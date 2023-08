Neocons und andere Bösartigkeiten in der amerikanischen Staatspolitik von Philip Giraldi

https://www.unz.com/pgiraldi/neocons-and-other-malignancies-in-the-american-body-politic/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi

Neocons und andere Bösartigkeiten in der amerikanischen Staatspolitik

Sie werden niemals aufgeben, bis wir alle tot sind

von Philip Giraldi



– 22. August 2023.

Es ist interessant zu beobachten, wie die Vereinigten Staaten in den letzten fünfundzwanzig Jahren nicht nur zu einem Teilnehmer an Kriegen an verschiedenen Orten der Welt geworden sind, sondern sich auch zum Hauptverursacher der meisten bewaffneten Konflikte entwickelt haben. Angefangen mit dem Balkan in den neunziger Jahren bis hin zu Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Libanon und Somalia spielen die Amerikaner fast immer eine führende Rolle, wenn bombardiert und getötet wird. Und wo es keinen wirklichen Krieg gibt, gibt es Drohungen und Sanktionen, die darauf abzielen, andere Nationen in die Knie zu zwingen, sei es in Lateinamerika wie Venezuela, im Iran im Nahen Osten oder in Nordkorea in Asien. Und dann gibt es noch den völlig sinnlosen Akt, wichtige Konkurrenten wie Russland und China zu Feinden zu machen, wie wir jetzt sehen, mit einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine, Drohungen über Taiwan und der Welt, die einen Schritt näher an eine nukleare Katastrophe heranrückt.

Mir scheint, dass der Übergang von einem Amerika, das auf dem Weg in den Krieg stolpert, zur gegenwärtigen Situation, in der Kriege als Selbstverständlichkeit geführt werden, mit einer bestimmten politischen Entwicklung in den Vereinigten Staaten zusammenfällt, nämlich dem Aufstieg der Neokonservativen als Entscheidungsträger der Außen- und nationalen Sicherheitspolitik in beiden großen Parteien. Dies geht einher mit der Entwicklung der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten per definitionem nichts falsch machen können, ja, dass sie ein einzigartiges und gottgegebenes Recht haben, den Globus mit Hilfe einer von ihnen erfundenen, genutzten und als „regelbasierte internationale Ordnung“ bezeichneten Ordnung zu regieren und zu überwachen.

Wer hätte gedacht, dass ein Haufen jüdischer, meist linker Studenten, die sich ursprünglich in einer Ecke der Cafeteria des City College of New York verschworen hatten, eine kultähnliche Anhängerschaft schaffen würden, die nun danach strebt, die Welt zu beherrschen? Die Neokonservativen wurden in den 1960er Jahren politisch aktiv und einige von ihnen schlossen sich schließlich der Republikanischen Partei unter Ronald Reagan an und erklärten, ihre Entwicklung sei darauf zurückzuführen, dass sie „von der Realität überrumpelte Liberale“ seien. Die Bezeichnung Neokonservative wurde erstmals 1973 zur Beschreibung ihrer politischen Philosophie verwendet. Seitdem haben sie sich diversifiziert und es geschafft, einem überparteilichen Publikum ihre Ansicht zu verkaufen, dass die USA eine aggressive interventionistische Außenpolitik betreiben und der Welthegemon sein müssen. Sicherlich ist ihr Wunsch nach überwältigender militärischer Macht stark von ihrem Stammeszusammenhalt geprägt, der den Zwang nährt, Washington als ewigen Beschützer Israels zu sehen, aber der hegemonistische Ansatz hat unweigerlich zur Ausweitung von Konflikten in der ganzen Welt und zur Bereitschaft geführt, andere bestehende Großmächte herauszufordern, zu konfrontieren und zu besiegen. Daher die Unterstützung für einen unnötigen und sinnlosen Krieg in der Ukraine, um „Russland zu schwächen“, und ein wachsender Konflikt mit China um Taiwan, um dasselbe in Asien zu erreichen. Um sicherzustellen, dass die Republikaner bei dieser Mission nicht ins Wanken geraten, hat der führende Neokonservative Bill Kristol kürzlich 2 Millionen Dollar aufgebracht, um Lobbyarbeit zu betreiben und dafür zu sorgen, dass sie bei der Konfrontation mit dem Kreml in Europa auf Kurs bleiben.

Eine der führenden Neocon-Familien sind die Kagans, die erfolgreich in die außenpolitischen Zentren des Establishments sowohl in der Republikanischen als auch in der Demokratischen Partei eingedrungen sind und diese mittlerweile dominieren. Victoria Nuland, geborene Nudelman, die Ehefrau von Robert Kagan, hat sich im Außenministerium verschanzt, wo sie jetzt stellvertretende Außenministerin ist, die Position der Nummer zwei. Bis vor kurzem war sie eine der drei höchsten Beamten im Außenministerium, die alle jüdische Zionisten waren und sind. Unter Joe Biden dominieren zionistische Juden die nationale Sicherheitsstruktur, einschließlich der obersten Ebene des Außenministeriums, des Leiters des Heimatschutzes, des Generalstaatsanwalts, des Nationalen Sicherheitsberaters, des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes, des Stabschefs des Präsidenten und des stellvertretenden Direktors der Central Intelligence Agency. Nulands hawkische Anziehungskraft ist offensichtlich überparteilich, da sie unter Bill Clinton, Dick Cheney, George W. Bush, Barack Obama und jetzt Joe Biden in hohen Positionen tätig war. Als Beraterin von Cheney war sie eine führende Befürworterin eines Krieges gegen den Irak und arbeitete mit den anderen jüdischen Neokonservativen Doug Feith und Paul Wolfowitz im Verteidigungsministerium und auch mit Scooter Libby im Büro des Vizepräsidenten zusammen. Da es keine tatsächliche Bedrohung für die USA durch Saddam Hussein gab, erfanden sie und ihre Kollegen eine, nämlich die Massenvernichtungswaffen, die sie den Medien und Idioten wie Außenministerin Condoleezza Rice verkauften. Nuland gilt auch als enge Vertraute von Hillary Clinton und der kürzlich verstorbenen grässlichen ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright. Alle ihre Regierungsaufträge beinhalteten entweder eine Invasion oder strenge Sanktionen gegen ein Land, das von ihr und ihren Kollegen als unfreundlich angesehen wird. Besonders hasst sie die Russen und jeden, der Israel feindlich gesinnt ist.

Die Tatsache, dass Nuland in der von ihr geförderten Politik immer wieder schwerwiegende Fehler gemacht hat, hat ihren Lebenslauf in Washingtons außenpolitischem Establishment nur verbessert, und als Biden Präsident wurde, wurde sie zur drittwichtigsten Person im Außenministerium ernannt, zur Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten. Ihre Rückkehr an die Macht bei den Demokraten könnte zum Teil auch auf den Aktivismus ihres Ehemanns Robert zurückzuführen sein, der derzeit als Senior Fellow am Brookings Institute tätig ist. Er war einer der ersten Neocons, die 2016 auf den „Never-Trump“-Wagen aufsprangen, als er Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin unterstützte und auf einer Spendenveranstaltung in Washington für sie sprach, wobei er sich über die „isolationistische“ Tendenz in der Republikanischen Partei beschwerte, die von Trump verkörpert wird. Robert hat bekanntlich noch nie einen Krieg erlebt, den er missbilligte, und während er Europa zu mehr Verteidigungsausgaben aufforderte, kommentierte er: „Wenn es um den Einsatz militärischer Gewalt geht, sind die Amerikaner vom Mars und die Europäer von der Venus.“ Roberts Bruder Frederick, ein Senior Fellow am neokonservativen American Enterprise Institute, und Fredericks Frau Kimberly, die das bizarr benannte Institute for the Study of War leitet, gelten ebenfalls als Neokonservativ.

Nuland ist besonders dafür bekannt, dass sie die treibende Kraft hinter dem Regimewechsel in der Ukraine im Jahr 2014 war, bei dem der fair gewählte, aber russlandfreundliche Präsident Viktor Janukowitsch durch einen ausgewählten Kandidaten ersetzt wurde, der den USA und Westeuropa entgegenkommt. Die Ukraine, das korrupteste Land Europas, ist seitdem instabil, und der aktuelle Krieg, der ebenfalls durch die Einmischung der USA und des Vereinigten Königreichs ausgelöst wurde, hat schätzungsweise eine halbe Million Ukrainer und Russen das Leben gekostet und verwundet.

