Neocons wollen Krieg mit China

von Pepe Escobar



21. Juli 2023.

Es war ein Fototermin wie aus dem Bilderbuch: Ein sichtlich gut gelaunter Präsident Xi Jinping empfing den hundertjährigen „alten Freund Chinas“ Henry Kissinger in Peking.

Wie die Chinesen es mit dem Protokoll halten, trafen sie sich in der Villa 5 des Staatlichen Gästehauses Diaoyutai – genau dort, wo Kissinger 1971 zum ersten Mal persönlich mit Zhou Enlai zusammentraf, um Nixons China-Besuch 1972 vorzubereiten.

Die „Mr. Kissinger Goes to Beijing“-Saga war ein „inoffizieller“, individueller Versuch, die zunehmend zerrütteten chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern. Er vertrat nicht die derzeitige amerikanische Regierung.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Jeder, der sich mit Geopolitik beschäftigt, kennt die legendäre Kissinger-Formulierung: Der Feind der USA zu sein ist gefährlich, der Freund der USA zu sein ist tödlich. Die Geschichte ist voll von Beispielen, von Japan und Südkorea bis hin zu Deutschland, Frankreich und der Ukraine.

Wie einige chinesische Wissenschaftler privat argumentierten, sollten Xi und das Politbüro die Beziehungen zwischen China und den USA so beibehalten, wie sie sind, wenn man der Vernunft folgen und „die Weisheit dieses 100-jährigen Diplomaten respektieren“ will: „eisig“.

Schließlich sei es für einen souveränen zivilisatorischen Staat wie China gefährlich, ein Feind der USA zu sein, aber durchaus zu bewältigen. Daher sollte Peking den „ehrenhaften und weniger gefährlichen Status“ eines US-Feindes beibehalten.

Die Welt durch Washingtons Augen

Was in den Hinterzimmern der gegenwärtigen amerikanischen Regierung wirklich vor sich geht, spiegelt sich nicht in Kissingers viel beachteter Friedensinitiative wider, sondern in einem äußerst kämpferischen Edward Luttwak.

Der 80-jährige Luttwak ist vielleicht nicht so einflussreich wie Kissinger, aber als Stratege hinter den Kulissen berät er das Pentagon seit über fünf Jahrzehnten in allen Bereichen. Sein Buch über die Strategie des Byzantinischen Reiches beispielsweise, das sich stark auf erstklassige italienische und britische Quellen stützt, ist ein Klassiker.

Luttwak, ein Meister der Täuschung, enthüllt wertvolle Nuggets, wenn es darum geht, die aktuellen Schritte Washingtons zu kontextualisieren. Das beginnt mit seiner Behauptung, dass die USA – vertreten durch die Biden-Kombo – darauf brennen, einen Deal mit Russland zu schließen.

Das erklärt, warum CIA-Chef William Burns, eigentlich ein fähiger Diplomat, seinen Amtskollegen, den Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, Sergej Naryschkin, angerufen hat, um die Dinge zu klären, „weil Sie sich um etwas anderes kümmern müssen, das unbegrenzter ist“.

Das Unbegrenzte“, das Luttwak in einem Spengler’schen Schwung beschreibt, ist Xi Jinpings Bestreben, sich auf einen Krieg vorzubereiten“. Und sollte es zu einem Krieg kommen, so behauptet Luttwak, würde China „natürlich“ verlieren. Das deckt sich mit der obersten Wahnvorstellung der Strauss’schen Neocon-Psychos jenseits des Beltway.

Luttwak scheint Chinas Bestreben nach Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln nicht verstanden zu haben: Er stuft es als Bedrohung ein. Dasselbe gilt für Xis „sehr gefährliches“ Konzept der „Verjüngung des chinesischen Volkes“: Das sei „Mussolini-Material“, sagt Luttwak. „Es muss einen Krieg geben, um China zu verjüngen“.

Das Konzept der „Verjüngung“ – eigentlich besser mit „Wiederbelebung“ zu übersetzen – ist in chinesischen Kreisen mindestens seit dem Sturz der Qing-Dynastie im Jahr 1911 in aller Munde. Er wurde nicht von Xi erfunden. Chinesische Wissenschaftler weisen darauf hin, dass man, wenn man sieht, dass US-Truppen als „Berater“ in Taiwan eintreffen, wahrscheinlich auch Vorbereitungen zum Kampf treffen würde.

Aber Luttwak hat eine Mission: „Es geht nicht um Amerika, Europa, die Ukraine oder Russland. Es geht um ‚den einzigen Diktator‘. Es gibt kein China. Es gibt nur Xi Jinping“, betonte er.

Und Luttwak bestätigte, dass Josep „Garden vs. Jungle“ Borrell und die Domina der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, seine Vision voll und ganz unterstützen.

Mit nur wenigen Worten verrät Luttwak eigentlich das ganze Spiel: „Die Russische Föderation, so wie sie ist, ist nicht stark genug, um China so sehr einzudämmen, wie wir es uns wünschen würden“.

Daher die Kehrtwende der Biden-Kombo, den Konflikt im Donbass „einzufrieren“ und das Thema zu wechseln. Denn „wenn das [China] die Bedrohung ist, will man nicht, dass Russland auseinanderfällt“, so Luttwak.

