Nachwehen des NATO-Gipfels

Von Michael Averko

Global Research, 18. Juli 2023

Eurasia Review 17. Juli 2023

Ein Freund schickte mir diese Notiz zu einem Foto des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky,j das während des jüngsten NATO-Treffens in Vilnius aufgenommen wurde:

“Die NATO hat ihm buchstäblich den Rücken zugekehrt. Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde.

Was glauben Sie, was als Nächstes passieren wird?”

Die NATO hat ihn nicht völlig fallen gelassen. Selenskyj hat eindeutig nicht das bekommen, was er wollte, nämlich einen genaueren Fahrplan für den Beitritt zur NATO sowie die Anzahl und die spezifischen Arten von Waffen, die er anstrebt.

Einige sind sich einig, dass der kollektive Westen dem Kiewer Regime eine Frist bis zum Ende dieses Jahres, d. h. bis in etwa 12 Monaten, einräumt, um sich auf dem Schlachtfeld zu bewähren. Diese Haltung wirkt wie ein Eingeständnis der praktischen Grenzen des Widerstands gegen Russland, das vergleichsweise mehr in Reserve zu haben scheint, um den Konflikt notfalls fortzusetzen.

Kiew entschlossen, den Konflikt zu eskalieren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem NATO-Gipfel in Vilnius. Bildnachweis: Pressedienst des ukrainischen Präsidenten

Ein weiterer wichtiger Faktor ist US-Präsident Joseph Biden, der in diesem Zeitraum noch im Amt sein wird und sich angesichts der bevorstehenden Wahlen politisch kein weiteres Afghanistan-Szenario leisten kann. Im Anschluss an das jüngste NATO-Treffen sagte Biden, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereits verloren habe, womit er ein noch tieferes Loch für ihn gegraben hätte. Abgesehen von Bidens neokonservativem Getöse können das Kiewer Regime und der kollektive Westen wohl am ehesten mit einem eingefrorenen Konflikt rechnen, der dem Aufbau des Kiewer Regimes dient. Russland wird sich verständlicherweise davor hüten.

Das Kiewer Regime ist so etwas wie ein Auto, das so sehr zu einer Geldgrube geworden ist, dass der Besitzer immer häufiger daran denkt, es loszuwerden. Russland würde seinerseits gerne andere Dinge mit seinem Budget und seinen Ressourcen tun. Es wollte diesen Konflikt definitiv nicht, wartete jahrelang auf eine friedliche Lösung in Form des Minsker Abkommens und bemühte sich um ein neues Sicherheitsabkommen mit dem kollektiven Westen.

Russland betrachtet die Sicherung der geopolitischen Stabilität an seiner Grenze als eine Notwendigkeit, die es nicht ignorieren kann und die es auf die eine oder andere Weise erfolgreich umsetzen wird, wenn auch mit einigen Härten, die auch seine Gegner in unterschiedlichem Maße erfahren haben.

Das Kiewer Regime und seine wichtigsten Unterstützer hofften sehnlichst auf eine Verschärfung des zivilen Konflikts zwischen einigen (sicher nicht allen) Angehörigen der Wagner-Gruppe und den russischen Streitkräften. Dieser Vorfall schwand mit der Realität, so dass Putin (meiner Meinung nach und der einiger anderer) weiterhin größere Chancen hat, (in der Rolle des Staatsoberhauptes) Biden und Zelensky sowie die derzeitigen Führer in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zu überflügeln. Im Gegenzug erhöht eine neue Führung unter den führenden westlichen Nationen potenziell die Wahrscheinlichkeit, den Stellvertreterkrieg zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Averko ist ein unabhängiger außenpolitischer Analyst und Medienkritiker mit Sitz in New York.



Die Originalquelle für diesen Artikel ist Eurasia Review

Urheberrecht © Michael Averko, Eurasia Review, 2023

