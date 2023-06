https://kurtnimmo.substack.com/p/neocon-warmonger-advocates-nukes?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=127816256&isFreemail=true&utm_medium=email



Neokonservativer Kriegstreiber befürwortet Atomwaffen für Nazis in der Ukraine

Von Kurt Nimmo

Gewalttätige, russenhassende Nazis würden Moskau nicht mit Atomwaffen angreifen, oder?

12. Juni 2023

Vielleicht erinnern Sie sich an Michael Rubin. Er arbeitete mit Douglas Feiths Office of Special Plans (OSP) zusammen, einer neokonservativen Pro-Kriegseinheit, die vom damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Pentagon eingerichtet wurde. Ziel des OSP war es, eine Reihe von falschen Vorwänden zu schaffen, um 2003 in den Irak einzumarschieren.

Laut Karen Kwiatkowski, einem pensionierten Oberstleutnant der Luftwaffe, der unter anderem als Referent im Pentagon tätig war, stellte das Office of Special Plans eine “Untergrabung der verfassungsmäßigen Beschränkungen der Exekutivgewalt und eine Kooptation eines großen Teils des Kongresses durch Täuschung” dar.

Rumsfeld und Vizepräsident Dick Cheney nutzten das OSP, um “heißen Müll” zu verbreiten, der von Ahmed Chalabis Irakischem Nationalkongress produziert wurde, darunter “Curveball” (Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, ein deutscher Geheimdienstler, der sich als irakischer Chemieingenieur ausgab).

Die Lügen, durch die über eine Million Iraker getötet wurden, wurden als “Geheimdienstversagen” abgetan und unter den Teppich gekehrt. Bush, Cheney, Rumsfeld, Feith, Rubin und andere Neocons wurden nie für die massiven Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen, die sie begangen hatten.

Am 9. Juni schrieb Rubin, ein “Senior Fellow” am American Enterprise Institute (und ehemaliger “Fellow” am Council on Foreign Relations), “Can Biden Deter a Russia Nuclear Attack on Ukraine? Ja, wenn er der Ukraine taktische Atomwaffen gibt”.

Rubin fordert, dass die nazifizierte Post-Putsch-Regierung der Ukraine Atomwaffen erhält. Rubin ist der Ansicht, dass das Budapester Memorandum von 1994 (Austausch der in der Ukraine stationierten sowjetischen Atomwaffen im Austausch gegen Souveränität) ein monumentaler Fehler war. “Die einfache Tatsache ist folgende: Die Vereinigten Staaten halten an ihren Atomwaffen fest, weil sie eine wirksame Abschreckung gegen andere Atomstaaten darstellen. Die Ukraine sollte das gleiche Recht haben”, schreibt Rubin.

Rubin und seine neokonservativen Mitverschwörer sind nicht an einer “wirksamen Abschreckung” in der Ukraine interessiert, sondern an der Zerstörung des russischen Staates, so wie sie auch den irakischen Staat zerstört haben. Der Irak hatte jedoch trotz der Lügen der Neokonservativen nie Atomwaffen (und die chemischen Waffen, die er besaß, wurden von US-Unternehmen geliefert). Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt.

Die Nichtverbreitungsmafia mag vor Empörung aufheulen, aber der Westen muss seine Nuklearpolitik an der Realität ausrichten, nicht an Wunschdenken oder einer leeren Fassade eines Vertragsregimes, an das sich revisionistische Staaten nicht mehr halten.

Bitte lesen Sie zwischen den Zeilen. Diesem “Senior Fellow” zufolge sieht die “Realität” der Neokonservativen einen Atomkrieg als wirksamsten Weg vor, um Putin zu stürzen und die Russische Föderation zu zerstückeln. Rubin ruft natürlich nicht direkt zum Atomkrieg auf. Doch seine Forderung, der Ukraine den Erwerb von Atomwaffen zu gestatten, wird genau das zur Folge haben. Stellen Sie sich vor, die Neonazis des ukrainischen Asowschen Bataillons würden Atomwaffen einsetzen, um den Kreml zu treffen, anstatt Drohnen einzusetzen, die nur Treffer landen.

Rubins Aufruf zur nuklearen Zerstörung wurde auf 19FortyFive gepostet, einer “Mitte-Rechts”-Website, die neokonservative Propaganda produziert, die unter anderem von der New York Times, Newsweek, The Washington Post, The Hill, Reuters und Voice of America (CIA-Propaganda) aufgegriffen wurde. Es ist anzumerken, dass 19FortyFive bis vor kurzem eine “regionale Verteidigungspublikation” war.

Im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive wird die Drohung, dass Russland taktische Atomwaffen einsetzen könnte, immer wahrscheinlicher. Es wäre unfair, Kiew die Schuld zu geben. Es gibt keine moralische Gleichwertigkeit. Russland hat die Ukraine überfallen, nicht umgekehrt. Solange die Ukraine am Rande des Sieges stand, würde Putin zu diesem Punkt der nuklearen Vergeltung kommen.

Das ist Unsinn. Zelenskijs “Gegenoffensive” ist bisher kläglich gescheitert, was sogar die Kriegspropagandamedien zugeben müssen. Russland braucht also keine Atomwaffen einzusetzen. Rubin ist jedoch in der Lage, seine falsche Behauptung dank der Fiktion der russischen Verzweiflung über die Niederlage aufzustellen, ein falsches Narrativ, das täglich von den verlogenen und zynisch phantasierenden Propagandamedien der Konzerne verbreitet wird.

Wie nicht anders zu erwarten, ignoriert Rubin völlig die Tatsache, dass Russland in die Ostukraine einmarschiert ist, um die ethnische Säuberung und das Abschlachten von ethnischen Russen zu verhindern. Für die Neocons, die für massive Kriegsverbrechen im Nahen Osten (Irak, Syrien, Libyen) verantwortlich sind, ist menschliches Leben entbehrlich. Krankheiten, Unterernährung, Kindersterblichkeit, Krebs durch abgereicherte Uranmunition – dies sind die bevorzugten Mittel für Regimewechsel und die Zerstörung von Gesellschaften, die sich der neoliberalen Leibeigenschaft widersetzen.

Rubin glaubt, dass die Aussicht auf die Aushändigung von US-Atombomben an russenhassende Neonazi-Ultranationalisten in der Ukraine den Tag retten und Militäraktionen “nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen Moldawien und die baltischen Staaten” verhindern wird – eine Behauptung, die völliger Quatsch ist.

In der Zwischenzeit sind vernünftigere Amerikaner, auch wenn es nur wenige sind, zunehmend besorgt über das eskalierende Verhalten der US-Regierung unter der Herrschaft bösartiger und mörderischer Neocons, das nicht nur der Zivilisation, sondern allem Leben auf dem Planeten Erde ein Ende setzen wird. Übersetzt mit Deepl.com

