Bild: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and alternate Prime Minister and Defence Minister Benny Gantz attend the weekly cabinet meeting in Jerusalem on 7 June 2020 [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images]

Netanjahu ernennt Gantz erneut zum Justizminister

29. April 2021

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Blau-Weiß-Führer Benny Gantz erneut zum Justizminister in der derzeitigen geschäftsführenden Regierung ernannt, berichteten lokale Medien gestern.

Am Dienstagabend hatte der israelische Oberste Gerichtshof Netanjahus Versuch, das Likud-Mitglied und Minister für regionale Zusammenarbeit Ofir Akunis zum Justizminister zu ernennen, eingefroren.

Netanyahu erklärte in einer Erklärung, dass seine Zustimmung, Gantz zu ernennen, ein Weg “aus der Sackgasse” sei, obwohl er dachte, er könne seine Rechtsposition verteidigen.

In der Erklärung, über die die Jerusalem Post berichtete, sagte Netanjahu, er habe detaillierte rechtliche Argumente, um denen des Obersten Gerichtshofs und des Generalstaatsanwalts Avichai Mandelblit zu widersprechen, die sagten, sein Vorschlag, Akunis zu ernennen, sei ein Verstoß gegen das Gesetz.

Der Posten des Justizministers ist seit vier Wochen vakant. Gantz hatte den Posten zuvor drei Monate lang kommissarisch inne, was Anfang April endete, und Netanjahu wollte das Ministerium nicht in den Händen seines Machtteilungspartners Blau-Weiß lassen.

“Wir haben unser Versprechen eingehalten, Bibis Plan zu stoppen, und werden weiterhin die Demokratie schützen”, sagte Blau und Weiß in einer Erklärung gestern Nachmittag laut der Jerusalem Post. Übersetzt mit Deepl.com

