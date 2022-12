Netanyahu, the godfather of modern Israeli fascism Senior political analyst at Al Jazeera. Fascism has been on the minds of Israel’s friends and foes alike since “the Jewish State” held its latest elections and its former Prime Minister Benjamin Netanyahu began negotiations to form a new coalition. Warnings about Israel “heading toward a fascist theocracy” or “sleep walking into Jewish fascism” have multiplied.

The problem of fascism in Israel lies less with the extremist parties that will be part of the next government and more with their enablers – Netanyahu and hischauvinistic Likud party, writes Bishara [Abir Sultan/Pool Photo via AP]

Israels nächste von Netanjahu geführte Koalitionsregierung könnte die extremste in der Geschichte des Landes sein.

Netanjahu, der Pate des modernen israelischen Faschismus

von Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

21. Dezember 2022

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt an der ersten Kabinettssitzung der neuen Regierung im Chagall-Saal der Knesset, dem israelischen Parlament, in Jerusalem, Israel, teil, Sonntag, 24. Mai 2020.

Das Problem des Faschismus in Israel liegt weniger bei den extremistischen Parteien, die Teil der nächsten Regierung sein werden, sondern eher bei ihren Unterstützern – Netanjahu und seiner chauvinistischen Likud-Partei, schreibt Bishara [Abir Sultan/Pool Photo via AP].

Seitdem der “jüdische Staat” seine letzten Wahlen abgehalten hat und sein ehemaliger Premierminister Benjamin Netanjahu Verhandlungen zur Bildung einer neuen Koalition aufgenommen hat, denken Freunde und Feinde Israels gleichermaßen an Faschismus. Die Warnungen, dass Israel “auf eine faschistische Theokratie zusteuert” oder “in den jüdischen Faschismus hineinschläft”, haben sich vervielfacht.

Doch all diese Warnungen scheinen auf taube Ohren zu stoßen, da Netanjahu in einer Koalition mit den faschistischen Parteien Israels einen Weg zurück ins Amt des Ministerpräsidenten sucht. Bedenken über den möglichen Niedergang der israelischen Demokratie und den sich verschlechternden Ruf Israels im Westen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, weist er zurück und besteht darauf, dass er, Netanjahu, das letzte Wort haben wird, wenn es um die Zukunft des jüdischen Staates geht – in Israel wie in Amerika.



Das ist wahrscheinlich wahr. Aber es ist nicht beruhigend. Es ist katastrophal.

Washington hat bisher weitgehend geschwiegen, selbst als mehrere prominente amerikanische Juden sich gegen die faschistische Bedrohung aussprachen, die aus der israelischen Wahlurne hervorging. Anstatt die Bedenken direkt anzusprechen, deutete die Regierung Biden Rückgrat-los an, dass sie Netanjahus nächste Regierung “nach ihrer Politik und nicht nach ihrer Persönlichkeit” beurteilen werde.

Wenn Trump, nun ja, rücksichtslos war, ist Biden ein Komplize. Für die arabischen Regime, die Netanjahu zu seinem Sieg gratuliert haben, finde ich kein passendes Wort.

Aber täuschen Sie sich nicht: Das Problem des Faschismus in Israel liegt weniger bei den extremistischen Parteien, die Teil der nächsten Regierung sein werden, als vielmehr bei ihren Unterstützern – Netanjahu und seiner chauvinistischen Likud-Partei, die lange Zeit einen jüdischen Staat anstrebte, der beide Seiten des Jordans beherrscht.

In seinem autobiografischen Monstrum “Bibi, My Story”, das teils Selbstverherrlichung, teils Propaganda und teils faschistisches Manifest ist, widmet Netanjahu ein Kapitel seinem verstorbenen Vater Benzion. Er rühmt sich seiner Verdienste als Herausgeber einer Publikation mit dem treffenden Namen Hayarden (Der Jordan) und als führende Stimme in der militanten revisionistischen Bewegung, die auf dem jüdischen Recht auf Souveränität über das gesamte historische Palästina beharrte. Die revisionistischen Kämpfer, die schließlich den Likud-Vorgänger Herut gründeten, waren für ihre terroristischen Aktionen vor und während des Unabhängigkeitskrieges von 1948 berüchtigt.

Im selben Jahr bezeichneten führende jüdische Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Hannah Arendt und andere die Herut-Partei in einer öffentlichen Erklärung, die in der New York Times veröffentlicht wurde, als eine “politische Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft den nationalsozialistischen und faschistischen Parteien sehr ähnlich ist”.

Wie der Vater so der Sohn. Wie der revisionistische Guru seines Vaters, Wladimir Jabotinsky, in seinem berüchtigten Essay Die eiserne Mauer von 1923 predigte, glaubt auch Netanjahu, dass der Zionismus militärische Gewalt anwenden muss, um die palästinensischen Araber davon zu überzeugen, ihre Rechte auf ihr Heimatland aufzugeben.

Mit dieser Überzeugung trat Netanjahu in die Politik ein und baute sich langsam zum Vater des modernen israelischen Faschismus auf. Zunächst verteufelte er den damaligen Premierminister Yizhak Rabin, weil er das Friedensabkommen von Oslo unterzeichnet hatte, und half, den Weg für dessen Ermordung durch einen jüdischen Fanatiker zu ebnen. Als er 1996 Premierminister wurde, begann er mit der Heranbildung einer neuen Generation faschistischer und rassistischer Führer. Avigdor Lieberman, Gideon Sa’ar, Naftali Bennett und Ayelet Shaked reiften unter seinen Fittichen in der Likud-Partei heran und gründeten und führten später ihre eigenen rechtsextremen Parteien.

Vor der letzten Wahl stand Netanjahu auch Pate für eine neue Beziehung zwischen den faschistisch-religiösen Parteien Otzma Yehudit und Religiöser Zionismus. Er lud ihre Führer Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich zu sich nach Hause ein, um persönlich bei der Überbrückung ihrer Differenzen zu helfen. Netanjahu wollte sie zu einer Wahlliste vereinen, damit sie ins Parlament einziehen und ihm helfen können, wieder das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen.

Und das ist ihm gelungen. Spektakulär.

Während Umfragen vorausgesagt hatten, dass die beiden Parteien die für den Einzug in die Knesset erforderliche Hürde nicht erreichen würden, gewannen sie gemeinsam 11 Prozent der Stimmen und 14 Parlamentssitze in der 120 Sitze umfassenden Knesset. Schlimmer noch, Ben Gvir, der wie ein Netanjahu auf Steroiden wirkt, hat bei der israelischen Jugend besonders gut abgeschnitten.

Netanjahu hat auch enge Beziehungen zu den beiden wichtigsten ultra-religiösen Parteien Israels gepflegt – wobei “ultra” das entscheidende Wort ist – Schas und Vereinigtes Tora-Judentum, die die Autorität über religiöse, schulische und soziale Angelegenheiten im jüdischen Staat anstreben. Jetzt werden sie alles bekommen, was sie immer wollten, und noch mehr.

Im Gegenzug haben seine neuen extremistischen Partner zugestimmt, ihre parlamentarische Mehrheit zu nutzen, um die Rolle der Justiz zu beschneiden und die Aufsicht des Obersten Gerichtshofs über die Knesset zu beenden. Dies wird es Netanjahu nicht nur ermöglichen, seine Macht über das Land zu festigen, sondern ihm auch helfen, sich nach seiner Anklage wegen Bestechung, Betrug und Untreue der juristischen Verantwortung zu entziehen. Diese Parteien haben ihre Knessetmehrheit bereits genutzt, um dem Vorsitzenden der Shas-Partei, Aryeh Deri, trotz seiner Verurteilung wegen Bestechung und Steuerhinterziehung den Weg zum Ministeramt zu ebnen.

Abgesehen von der Korruption zeichnen sich Israels rechtsextreme Fanatiker durch einige grundlegende faschistische Merkmale aus, wie den Glauben an eine göttliche und historische Nationalität und Tradition, die jeder Vorstellung von moderner Demokratie und Staatsbürgerschaft überlegen ist, ein ausgeprägtes Gefühl der Kränkung und Opferrolle, militaristische Tendenzen und die Verehrung eines Kultes mit einem goldenen Netanjahu-Medaillon als Zeichen der Loyalität, das dazu gehört.

Sie werden auch von einem erklärten Rassismus gegenüber den Palästinensern angetrieben, die sie als Eindringlinge in ihrem gelobten Land betrachten. Tatsächlich lehnt die neue Netanjahu-geführte Regierung die Gründung eines palästinensischen Staates vehement ab, unterstützt die Ausweitung der illegalen jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, strebt die Annexion eines Teils, wenn nicht des gesamten Westjordanlandes an und verweigert der einheimischen palästinensischen Minderheit im jüdischen Staat die Gleichberechtigung. Sie wird von den Palästinensern verlangen, dass sie ihre historische Niederlage eingestehen und das ausschließliche Eigentum der Juden an dem Land anerkennen, um in Frieden leben zu können.

Vieles davon wurde von dem verstorbenen Professor Zeev Sternhell, einem Holocaust-Überlebenden und Israels führender Autorität auf dem Gebiet des Faschismus, vorhergesagt, der in seinem 2018 erschienenen Essay mit dem Titel “In Israel, wachsender Faschismus und ein Rassismus, der dem frühen Nazismus ähnelt” erklärte, dass diese Faschisten “den Palästinensern nicht physisch schaden wollen. Sie wollen ihnen nur ihre grundlegenden Menschenrechte vorenthalten, wie etwa die Selbstbestimmung in ihrem eigenen Staat und die Freiheit von Unterdrückung.” Auch die Ernennung des sadistischen Ben Gvir zum Minister für Nationale Sicherheit bedeutet, dass man den Palästinensern körperlichen Schaden wünscht.

Kurz gesagt, diejenigen, die weiterhin daran zweifeln, dass der Faschismus eine drohende Gefahr für Israel darstellt, achten nicht darauf, wie die sich vereinigenden chauvinistischen Kräfte Israels planen, alles zu zerstören, was von den liberalen Institutionen Israels übrig geblieben ist, um den jüdischen Staat in eine vollwertige faschistische Theokratie zu verwandeln.

Dies ist nicht die Zeit für Beschwichtigungen.

Marwan Bishara ist ein Autor, der viel über Weltpolitik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

