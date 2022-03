Das Gebäude des serbischen Rundfunks, das 1999 durch NATO-Bombardements zerstört wurde

Bild: © Pierre Crom / Getty Images

NATO-Bombardierung von Serbien: Tragödie in drei Akten

Von Scott Ritter

Donnerstag 24.März 2022

Es ist eine Travestie der internationalen Justiz, dass die Bombardierung von 1999 von den Tätern nicht anerkannt und nicht bestraft wird

Vor dreiundzwanzig Jahren hat die NATO Serbien bombardiert. Dieser Akt bildete den Auftakt zu einem 78-tägigen illegalen Angriffskrieg, dessen Auswirkungen die Welt bis heute erschüttern.

Erster Akt: Die Begegnung

Es war eine zufällige Begegnung – zwei Männer, deren Wege sich zwei Jahre zuvor im Irak gekreuzt hatten, begegneten sich nun auf einer Autobahn, die das Kosovo mit Mazedonien verbindet. Es war der 20. März 1999. Die der Kosovo-Verifizierungsmission (KVM) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zugewiesenen Beobachter waren dabei, aus den ihnen zugewiesenen Zuständigkeitsbereichen in die mazedonische Stadt Ohrid abgezogen zu werden, da die diplomatischen Gespräche mit Serbien über die Entwicklung der Lage in der serbischen autonomen Provinz Kosovo, in der sich albanische Separatisten einen Quasi-Bürgerkrieg mit den serbischen Behörden lieferten, gescheitert waren.

Das britische Kontingent der KVM wurde an der Grenze zwischen dem Kosovo und Mazedonien aufgehalten und wartete auf die endgültige Freigabe zum Grenzübertritt. Unter den britischen Beobachtern befand sich ein ehemaliger Offizier der Royal Marine, der zuvor für die Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) im Irak tätig gewesen war, um die Demontage der irakischen Massenvernichtungswaffenprogramme zu überwachen. Während er und seine Beobachterkollegen warteten, beobachtete er, wie andere Fahrzeuge, die von Mitgliedern des US-Beobachterkontingents gesteuert wurden, in die entgegengesetzte Richtung fuhren – ins Kosovo. Am Steuer eines dieser Fahrzeuge saß ein bekanntes Gesicht – ein Mann, der als “Kurtz” bekannt war.

Anmerkung: Die Geschichte, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besaß, war eine glatte Lüge. Sie war nur ein Vorwand, um in das Land einzumarschieren und es zu zerstören.

Kurtz war ein Mann mit enormer Erfahrung, der Mitte 1997 in die UNSCOM geholt wurde, um die operative Planung und Führung zu übernehmen. Kurtz” war natürlich nicht sein richtiger Name, sondern eher ein Spitzname, der sich aus der Tatsache ergab, dass er mit seinem kahlgeschorenen Kopf, seinem Schnurrbart und seinem wettergegerbten Gesicht wie eine Mischung aus Robert Duvalls Colonel Kilgore und Marlon Brandos Colonel Kurtz in dem Film “Apocalypse Now” aussah. Mit seinem breitkrempigen Stetson, den Cowboystiefeln und dem allgegenwärtigen Kautabak in der Backe sah er ganz so aus, wie er sein sollte.

Kurtz wurde für diese Aufgabe ausgewählt, auch weil er in der Welt der verdeckten Spezialoperationen zu Hause war. Seine letzte Aufgabe, bevor er zur UNSCOM kam, war die Vorbereitung von Diplomaten auf E&E – escape and evasion – aus feindlichen Situationen. Angesichts der Sensibilität einiger UNSCOM-Einsätze, die zu dieser Zeit im Irak stattfanden, dachte man, dass ein solches Training ideal für Situationen sein könnte, in die die Inspektoren geraten könnten.

Doch Kurtz’ Hintergrund war ihm zum Verhängnis geworden. Er war sozusagen zu “schwarz” oder zu verdeckt für sein eigenes Wohl. Obwohl er im Irak hervorragende Arbeit leistete, gerieten seine Vorgesetzten in Washington in Panik, als sich die Lage in Bagdad im Oktober 1997 zu verschlechtern begann. Es wurde beschlossen, Kurtz aus dem Irak abzuziehen. Es war eine bittere Ironie – der Mann, der am besten für den Umgang mit einer Geiselnahme gerüstet war, um nicht nur sich selbst, sondern auch andere, weniger gut ausgebildete Mitarbeiter am Leben zu erhalten, wurde aus Angst vor einer Geiselnahme überstürzt abgezogen.

