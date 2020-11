Zionisten in herzlichen Gesprächen unter sich

Bild:Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden (L) und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu geben am 9. März 2016 im Büro des Premierministers in Jerusalem gemeinsame Presseerklärungen ab [DEBBIE HILL/AFP über Getty Images].

Netanjahu hat ein ” herzliches ” Gespräch mit Biden, 10 Tage nach der Siegeserklärung der Demokraten

17. November 2020

Premierminister Benjamin Netanjahu habe am Dienstag ein “herzliches Gespräch” mit dem designierten US-Präsidenten Joe Biden geführt, sagte Netanjahus Büro in einer verzögerten und klaren Anerkennung der Wahlniederlage Bidens gegen den Verbündeten des israelischen Führers Donald Trump.

“Die beiden kamen überein, sich bald zu treffen, um die vielen anstehenden Fragen zu erörtern, und bekräftigten die Notwendigkeit, die starke Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Israel weiter zu stärken”, hieß es in der israelischen Erklärung.

Netanjahu hatte Biden und seinem Vizekandidaten Kamala Harris am 8. November auf Twitter gratuliert, einen Tag nachdem der Demokrat den Sieg bei der US-Abstimmung erklärt hatte. Auf Twitter dankte der Rechtsaußen Netanyahu Trump auch für seine Freundschaft mit Israel.

In diesen Botschaften und in späteren öffentlichen Äußerungen verzichtete Netanyahu darauf, Biden als “gewählten Präsidenten” zu bezeichnen, was allgemein als Versuch angesehen wurde, Trump nicht zu verärgern, der den Sieg seines Rivalen in Frage gestellt hat.

Doch in der Erklärung, die nach Netanyahus und Bidens Rede abgegeben wurde, wurde dieser Begriff verwendet und gesagt, sie hätten “ein herzliches Gespräch” geführt, in dem der gewählte Präsident “sein tiefes Engagement für den Staat Israel und seine Sicherheit” bekräftigt habe.

Ein Sprecher für Bidens Übergang lehnte einen Kommentar ab, aber eine Zusammenfassung des Aufrufs von Bidens Team wurde später am Dienstag erwartet.

Der israelische Präsident Reuven Rivlin, dessen Amt weitgehend zeremoniell ist, sprach am Dienstag ebenfalls mit Biden, gratulierte ihm zu seiner Wahl und nannte ihn einen “langjährigen Freund” Israels, sagte Rivlins Sprecher.

Da Netanyahu seit vier Jahren im Gleichschritt mit Trump steht, wird Netanyahu wahrscheinlich durch jede Abweichung Bidens von Trumps harter Politik gegenüber dem Iran und den Palästinensern herausgefordert werden.

Biden hat versprochen, die Beteiligung der USA am Atomdeal mit dem Iran im Jahr 2015 – aus dem Trump sich zurückgezogen hatte – und die wahrscheinliche Opposition des Weißen Hauses gegen die israelische Siedlung auf besetztem Land, wo die Palästinenser nach Staatlichkeit streben, wiederherzustellen.

Netanjahu, der die rechte Likud-Partei anführt, war am Dienstag in einem Interview des Radiosenders Galei Israel unverbindlich, als er in einem Interview gefragt wurde, wer seiner Meinung nach die US-Wahl gewonnen habe.

“Warum muss ich eine Meinung äußern?”, antwortete er. “Sie haben einen internen Prozess – das Wahlkollegium. Ich denke, jeder versteht mehr oder weniger, was … offenbar offiziell passieren wird.” Übersetzt mit Deepl.com

Trumps Vermächtnis im Nahen Osten – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

