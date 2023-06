Nein – mit solchen Propagandawahnvorstellungen wird der Krieg nicht gewonnen Moon of Alabama

Nein – mit solchen Propagandawahnvorstellungen wird der Krieg nicht gewonnen

07. Juni 2023

Ich weiß nicht, was der Kolumnist der Washington Post, David Ignatius, oder die Beamten der Biden-Administration, mit denen er spricht, rauchen, aber es muss außergewöhnlich starker Stoff sein:

Regierungsbeamte zeigten sich am Montag ermutigt von den unerwartet guten Fortschritten, als ukrainische Einheiten durch stark verminte Gebiete vordrangen und in einigen Bereichen der langen Front zwischen fünf und zehn Kilometer vorrückten. Dies nährt die Hoffnung, dass die ukrainischen Streitkräfte weiter in Richtung Mariupol, Melitopol und andere von den Russen gehaltene Orte entlang der Küste vorstoßen und die Landbrücke unterbrechen können.

Der “Vorstoß” richtete sich gegen einen kleinen, von den Russen gehaltenen Vorposten in der Frontlinie bei Velyka Novosilka in der Mitte dieser Karte.

Beim Heranzoomen sehen wir die aktuelle Frontlinie, wie sie von der ukrainefreundlichen LiveUAmap dargestellt wird.

Mit der Funktion “Zeit” dieser Karte können wir die Frontlinie in demselben Gebiet vor einer Woche sehen.

Anhand des Maßstabs unten rechts auf der Karte können wir erkennen, dass die ukrainischen Streitkräfte nur oben links auf einer vier Kilometer breiten Front etwa zwei Kilometer weit vorgedrungen sind. Sie haben zwei Baumreihen zwischen offenen Feldern erobert. Nicht eine einzige Siedlung oder ein Bauernhof wurde von diesen Kräften “befreit”.

Hier ist derselbe Ort auf der Karte des pro-ukrainischen neokonservativen Institute for the Study of War abgebildet.

Sie zeigt die gleiche Geschichte. Auch hier beschränkte sich der “Fortschritt” der ukrainischen Streitkräfte auf einige Baumreihen zwischen flachen, offenen Feldern.

Der Preis dafür war enorm:

Während der dreitägigen Kampfhandlungen in alle Richtungen verlor die Ukraine bis zu 3.715 Mann, 52 Panzer und 207 gepanzerte Kampffahrzeuge, 134 Lastwagen, 48 Feldartilleriegeschütze sowie fünf Flugzeuge, zwei Hubschrauber und 53 Drohnen.

Russlands Verluste waren ungleich geringer: “Insgesamt wurden bei der Abwehr der feindlichen Offensive 71 Soldaten der kombinierten Truppengruppe getötet und 210 weitere verwundet. Fünfzehn Panzer, neun Schützenpanzer, zwei Lastwagen und neun Geschütze wurden ausgeschaltet.”

Das ist russische Propaganda, sagen Sie? Ja, vielleicht sollten Sie diese Zahlen halbieren, um auf die tatsächlichen Zahlen zu kommen. Sie sind immer noch enorm.

Gilbert Doctorow stellt fest, dass die ukrainische Armee nicht von den Generälen, sondern von der PR-Abteilung geführt wird. Dementsprechend ist die Sprengung des Kachowka-Damms eine Ablenkung von den katastrophalen Verlusten der letzten Tage.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, der Schaden am Damm sei entstanden, um die Verlegung der ukrainischen Streitkräfte zu ermöglichen (maschinelle Übersetzung):

“Heute Nacht hat das Kiewer Regime ein weiteres terroristisches Verbrechen begangen: das Wasserkraftwerk Kachowskaja wurde gesprengt, was zur Überflutung großer Gebiete führte”, sagte er.

Der Minister fügte hinzu, dass Kiew mit der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowskaja bezweckt, Einheiten der Streitkräfte der Ukraine (AFU) aus Richtung Cherson in das Angriffsgebiet zu verlegen.

Er wies darauf hin, dass das Kiewer Regime die Strukturen des Kachowskaja-Wasserkraftwerks gesprengt habe. “Der Zweck dieser Aktionen ist nach den vorliegenden Daten folgender. Da der Feind bei seinen Offensivoperationen keinen Erfolg erzielt hat, beabsichtigt er, Einheiten und Ausrüstung aus der Richtung Cherson in das Gebiet seiner Offensivoperationen zu verlegen und so seine Positionen in Richtung Cherson erheblich zu schwächen”, sagte Schoigu.

Ich schätze die Situation anders ein. Wenn der Damm intakt ist, wäre jede größere Überquerung des unteren Dnjepr dadurch gefährdet, dass die andere Seite Wasser aus dem Damm ablassen könnte. Wenn der Damm gesprengt ist, wird das Hochwasser das Gebiet entlang des Flusses für ein oder zwei Wochen in einen Sumpf verwandeln. Aber nach etwa zwei Wochen wird das Wasser verschwunden sein und eine große Überquerung ohne die Gefahr einer Überschwemmung möglich werden. Diese Einschätzung stützt sich auf mehrere Berichte über die Verlegung von Fähr- und Brückenbaueinheiten in die Ukraine:

Russland ist auf unüberbrückbare Wasserwege und andere geografische Gegebenheiten angewiesen, um ein gewisses Maß an Sicherheit zu erlangen. Wenn ukrainische gepanzerte Überbrückungseinheiten im Kampf auftauchen, wird Russland durch das plötzliche Auftauchen schneller ukrainischer Einheiten in leicht zu verteidigenden Gebieten herausgefordert werden.

Überbrückungseinheiten gehören zu den letzten Teilen, die die Ukraine benötigt, um in die Offensive zu gehen. Die Tatsache, dass sie jetzt gespendet werden, kann nur als Zeichen dafür gewertet werden, dass amerikanische Experten zuversichtlich sind, dass die Ukraine endlich in der Lage ist, ihre neue, hochmobile Ausrüstung effektiv, in großem Umfang und in großen Offensivoperationen einzusetzen.

Andererseits hat Schoigu sicherlich einen besseren Zugang zu Informationen über das Schlachtfeld als ich.

Zurück zu den Wahnvorstellungen der Ignatius-Klasse:

Es mag Wochen dauern, bis die Ergebnisse des ukrainischen Feldzugs klar sind, aber Kiew ist es bereits gelungen, die festgefahrenen Kämpfe in Bakhmut auszuweiten, der erbittert umkämpften Stadt im Osten, die während des gesamten Winters Ground Zero war.

Die Ukraine wurde in Bakhmut völlig besiegt und hält in dieser Stadt keinen Boden mehr.

Wenn sie das ausweiten will, werden die Russen das sicher begrüßen. Übersetzt mit Deepl.com