Sobald Kurtz der UNSCOM zugewiesen wurde, war er technisch gesehen für die Dauer des Einsatzes Eigentum der UNO, und die USA konnten nicht einfach mit den Fingern schnippen und ihn nach Hause holen. Der US-Botschafter Bill Richardson rief den australischen Diplomaten Richard Butler, der die UNSCOM leitete, zu einer Besprechung in die US-Vertretung in New York. “Einer der Ihnen [Kurtz] zur Verfügung gestellten Mitarbeiter”, so Richardson, “ist durch die derzeitige Situation etwas zu sehr gefährdet, und wir sind der Meinung, dass es für uns alle am besten wäre, wenn er zu diesem Zeitpunkt abgezogen würde.”

Ich leitete das Team im Irak, dem Kurtz und der britische Offizier zugewiesen waren. Butler rief mich nach seinem Treffen mit Richardson in sein Büro. “Der Mann ist von der CIA”, sagte er mir. “Die Amerikaner wollen ihn loswerden.”

Nun, da die Kosovo-Beobachtungsmission den Kosovo verließ, war Kurtz wieder im Einsatz. Es schien, als wollten die Amerikaner diesen Mann mit seinen beeindruckenden Fähigkeiten im Bereich der verdeckten Operationen wieder dabei haben.

Die Rolle der CIA in der OSZE-KVM ist recht umstritten – zu einer Zeit, als die USA und die NATO die serbische Regierung beschuldigten, Gräueltaten zu begehen, nutzte die CIA die Tarnung durch die OSZE-Beobachtermission, um sich mit Kämpfern der Kosovo-Befreiungsarmee abzustimmen, die einen Guerillakrieg gegen das serbische Militär führten.Die serbischen Operationen als Reaktion auf die von der CIA gesteuerten Angriffe der UCK wurden vom Westen als “Völkermord” bezeichnet und zur Rechtfertigung eines geplanten NATO-Luftangriffs auf Serbien benutzt.

Diese Fakten standen jedoch im Widerspruch zu der von den USA und der NATO verbreiteten Darstellung einer von den Serben initiierten Kampagne der ethnischen Säuberung. Die britischen OSZE-Beobachter waren sich der komplexen Realität der Vorgänge im Kosovo sehr wohl bewusst, wo die legitimen serbischen Militäroperationen gegen bekannte UCK-Kräfte von den westlichen Medien als “Massaker an unschuldigen Zivilisten” bezeichnet wurden. Die Wahrheit war jedoch oft unbequem, weshalb das britische Beobachterkontingent am 20. März 1999 den Kosovo zur gleichen Zeit verließ, als Kurtz und seine CIA-Kollegen das Land betraten.

Zweiter Akt: Der Telefonanruf

24. März 1999. 9:20 Uhr. Im Situation Room des Weißen Hauses tätigt ein Helfer einen Anruf in den Kreml, wo der russische Präsident Boris Jelzin wartet. Der Anruf wird durchgestellt, und der Helfer übergibt den Hörer an Bill Clinton, den 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das Gespräch begann mit einer düsteren Mitteilung: Die Staats- und Regierungschefs der NATO, darunter auch er selbst, so Clinton, “haben beschlossen, dass wir bald Luftangriffe gegen militärische Ziele in Serbien fliegen müssen.”

Das Problem, so Clinton, sei der serbische Führer, Slobodan Milosevic. “Er hat allein seit letztem Freitag 30.000 weitere Menschen vertrieben”, sagte Clinton. “Er tötet unschuldige Menschen. Wir haben Berichte über summarische Hinrichtungen”. Unausgesprochen blieb die Rolle, die Kurtz und seine CIA-Kollegen bei der Schaffung der Voraussetzungen für solche Aktionen gespielt haben. Clinton fuhr fort. “Er [Milosevic] hat den russischen, europäischen und amerikanischen Unterhändlern im Grunde genommen gesagt, dass es ihm egal ist, was wir denken”.

Clinton regte sich über die Folgen auf, die er durch die Entfesselung der CIA im Kosovo ausgelöst hatte. “Mein Gott, sie [die Europäer] haben Alpträume, dass sie [die Serben] Bosnien und all die Instabilität und all die Probleme wiederholen werden, und dass es sich vom Kosovo über Mazedonien bis nach Albanien ausbreiten und ihre gesamte Südflanke verschlingen wird. Darüber sind sie sehr, sehr besorgt. Sie sind zu Recht darüber besorgt.”

Unausgesprochen blieb auch hier die Tatsache, dass das Szenario, das den Europäern Alpträume bereitete, von der CIA auf Anweisung Bill Clintons sorgfältig ausgearbeitet worden war.