Nuland war vor kurzem in Afrika und hat die Entwicklungen in Niger aufgewühlt, wo vor kurzem ein Militärputsch stattgefunden hat, durch den ein Präsident abgesetzt wurde, der zwar korrupt war, aber auch ein Freund der USA und Frankreichs, die beide Truppen in dem Land stationiert haben. Während ich diese Zeilen schreibe, stellen eine Reihe afrikanischer Staaten (ECOWAS), die mit den Interessen der USA und Frankreichs in der Region befreundet sind, ihre eigenen Streitkräfte zusammen, um den Putsch rückgängig zu machen, aber die Begeisterung für dieses Projekt ist gering. Wir werden sehen, wie das ausgeht, aber vorhersehbar wirbt Nuland für eine mögliche Intervention als „Wiederherstellung der Demokratie“.

Und mit Neocons wie Außenminister Antony Blinken und Nuland an der Spitze der US-Außenpolitik, die vom größten Teil des Kongresses und einer jüdisch dominierten Medien- und Unterhaltungsindustrie unterstützt werden, ist noch mehr in Sicht. Joe Biden ist zu schwach und steht zu sehr unter der Fuchtel der Israel-Lobby, um eine Politik zu verfolgen, die für das amerikanische Volk im Allgemeinen von Vorteil wäre, so dass der Kurs von den derzeitigen Eiferern bestimmt werden wird, so wie Donald Trump von seinen christlich-zionistischen Beratern geleitet wurde.

Wenn man verstehen will, wie das, was von unserer Republik übrig geblieben ist, von einer Gruppe, die keine Rücksicht auf die meisten Bürger des Landes nimmt, in dem sie lebt, in einem Bus über die Klippe gefahren wird, muss man nur etwas von dem lesen, was als neokonservative Analyse dessen gilt, was getan werden muss, um Amerika „sicher“ zu machen. Es überrascht nicht, dass es dabei auch um Israel und einen Krieg im Namen des jüdischen Staates geht.

Ein erstaunlich gewagter Artikel, der am 13. August in The Hill erschien, mit dem Titel „Wenn Israel den Iran wegen seines Atomprogramms angreift, müssen die USA ihm den Rücken freihalten“, gibt Israel die Möglichkeit, aus irgendeinem oder keinem Grund einen Krieg zu beginnen, wobei die Vereinigten Staaten gezwungen wären, zur Unterstützung beizutreten. Er wurde von Michael Makovsky, einem bekannten jüdischen Neokonservativen, und Chuck Wald verfasst. Makovsky ist Präsident und CEO des Jüdischen Instituts für Nationale Sicherheit Amerikas (JINSA), während Wald ein ehemaliger General ist, der dieser Gruppe auch als „distinguished fellow“ angehört, was bedeutet, dass er großzügig dafür bezahlt wird, als Sprachrohr zu dienen und der Gruppe Glaubwürdigkeit zu verleihen. Für diejenigen, die mit The Hill nicht vertraut sind, sei gesagt, dass es sich dabei um ein von Rüstungsunternehmen finanziertes Online-Magazin handelt, das vorgibt, seriös zu sein, in Wirklichkeit aber ein integraler Bestandteil des zionistischen Status-quo-Netzwerks ist, das Krieg auf Abruf anbietet. Dass das Jewish Institute for National Security „of America“ ist, ist natürlich ein typisch cleverer Euphemismus.

Der Artikel beginnt mit „Die Biden-Administration sollte aus ihrer Unvorbereitetheit auf den Russland-Ukraine-Krieg lernen und damit beginnen, sich auf einen größeren Israel-Iran-Konflikt vorzubereiten. Die Regierung muss ihre Differenzen mit der israelischen Regierung beiseite legen, ihre Abneigung gegen einen Konflikt mit dem Iran überwinden und beginnen, eng mit Jerusalem zusammenzuarbeiten, um sich auf die wachsende Wahrscheinlichkeit vorzubereiten, dass Israel sich gezwungen sieht, eine militärische Kampagne gegen das iranische Atomprogramm einzuleiten. In ‚No Daylight‘, einem neuen Bericht des Jewish Institute for National Security of America (JINSA)…erklären pensionierte hochrangige Militäroffiziere und nationale Sicherheitsexperten, dass ungeachtet der Differenzen, die die USA jetzt mit Israel über die Iran-Politik haben mögen, die Interessen unserer beiden Länder nach einem israelischen Schlag gleichgerichtet sein werden. Folglich sollte das Leitprinzip der USA bei der Vorbereitung ihrer Reaktion lauten: ‚Kein Tageslicht mit Israel‘, um den militärischen Erfolg Israels zu gewährleisten, die iranische Vergeltung abzuschwächen und das Ausmaß des Konflikts zu begrenzen – lebenswichtige Interessen für beide Länder.“

