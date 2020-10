Nawalny fordert Einreiseverbot für Valerij Gergiev

Valerij Gergiev ist ein Glücksfall für die Musik, Orchester und Musik begeisterte Zuhörer und der ganzen Welt, wir sollten dankbar dafür sein, ihn hier in Deutschland zu haben.

Unglaublich! Wieder missbraucht Nawalny sein Gastrecht in Deutschland. Nach den beleidigenden Anschuldigungen gegen Ex Bundekanzler Gerhard Schröder, der daraufhin gegen die Bild-Zeitung, Nawalnys “Hoforgan”, ihn und andere Medien die diese Hass Aussagen verbreiteten, per Klage vorgehen will. Jetzt ist also der berühmte russische Dirigent Valerij Gergiev an der Reihe. Die EU und der die deutsche Regierung, sollten sich dagegen verwahren und lieber überlegen, ob Nawalny, überhaupt noch hier in Deutschland bleiben sollte.

Evelyn Hecht-Galinski

The EU will dither over this for a while, waiting to see if Navalny survives his next assassination attempt. But the ice has been broken. Gergiev is complicit in Putin’s war crimes in Ukraine and Syria. Other governments should take note and consider a ban.