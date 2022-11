Willkommen im Club der Antisemiten! Das ist die zionistische Lobby-Methode weltweit. Ein übles Ablenkungsmanöver, um jeden Kritiker zu diffamieren. Viel Glück Frau Pillar, mal sehen, wer Ihnen hilft oder ob sie im “Regen stehen gelassen werden”! Evelyn Hecht-Galinski

Navi Pillay fordert in einem Brief an die Vereinten Nationen eine Untersuchung, nachdem sie von einem israelischen Diplomaten als “Judenhasserin” bezeichnet wurde

Von MEE-Mitarbeitern

24. November 2022



Navi Pillay ist eine ehemalige südafrikanische Richterin, die von 2008 bis 2014 als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte tätig war.

Die Leiterin einer Kommission der Vereinten Nationen, die mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen an Palästinensern untersucht, hat in einem Brief an die UNO eine Untersuchung gefordert, nachdem sie die israelische Vertretung beschuldigt hatte, einen “persönlichen Angriff” gegen sie gestartet zu haben, in dem sie als “Antisemitin” bezeichnet wurde.

Laut dem Brief, der der unabhängigen Nachrichtenseite PassBlue vorliegt, hatte Navi Pillay im Oktober eine Begegnung mit dem israelischen Botschafter während einer Ausschusssitzung der Generalversammlung, in der der Diplomat die Kommissare beschuldigte, “herzlos” gegenüber dem Leid der durch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen getöteten Israelis zu sein.

“Der Ständige Vertreter des Staates Israel bei den Vereinten Nationen griff jeden der Kommissare persönlich an”, schrieb Pillay in dem Brief und fügte hinzu, dass der Botschafter sie unter anderem des “Judenhasses” beschuldigte, sie als “eklatante Antisemiten” bezeichnete und sie als Teil einer “terrorunterstützenden” Kommission bezeichnete.



UN-Experte Pillay: Israel-Kommentare “absichtlich aus dem Kontext gerissen

Pillay schrieb in dem Brief, dass der Diplomat “Poster jedes Kommissars hochhielt und Familienmitglieder eines Kindes, das Opfer eines Raketenangriffs aus Gaza wurde, in den Raum brachte und dafür sorgte, dass sie im hinteren Teil des Sitzungssaals standen und ein Foto ihres Sohnes hochhielten”.

Dies sei ein “eindeutiger Einsatz von Opfern als Mittel, um eine politische und verzerrte Botschaft zu verbreiten – dass die Kommissare nicht die Absicht haben, sich mit israelischen Opfern von Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch zu treffen – trotz zahlreicher Bitten an den Staat Israel, der Kommission zu erlauben, das Land zu besuchen und sich mit solchen Opfern zu treffen”, sagte Pillay.

Die Kommissarin forderte die UNO auf, “zu untersuchen, warum es zu solchen Vorfällen kommen konnte” und sicherzustellen, dass die Organisation Maßnahmen ergreift, um die Kommissare “in Zukunft wirksam vor solchen persönlichen Angriffen zu schützen”.

UN-Sprecher Farhan Haq verwies gegenüber dem MEE auf Äußerungen zu dem Vorfall vom 1. November, in denen er sagte: “Wir haben keine Erklärung dazu, aber Sie wissen natürlich, dass Navi Pillay viele verschiedene Rollen im UN-System in Bezug auf die internationalen Strafgerichtshöfe und die Arbeit des Menschenrechtsbüros gespielt hat. Ihre Professionalität und ihre Integrität sind Ihnen allen wohl bekannt, und wir möchten dies bekräftigen.”

Haq äußerte sich jedoch nicht zu dem Schreiben. Middle East Eye hat sich auch an die israelische Vertretung bei der UNO gewandt, aber bis zum Redaktionsschluss keine Antwort erhalten.

Letztes Jahr beschloss der UN-Menschenrechtsrat (UNHRC), eine Untersuchung mit einem umfassenden Mandat einzuleiten, um alle mutmaßlichen Verstöße Israels gegen die Palästinenser bei seiner Offensive im Mai im Gazastreifen zu untersuchen, bei der nach Angaben der UN 260 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet wurden.

Die ersten Ergebnisse der Untersuchung, die im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurden, besagen, dass die israelische Besatzung und die Diskriminierung der Palästinenser die Hauptursachen für die Zyklen der Gewalt in Israel und den von Israel besetzten Gebieten sind.

Anfang dieses Jahres legte auch der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten dem UNHRC einen Bericht vor, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Behandlung der Palästinenser durch Israel einer Apartheid gleichkommt.

Die als Untersuchungskommission bezeichnete Untersuchung wurde sowohl von den USA als auch von Israel heftig kritisiert, die sagen, dass die Ergebnisse der Untersuchung “einen einseitigen, voreingenommenen Ansatz darstellen, der die Aussichten auf Frieden nicht fördert”.

Israel hat sich geweigert, mit der Kommission zusammenzuarbeiten oder sie zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