So viel zur Kissingerschen „Diplomatie“.

Lasst uns einen „moralischen Sieg“ verkünden und abhauen

In Bezug auf Russland offenbart die Konfrontation zwischen Kissinger und Luttwak entscheidende Risse, da das Imperium mit einem existenziellen Konflikt konfrontiert ist, den es in der jüngeren Vergangenheit nie hatte.

Die allmähliche, massive Kehrtwende ist bereits im Gange – oder zumindest der Anschein einer Kehrtwendung. Die US-Mainstream-Medien werden voll und ganz hinter der Kehrtwende stehen. Und die naiven Massen werden folgen. Luttwak spricht bereits ihre tiefste Agenda aus: Der wahre Krieg richtet sich gegen China, und China „wird verlieren“.

Zumindest einige nicht-neokonservative Akteure im Umfeld der Biden-Combo – wie Burns – scheinen den massiven strategischen Fehler des Imperiums verstanden zu haben, das sich öffentlich zu einem ewigen Krieg gegen Russland – ob hybrid oder nicht – im Namen Kiews verpflichtet hat.

Das würde im Prinzip bedeuten, dass Washington sich nicht einfach zurückziehen kann, wie es in Vietnam und Afghanistan der Fall war. Doch Hegemone genießen das Privileg, sich zurückzuziehen: Schließlich üben sie die Souveränität aus, nicht ihre Vasallen. Die europäischen Vasallen werden dem Verfall überlassen. Man stelle sich vor, diese baltischen Chihuahuas würden Russland und China ganz allein den Krieg erklären.

Der von Luttwak bestätigte Ausweg besteht darin, dass Washington eine Art „moralischen Sieg“ in der Ukraine erklärt – die ohnehin schon von BlackRock kontrolliert wird – und dann die Waffen in Richtung China schwenkt.

Doch selbst das wird kein Kinderspiel sein, denn China und die sich im Aufbau befindlichen BRICS+ greifen das Imperium bereits an seiner Basis an: der Dollar-Hegemonie. Ohne sie müssen die USA den Krieg gegen China selbst finanzieren.

Chinesische Gelehrte stellen inoffiziell und mit ihrem jahrtausendealten analytischen Blick fest, dass dies der letzte Fehler sein könnte, den das Imperium in seiner kurzen Geschichte je begangen hat.

Einer von ihnen fasste es so zusammen: „Das Kaiserreich hat sich selbst in einen existenziellen Krieg und damit in den letzten Krieg des Kaiserreichs verwickelt. Wenn das Ende kommt, wird das Imperium wie üblich lügen und den Sieg verkünden, aber alle anderen werden die Wahrheit kennen, insbesondere die Vasallen.“

Und das bringt uns zu der 180-Grad-Wendung des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Zbigniew „Grand Chessboard“ Brzezinski kurz vor seinem Tod, die ihn heute auf die Seite von Kissinger und nicht von Luttwak stellt.

In „The Grand Chessboard“, das 1997, also vor dem 11. September 2001, veröffentlicht wurde, vertrat Brzezinski die Auffassung, dass die USA über jeden gleichwertigen Konkurrenten in Eurasien herrschen sollten. Brzezinski hat die Verwirklichung seines ultimativen Albtraums nicht mehr erlebt: eine strategische Partnerschaft zwischen Russland und China. Aber schon vor sieben Jahren – zwei Jahre nach dem Maidan in Kiew – verstand er zumindest, dass eine „Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur“ unumgänglich ist.

Die Zerstörung der „regelbasierten internationalen Ordnung“

Der entscheidende Unterschied heute im Vergleich zu vor sieben Jahren ist, dass die USA laut Brzezinski nicht in der Lage sind, „die Führung bei der Neuausrichtung der globalen Machtarchitektur in einer Weise zu übernehmen, dass die Gewalt (…) eingedämmt werden kann, ohne die globale Ordnung zu zerstören.“

Es ist die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die – gefolgt von der globalen Mehrheit – die Führung übernimmt, um die hegemoniale „regelbasierte internationale Ordnung“ einzudämmen und letztlich zu zerstören.

Wie der unentbehrliche Michael Hudson es zusammengefasst hat, lautet die ultimative Frage an diesem glühenden Punkt, „ob wirtschaftliche Gewinne und Effizienz den Welthandel, die Muster und die Investitionen bestimmen werden, oder ob die postindustriellen US/NATO-Volkswirtschaften sich dafür entscheiden werden, wie die sich rasch entvölkernde und de-industrialisierende postsowjetische Ukraine und die baltischen Staaten oder England zu enden.“

Wird also der feuchte Traum von einem Krieg gegen China diese geopolitischen und geoökonomischen Imperative ändern? Gönnen Sie uns eine Pause – Thukydides -.

Der wirkliche Krieg ist bereits im Gange – aber sicherlich nicht einer, der von Kissinger, Brzezinski und noch viel weniger von Luttwak und anderen US-Neocons ausgemacht wurde. Michael Hudson hat es wieder einmal auf den Punkt gebracht: Was die Wirtschaft betrifft, ist der „strategische Fehler der Selbstisolierung der USA und der EU vom Rest der Welt so massiv, so total, dass seine Auswirkungen einem Weltkrieg gleichkommen.“