Jelzin glaubte das alles nicht. “Es ist einfach, mit Bomben zu werfen”, sagte er und wies Clintons Charakterisierung des Problems und der vorgeschlagenen Lösung zurück. “Es ist unerträglich wegen der Hunderttausende von Menschen, die leiden und sterben werden”.

Die Folgen eines NATO-Angriffs, so warnte Jelzin Clinton, seien schrecklich.

“Im Namen unserer Zukunft, im Namen von Ihnen und mir, im Namen der Zukunft unserer Länder, im Namen der Sicherheit in Europa bitte ich Sie, auf diesen Schlag zu verzichten, und ich schlage vor, dass wir uns irgendwo treffen und eine taktische Linie für den Kampf gegen Milosevic, gegen ihn persönlich, entwickeln. Und wir sind klüger, wir sind erfahrener, und wir können eine Lösung finden. Das sollten wir um unserer Beziehungen willen tun. Das sollte um des Friedens in Europa willen getan werden.

Die Bitten des russischen Staatschefs stießen auf taube Ohren. “Nun, Boris”, erwiderte Clinton:

“Ich möchte mit Ihnen zusammenarbeiten, um zu versuchen, der Sache ein Ende zu setzen, aber ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, die erste Runde der Streiks abzubrechen, weil Milosevic weiterhin jeden Tag Tausende von Menschen vertreibt… Ich möchte nicht, daß dies eine große Quelle der Spaltung zwischen Russland und Europa und Russland und den USA ist. Wir haben zu hart gearbeitet. Es gibt zu viele wirtschaftliche und politische Dinge, die wir gemeinsam tun können, und ich bedaure das mehr, als ich sagen kann.”

Der amerikanische Präsident hat seinen russischen Amtskollegen schlichtweg belogen – die Ereignisse im Kosovo liefen nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan ab, der schon seit einiger Zeit im Gange war. Der Krieg war unausweichlich, weil die USA über die CIA das Narrativ so gestaltet hatten, dass es so aussah. Schlimmer noch, der US-Präsident war bereit, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu opfern, um dieses NATO-Ziel zu erreichen. Diese Tatsache wurde von Jelzin in seinen Schlussworten deutlich gemacht.

“Unser Volk”, beklagte Jelzin, “wird von nun an sicherlich eine schlechte Einstellung zu Amerika und der NATO haben. Ich erinnere mich, wie schwierig es für mich war, zu versuchen, die Köpfe unseres Volkes, die Köpfe der Politiker auf den Westen, auf die Vereinigten Staaten zu richten, aber es ist mir gelungen, und jetzt ist das alles verloren. Nun, da es mir nicht gelungen ist, den Präsidenten zu überzeugen, bedeutet das, dass uns ein sehr schwieriger, schwieriger Weg der Kontakte bevorsteht, wenn sie denn möglich sind. Auf Wiedersehen.”

Dritter Akt: Die Bombe

Am Abend des 24. März 1999 erteilte der NATO-Generalsekretär Javier Solana, ein spanischer Diplomat, den Flugzeugen, die unter der Schirmherrschaft der NATO operierten, die Genehmigung, mit der Bombardierung von Zielen in Serbien zu beginnen. Es war kein Zufall, dass die ersten Flugzeuge, die Bomben auf Serbien abwarfen, F/A-18 der spanischen Luftwaffe waren.

Bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Gewaltanwendung Spaniens gegen Serbien im März 1999 fallen mehrere Fakten ins Auge. Erstens ist Spanien als Mitglied der Vereinten Nationen an die Charta dieser Organisation gebunden. Wenn es um die Anwendung von Gewalt geht, ist die UN-Charta ganz eindeutig – es gibt nur zwei akzeptable Bedingungen, unter denen ein Mitgliedstaat rechtmäßig Gewalt anwenden kann. Die eine ist eine Durchsetzungsmaßnahme zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die auf der Grundlage einer vom Sicherheitsrat nach Kapitel VII der Charta verabschiedeten Resolution durchgeführt wird. Die andere ist das in Artikel 51 der Charta verankerte Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung.

Als die spanischen Bomben auf serbischen Boden fielen, waren zwei Dinge ganz klar: Es gab keine Resolution nach Kapitel VII, die eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Serbien erlaubt hätte, und Serbien hatte weder gegen Spanien noch gegen seine NATO-Verbündeten eine Aggression begangen, die den spanischen (und NATO-)Militärschlag gegen Serbien mit dem Argument der Selbstverteidigung rechtfertigen würde.

Kurz gesagt, mit dem Abwurf von Bomben auf Serbien hat die spanische Luftwaffe einen illegalen Angriffskrieg begonnen.

“Einen Angriffskrieg zu beginnen”, erklärten die Richter des Internationalen Militärgerichtshofs, der in Nürnberg einberufen wurde, um über die Verbrechen Nazideutschlands zu urteilen, “ist nicht nur ein internationales Verbrechen; es ist das höchste internationale Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es das gesamte Übel in sich birgt.”

Spanien war in dieser Nacht nicht allein – Flugzeuge der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und anderer NATO-Mitglieder waren an diesem “höchsten internationalen Verbrechen” beteiligt. Einzeln betrachtet besteht kein Zweifel daran, dass jede an dem Angriff auf Serbien beteiligte Nation gegen die UN-Charta verstoßen hat und sich somit des Verbrechens der Führung eines illegalen Angriffskrieges schuldig gemacht hat.

Nicht so schnell! Die NATO, so scheint es, hat ein neuartiges juristisches Argument entwickelt, das auf der Vorstellung beruht, dass sie gemäß Artikel 51 der UN-Charta ein Recht auf vorausschauende kollektive Selbstverteidigung habe und dass dieses Recht aufgrund einer “normativen Erwartung, die vorausschauende kollektive Selbstverteidigungsmaßnahmen durch regionale Sicherheits- oder Selbstverteidigungsorganisationen zulässt, wenn die Organisation nicht vollständig von einem einzigen Mitglied beherrscht wird”, ordnungsgemäß ausgeübt werde. Die NATO ignoriert die offensichtliche Tatsache, dass sie in der Tat von den Vereinigten Staaten dominiert wird, und postuliert, dass sie in der Tat eine solche Organisation ist, da sie aus “einer Reihe mächtiger Staaten besteht, von denen drei ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind”.

Die Glaubwürdigkeit der NATO-Behauptung einer “vorausschauenden kollektiven Selbstverteidigung” ergibt sich jedoch aus ihrer Charakterisierung der Kosovo-Krise als humanitäre Katastrophe mit Elementen eines Völkermords, die nicht nur eine moralische Rechtfertigung für eine Intervention, sondern eine moralische Notwendigkeit darstellte.

Erzählen Sie das mal Kurtz, dem Mann, der zusammen mit seinen CIA-Kollegen im Auftrag des US-Präsidenten Bill Clinton daran gearbeitet hat, im Kosovo Bedingungen zu schaffen, die dann dazu benutzt werden konnten, eine humanitäre Krise von ausreichendem Ausmaß und Umfang zu konstruieren, damit die NATO ihre neuartige rechtliche Rechtfertigung für den Angriff auf Serbien ausarbeiten konnte.

Das Problem für die NATO besteht darin, dass ihre rechtliche Rechtfertigung auf einem Fundament von Lügen aufgebaut war. Die Fiktion, dass die NATO eine Organisation ist, die nicht vollständig von den Vereinigten Staaten beherrscht wird, löst sich in dem Moment auf, in dem man versteht, welche Rolle die CIA bei der Ausarbeitung des Drehbuchs spielte, das die NATO zur Rechtfertigung ihrer Aktionen verwendete. Die Tatsache, dass in diesem Drehbuch regelrechte Fälschungen über angebliche Verbrechen Serbiens verbreitet wurden, um die militärische Intervention der NATO zu rechtfertigen, unterstreicht nur den kriminellen Charakter des gesamten NATO-Unternehmens.

Als die erste Bombe, die an jenem Abend vor 23 Jahren von der spanischen Luftwaffe über Serbien abgeworfen wurde, auf dem Boden aufschlug, hatten Spanien und alle anderen NATO-Mitglieder das “ultimative Verbrechen” begangen.

Dass dieses Verbrechen ungesühnt bleibt, ist eine Travestie der internationalen Justiz. Dass dieses Verbrechen von denen, die es begangen haben, nicht anerkannt wird, ist ein Beweis für die Heuchelei der Nationen. Dass dieses Verbrechen die Ereignisse in Gang gesetzt hat, die zu der gegenwärtigen Situation zwischen den USA und der NATO auf der einen und Russland auf der anderen Seite geführt haben, ist eine globale Tragödie. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor von “SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump”. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, gehörte während des Golfkriegs zum Stab von General Schwarzkopf und war von 1991 bis 1998 als Chefwaffeninspektor der UNO im Irak tätig. Herr Ritter schreibt derzeit über Fragen der internationalen Sicherheit, militärische Angelegenheiten, Russland und den Nahen Osten sowie über Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Folgen Sie ihm auf Twitter @RealScottRitter