Dass ein Krieg mit dem Iran ein „vitales Interesse“ für die Vereinigten Staaten ist, wird natürlich nicht wirklich erklärt, da es darum geht, Israel über die Frage von Krieg und Frieden für die Vereinigten Staaten entscheiden zu lassen. In dem Artikel wird dann das alte „Glaubwürdigkeits“-Argument angeführt, dass, wenn wir nicht in den Krieg ziehen, niemand unseren Sicherheitsgarantien trauen wird: „Ein Verrat der USA an ihrem engen israelischen Verbündeten in einer Zeit großer Gefahr für den jüdischen Staat wäre ‚eine der größten Katastrophen überhaupt‘, sagte uns ein arabischer Führer kürzlich privat. Da Israel in weiten Kreisen als enger amerikanischer Verbündeter wahrgenommen wird, wird die Haltung der USA in einer Zeit, in der Israel bei der Verteidigung seiner Existenz Tausende von Opfern riskiert, ein breites Echo finden. Eine starke amerikanische Unterstützung wird die Verbündeten von Warschau bis Abu Dhabi und Taipeh beruhigen; eine amerikanische Zweideutigkeit wird Washingtons Glaubwürdigkeit zerstören und die Gegner von Teheran bis Moskau und Peking ermutigen.“

Man würde gerne wissen, wer der anonyme arabische Führer ist, der so besorgt über Israel ist, und natürlich ist der jüdische Staat in Wirklichkeit kein amerikanischer Verbündeter, außer in der fruchtbaren Phantasie von Kongressabgeordneten, den Medien und dem Weißen Haus. Und Israel wird natürlich mehr Waffen und Geld vom US-Steuerzahler brauchen, um „die Lieferung von KC-46A-Tankflugzeugen, präzisionsgelenkter Munition, F-15- und F-35-Flugzeugen sowie Luft- und Raketenabwehrsystemen an Israel zu beschleunigen…. Washington sollte den Aufbau einer integrierten regionalen Luft-, Raketen- und Seeabwehr gegen anhaltende iranische Bedrohungen beschleunigen. Und Amerika muss darauf vorbereitet sein, den Krieg auszuweiten: „Die iranische und die Hisbollah-Führung sollten insgeheim gewarnt werden, dass schwere Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel … heftige israelische und/oder amerikanische Reaktionen nach sich ziehen werden, die ihren Griff nach der Macht bedrohen könnten. Bei Beginn eines israelischen Angriffs sollten die Vereinigten Staaten Israel umgehend mit Iron-Dome-Abfangjägern, präzisionsgelenkter Munition, Munition und Ersatzteilen versorgen und Patriot-Luftabwehrsysteme nach Israel entsenden…“

Die Vereinigten Staaten müssen also bereit sein, ihre nationale Sicherheit Israel zu überlassen, und was haben die Amerikaner davon? Zum Teil würde es offenbar darum gehen, „eine dauerhafte Lösung für das illegale iranische Atomwaffenprogramm zu finden“, was auf einer Lüge beruht, auch wenn Premierminister Benjamin Netanjahu seit über 20 Jahren wiederholt, dass der Iran nur noch sechs Monate von einer Waffe entfernt ist. Sowohl die CIA als auch der Mossad haben bestätigt, dass der Iran kein solches Programm hat, während Israel ein geheimes illegales Atomwaffenarsenal besitzt, das mit angereichertem Uran und von den USA gestohlenen nuklearen Auslösern aufgebaut wurde. Der Artikel schließt mit einem weiteren Verweis auf das nicht existierende Programm, indem er behauptet, „der effektivste Weg, gegen das iranische Atomprogramm vorzugehen, wurde bereits von Präsident Biden formuliert und von Amerikas Botschafter in Jerusalem vermittelt: ‚Israel kann und sollte tun, was immer es braucht, um damit umzugehen, und wir stehen hinter ihm.'“

Die israelischen Kriegsverbrechen zu unterstützen, ist nicht der richtige Weg. Wie Chris Hedges richtig sagt, gibt es kein zwingendes amerikanisches Interesse daran, sich selbst zu schaden, indem man Israel blindlings unterstützt, ganz im Gegenteil: „Der lange Alptraum der Unterdrückung der Palästinenser ist kein Randthema. Es ist ein schwarzes und weißes Problem eines Siedlerkolonialstaates, der der einheimischen Bevölkerung Palästinas eine militärische Besatzung, schreckliche Gewalt und Apartheid auferlegt, die mit Milliarden von US-Dollars unterstützt wird. Es geht um die Mächtigen gegen die Ohnmächtigen. Israel setzt seine modernen Waffen gegen eine gefangene Bevölkerung ein, die keine Armee, keine Marine, keine Luftwaffe, keine mechanisierten Militäreinheiten, kein Kommando und keine schwere Artillerie hat, während es so tut, als ob es sich bei den gelegentlichen Massakern um Kriege handelt“.

Und natürlich stellt sich Israel, während es mordet und foltert, immer als das Opfer dar, das nur gegen „Terroristen“ kämpft. Ich habe eine bessere Idee, wohin wir mit all dem gehen sollten. Präsident Joe Biden sollte angeklagt werden, weil er die Gesetze über Kriegsbefugnisse ignoriert und angedeutet hat, dass er bereit ist, US-Interessen zu opfern und amerikanische Soldaten zu töten, von denen nur wenige oder wahrscheinlich gar keine tatsächlich jüdisch sind, da es sich nicht um eine Besatzung handelt, die sie anzieht, um einer offenkundig bösen ausländischen Regierung zu gefallen und sie zu unterstützen. Und Donald Trump sollte auch dafür bestraft werden, dass er während seiner Amtszeit einem fremden Land in ähnlicher Weise den Hof gemacht hat. In der Zwischenzeit sollten Makovsky und Wald zusammen mit ihren Kumpels vom American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und der Anti-Defamation League (ADL) zum Justizministerium gebracht und wegen Verstoßes gegen das Foreign Agents Registration Act von 1938 (FARA) ins Gefängnis gesteckt werden, da sie vorsätzlich als Agenten einer ausländischen Regierung agieren und auf korrupte Weise den Interessen dieser Regierung dienen. Die Kriminellen der AIPAC nutzen bereits ihre angeschlossenen PACs, um gezielt Mitglieder des Kongresses auszuschalten, die 2024 zur Wiederwahl anstehen und in irgendeiner Weise kritisch gegenüber Israel oder pro-palästinensisch eingestellt sind. Und wenn Sie schon dabei sind, Herr Generalstaatsanwalt Merrick Garland, geb. Garfinkel, lassen Sie doch bitte Herrn Blinken und Frau Nuland auf einen Plausch vorbeikommen, nur um zu sehen, inwieweit Sie die Gesetze auf die Machthaber anwenden können. Hier liegt eine gewisse Verwirrung vor, denn Israel ist kein Teil der Vereinigten Staaten, egal wie politisch dominant und reich seine Lobby auch sein mag. Es ist an der Zeit, diesem Unsinn ein Ende zu setzen und ihn als das zu benennen, was er ist – es ist Verrat. Übersetzt mit Deepl.com

Phil Giraldi ist ein ehemaliger CIA Case Officer und Army Intelligence Officer, der zwanzig Jahre lang in Europa und im Nahen Osten an Terrorismusfällen gearbeitet hat. Er hat einen BA mit Auszeichnung von der University of Chicago und einen MA und PhD in moderner Geschichte von der University of London. Neben TAC, wo er seit neun Jahren als Redakteur tätig ist, schreibt er regelmäßig für Antiwar.com. Derzeit ist er Geschäftsführer des Council for the National Interest und lebt mit seiner Frau, mit der er seit 32 Jahren verheiratet ist, im Pferdeland Virginia in der Nähe seiner Töchter und Enkelkinder. In letzter Zeit redet er viel zu viel mit seiner englischen Bulldogge Dudley, hält sich selbst für einen Gourmetkoch und trinkt unter keinen Umständen Chardonnay. Er twittert nicht und meidet alle sozialen Medien.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

