeblich unter Anwendung verschiedener Foltermethoden. Mohamed sagte, dass nicht nur seine amerikanischen Entführer, sondern auch ein MI5-Beamter, der später als Zeuge B bekannt wurde, an den Verhören teilgenommen habe.

Später wurde bekannt, dass der MI5 von seiner Misshandlung wusste, bevor ein Beamter nach Karatschi geschickt wurde, um ihn zu verhören.

Mohamed wurde dann von der CIA nach Marokko gebracht und erneut vom Zeugen B verhört, obwohl der MI5 behauptete, er wisse nicht, wo er sich in dem nordafrikanischen Land aufhalte.

Mohamed verbrachte schließlich sieben Jahre in Guantanamo Bay, dem von den USA betriebenen Gefangenenlager auf Kuba, bevor er ohne Anklage freigelassen wurde und von den USA eine geheime Zahlung erhielt.

Scotland Yard begann im März 2009 eine Untersuchung der Verhöre von Binyam Mohamed durch den MI5. Im November 2010 entschied Starmer als Leiter der Staatsanwaltschaft jedoch, dass die Beweise nicht ausreichten, um den Zeugen B anzuklagen, obwohl die Ermittlungen fortgesetzt wurden.

Ich bin erfreut

Starmers Entscheidung, den MI5 nicht strafrechtlich zu verfolgen, war überraschend: So wurde berichtet, dass die Telegramme des Geheimdienstes an die CIA belegten, dass britische Geheimdienstmitarbeiter die USA mit Informationen über Mohamed versorgten, als dieser in Marokko gefoltert wurde.

Nach Starmers Ankündigung sagte der damalige MI5-Chef Evans: “Ich freue mich, dass die Staatsanwaltschaft nach einer gründlichen polizeilichen Untersuchung zu dem Schluss gekommen ist, dass der Zeuge B in Bezug auf seine Befragung von Herrn Binyam Mohammed nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann.”

Evans weiter: “Der Zeuge B ist ein engagierter Beamter, der über viele Jahre hinweg mit Geschick und Mut daran gearbeitet hat, die Menschen in diesem Land vor Terrorismus zu schützen, und ich bedaure, dass er diesen langen und schwierigen Prozess durchstehen musste.”

Evans’ Erleichterung war verständlich. Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft bestand auch darin, zu versuchen, die Verantwortung für die Handlungen des Zeugen B weiter oben in der Befehlskette des MI5 zu suchen und “mögliches kriminelles Fehlverhalten” zu prüfen.

Crown Prosecution Service, London. (Jwslubbock, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Clive Stafford Smith, Mohameds Anwalt, sagte, bevor Evans freigesprochen wurde, dass er letztendlich für die britische Mitschuld an der Folter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnte.

Evans schrieb einen Zeitungsartikel, in dem er das Vorgehen des MI5 verteidigte und betonte, dass seine Mitarbeiter im Rahmen des Gesetzes gehandelt hätten. Er schrieb, der MI5 habe keine Folterungen durchgeführt, und “wir beteiligen uns auch nicht an Folterungen oder ermutigen andere, in unserem Namen zu foltern”.

Es ist wahrscheinlich, dass Evans eine Rolle im Fall Mohamed spielte, als dieser sich entwickelte. Im September 2001 war Evans Direktor für internationale Terrorismusbekämpfung beim MI5 geworden und hatte diese Position inne, als Mohamed von der CIA unter Beteiligung des MI5 entführt, gefoltert und übergeben wurde.

Evans musste später den MI5 gegen den Vorwurf der Vertuschung im Fall Mohamed verteidigen, nachdem Lord Neuberger, der damalige Präsident des Berufungsgerichts, eine “Kultur der Unterdrückung” in der Behörde festgestellt hatte.

Ermittlungen gehen weiter

Die von Mohamed erhobenen Vorwürfe gegen den MI5 und die Rolle des MI6, des britischen Auslandsgeheimdienstes, führten dazu, dass die Ermittlungen nach Starmers Entscheidung aus dem Jahr 2010 in einem größeren Rahmen fortgesetzt wurden. Dazu gehörten auch neue Anschuldigungen eines anderen Häftlings über die britische Beteiligung an Folterungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan.

Im Januar 2012 – nach 30 Monaten polizeilicher Ermittlungen – entschied Starmer jedoch erneut, niemanden vom MI5 wegen seiner Rolle bei der Folter zu belangen. Auch der MI6 wurde freigesprochen.

Starmer sagte damals, es gebe Beweise dafür, dass der MI5 der CIA “Informationen” über Mohamed geliefert und “Fragen” gestellt habe, “die sie Herrn Mohamed stellen sollten, während er inhaftiert war”.

Starmer kam jedoch zu dem Schluss, dass die Beweise nicht ausreichten, um zu beweisen, dass die Spione Informationen weitergegeben haben, obwohl sie wussten, dass “ein reales oder ernsthaftes Risiko bestand, dass Herr Mohamed einer Misshandlung ausgesetzt werden würde, die der Folter gleichkam”.

In Bezug auf die Vorwürfe gegen den MI6 in Afghanistan kam Starmer erneut zu dem Schluss, dass “es keine ausreichenden Beweise gibt, um eine realistische Aussicht auf eine Verurteilung [des MI6-Offiziers] wegen einer Straftat zu bieten”.

Starmers Aufzeichnungen über Bewirtungen zeigen auch, dass er am 10. Oktober 2011 – drei Monate bevor er diese Entscheidung traf – an einem “Networking-Empfang” für Minister des britischen Außenministeriums teilnahm, das dem MI6 untersteht.

Die Spalte für den Wert der Bewirtung, die Starmer vom Auswärtigen Amt erhalten hat, ist leer geblieben. Declassified konnte keine Aufzeichnungen darüber finden, dass ein Direktor der Staatsanwaltschaft vor oder nach Starmer an einer ähnlichen Veranstaltung für britische Außenminister teilgenommen hat.

Der Crown Prosecution Service teilte Declassified zunächst mit, dass er nicht in der Lage sei, die vollständigen Unterlagen über Starmers Einladungen zur Verfügung zu stellen. “Im Einklang mit ihrer Aufbewahrungspolitik verfügt die Staatsanwaltschaft nicht mehr über die angeforderten Unterlagen zum Register für Geschenke und Bewirtung für die Haushaltsjahre 2007-08 bis 2010-11”, teilte sie uns mit. Übersetzt mit Deepl.com

Matt Kennard ist Chefermittler bei Declassified UK. Er war Stipendiat und später Direktor am Centre for Investigative Journalism in London. Folgen Sie ihm auf Twitter @kennardmatt

Dieser Artikel ist von Declassified UK.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …